Sokkal tovább vagy másnapos, mint hinnéd: mutatjuk, meddig ne vezess

Már egy közepes mértékű italozás következményei is tovább tartanak, mint azt az éjszaka közepén még remélnénk. A kognitív folyamatok hatékonyságának csökkenése a következő napon is éreztetik hatásukat, még akkor is, ha az alkohol már teljesen kiürült a szervezetünkből. Éppen ezért tartózkodnunk kéne a másnapos munkavégzéstől, vezetéstől még akkor is, ha úgy érezzük, már jól vagyunk.







Nem csak nyáron, de az őszi borongós időben is könnyebben lecsúszik egy kis alkohol még annál is, aki egyébként alig iszik. A mérték viszont mindennél fontosabb, hiszen súlyosabb következményi lehetnek az ivásnak, mint eddig gondoltuk. Sokat foglalkoztunk már az egészségügyi konckázatokról, de a produktivitásunkat is nagyban befolyásolja.

Mint az a University of Bath pszichológusai által végzett legfrissebb kutatásból is kiderül: a másnapos elme képtelen huzamosabb ideig koncentrálni, a memória sem úgy teljesít, mint egy átlagos napon, a pszichomotorikus képességei, mint például a reakcióidő pedig lecsökken - még abban az esetben is, ha a véréből már nem kimutatható az előző nap fogyasztott alkohol.

Vezetés, munka, másnap

A sofőrök általában megvárják, amíg az alkohol kiürül a szervezetükből. A kutatók szerint azonban még azután is az ital hatása alatt vagyunk, hogy az teljesen eltűnt már a vérünkből. Továbbra is dekoncentráltak vagyunk, és hajlamosak rossz döntéseket hozni.

Ráadásul a munkahelyi teljesítményünket is nagyban befolyásolja az előző napi italozás.

A legtöbb helyen természetesen elképzelhetetlen, hogy alkoholos befolyásoltság alatt végezzük a munkánkat, sok esetben azonban annak sem szabadna beleférnie, hogy másnaposan menjünk be reggel dolgozni - figyelmeztetnek a kutatók, hiszen a másnaposság tovább tart, mint azt eddig hittük. Aki nem tud megfelelően koncentrálni, lassú lesz, szétszórt és esetleg súlyos hibákat követ el munka közben emiatt.

Éppen ezért egyes speciális munkakörökben a munkavállalóknak tartózkodniuk kellene attól, hogy így lássák el a feladatukat, hiszen komoly veszélybe sodorhatják ezzel önmagukat és akár másokat is. A tanulmányt bemutató cikk ugyan nem tér ki arra, hogy a kutatók milyen konkrét szakmákra gondolnak, de nyilván sem egy hivatásos sofőr, sem pedig egy sebész nem engedhetné meg magának a dekoncentráltságot, vagy a rossz döntéseket.

A tanulmányok szerint a másnaposság rongálja a pszichomotorikus képességeket: lassul a gondolkodásunk, csökken a rövid és a hosszútávú memóriánk kapacitása, és nehezebben figyelünk

- összegezte az eredményeket Craig Gunn a kutatást vezetője.

Gazdasági következmények



Az alkoholfogyasztás másnapi tünetei nem csak kellemetlenek, de általa csökken a produktivitás - már ha képesek vagyunk megjelenni a munkahelyünkön. Sokan ugyanis meg sem próbálkoznak vele és beteget jelentenek. Ennek azonban komoly gazdasági következményi vannak - Nagy Britanniában egy év alatt 1,9 milliárd fontos pénzügyi kárt keletkezett a kieső napok miatt.

A kutatások ezután tovább folytatódnak, hiszen ezek a vizsgálatok felhívták a figyelmet, hogy tovább kell vizsgálni a másnaposság hatását az egyéni teljesítőképességre és jólétre, valamint az egész társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatása.

Zacher az alkoholról

Zacher Gábor toxikológus szerint nem probléma, ha valaki alkoholt fogyaszt, a hangsúly a mértéken van. A szakember többször azt nyilatkozta, hogy egyetlen szabályt elég betartani, ha alkoholt iszik:



harmadik ne legyen!

Tehát Zacher szerint két pohár sört, vagy bort meg lehet inni, attól még nem lesz baja az embernek, tudatánál marad, és a másnaposság sem kínozza majd. Sokan úgy gondolják, hogy az alkohol egy viszonylag egészséges, biztonságos szokás, amíg azt mértékkel műveli az ember. Sőt, még tanulmányok is utalnak arra, hogy egy kevés vörösbornak jótékony hatása van. Egy korábbi nemzetközi tudományos gyűjtés szerint az alábbi kockázatokat jelenti valójában az alkohol egy tipikus, nem-függő ivóra. Ne feledd, egyetlen tanulmány se megcáfolhatatlan, de amikor nagy csoportot vizsgálnak összehangoltan, érdemes komolyan venni az eredményeket.

Még a mérsékelt alkoholfogyasztás is rossz hatással van az alvási ciklusodra, ennek pedig az egészségügyi következménye lehet a fáradtság és kimerültség.

Az ivás negatívan befolyásolja az étvágyat és az anyagcserét, aminek súlygyarapodás és elhízás lehet a következménye.

Még a könnyebb italok fogyasztásánál is növekszik a végbél-, emlő- és garatrák kockázata.

Bizonyítottan van kapcsolat az alkoholfogyasztás és a magas vérnyomás, valamint a májzsugorodás és krónikus hasnyálmirigy-gyulladás között.

Biztos hallottad már, hogy a vörösbor jó a szívnek. A legújabb kutatások viszont kétkedve fogadják ezeket az állításokat, mert rámutattak, hogy számos zavaró tényező volt a vizsgálatok során. A kutatók szerint a kockázatok meghaladják az esetleges előnyöket.

A jó élethez jó ital kell? Nos, a kutatók ezt is kétségbe vonták, mivel azt látták, hogy elégedetlenebbek az életükkel az ivó emberek, mint nem ivó társaik. A férfiaknál társadalmi elégedetlenség is megfigyelhető.