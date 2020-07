Rég látott csapás érte a magyar melósokat: ez biztosan meglátszik a bérpapíron

2019 utolsó negyedévéhez képest, 2020 első negyedévére jócskán lecsökkent az EU-ban a ténylegesen ledolgozott munkaóra index. Ez ráadásul Magyarországot is brutálisan érintette, bőven az EU-s élbolyban voltunk a ledolgozott munkaidő visszaesése tekintetében. Ebből ráadásul a magyar férfiak érezték a legtöbbet, ugyanis az unióban egyedülálló módon, arányait tekintve majd 10-szer akkora visszaesést szenvedtek el ebben az időszakban, mint a magyar nők.

2020. első negyedévére jócskán lecsökkent az összes ténylegesen ledolgozott munkaóra index az EU-ban. 2019. utolsó negyedévéhez képest például 5,1 indexpontot esett, hiszen még korábban 101,9 százalékon állt a mutató, addig most már csak 96,8 százalékon áll - áll az Eurostat legfrissebb jelentésében. - Erről az indexről azt kell tudni, hogy a referencia értéke 2006-ból származik, azt akkori adatot jelölik 100-al, így a változás az egyes negyedévekben ahhoz a számhoz mérendők. -

Nem nagy meglepetésre azok közül az EU-s országok közül, akiknek elérhetőek már a 2020-as statisztikái - kivétel Finnország - egytől egyig csökkent a ténylegesen ledolgozott munkaóra indexe 2019. 4. negyedévéhez képest. A legnagyobb zuhanás Máltán következett be 10,4 százalékos zakóval, amit Olaszország következett, itt 9,7 százalékkal csökkent a ténylegesen ledolgozott munkaórák száma. Ezután következett Szlovákia 8,7 százalékkal, majd Görögország és Ausztria 7,9 százalékos zuhanással.

Ahogy a statisztikákból látszik, a nagyot zuhanó ország között bizony Magyarország is szerepel. Egészen pontosan a teljes EU-s listán a 9. legnagyobb ténylegesen ledolgozott munkaóra-esést produkáltuk. Ez 5,4 százalékos zuhanást jelent, ami 0,3 százalékkal magasabb volt az EU-s átlagnál is.

A környező országok közül csak Ausztriában volt ennél is nagyobb a visszaesés, Horvátországban, Romániában és Szlovéniában viszont jóval kevésbé esett vissza a munkairam. Külön érdekesség, hogy Finnországban, az EU-ban egyedüliként, még nőtt is a ténylegesen ledolgozott munkaóra indexe. Igaz, csupán 0,2 százalékkal.

A magyar férfiak megszívták

Érdekes a számokat a nemek tekintetében is megvizsgálni, ugyanis az EU-s statisztikák szerint a nők átlagosan nagyobb munkaóra csökkenést szenvedtek el, mint a férfiak. Előbbiek 5,2 százalékost, utóbbiak 4,9-et.

A nők leginkább Olaszországban, Szlovákiában, Görögországban, Ausztriában, illetve Portugáliában veszítettek munkaóráikból, sorrendben

10,3;

10,2;

8,3;

7,8;

illetve 6,3 százalékot.

Ezzel szemben voltak olyan országok is, ahol a férfiaknál jóval markánsabb munkaóra csökkenés volt megfigyelhető, mint a nőknél. Ezek közül is

a legbrutálisabb különbség éppen Magyarországon jött létre.

Ugyanis míg hazánkban a nőknek 2020. 1. negyedévére 0,8 százalékot bukott a ledolgozott munkaóra indexe 2019. 4. negyedévéhez viszonyítva, addig a férfiak esetében ez a zuhanás nem kevesebb mint 7,9 százalékos volt.

Ez pedig majdnem tízszeres különbség.

Ráadásul ez a szám, mármint a férfiak esetében megfigyelt munkaóra zuhanás az egész EU-ban is a harmadik legnagyobb volt. Ennél nagyobbat csak Olaszországban és Ausztriában lehetett tapasztalni. Ezekben az országokban azonban a nőknél is hatalmas esés volt megfigyelhető, Olaszországban például magasabb is, mint a férfiak esetében.

