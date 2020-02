Őrület: ennyit keres egy utcaseprő Budapest belvárosában

Továbbra is óriási probléma itthon a munkaerőhiány, már az utcaseprőket, járdatakarítókat is vadászni kell. Egy friss hirdetésből például az is kiderül, mennyit fizet Budapest belvárosának önkormányzata annak, aki hajlandó elvégezni ezt a munkát.

A Pénzcentrumon rendszeresen foglalkozunk a munkaerőpiac aktuális kérdéseivel, többek között a különböző pozíciókban elérhető keresetekkel. A KSH legfrissebb, január 31-én publikált adatai szerint továbbra is munkaerőhiány jellemzi a gazdaságot. Néhány szektorban az ősz folyamán elindult ugyan némi csökkenés, ám az ágazatok többségében azonban továbbra is magas. És ez a bérek emelkedését hozza maga után.

Korábban kiderült már, mennyi pénzt kapnak a szakgimnáziumokban a leendő rendőrök, vagy éppen a budai csúcsétterem szakácsai, pincérei, vagy éppen az az ügyfélszolgálati munkatársak. Ahogy az a Pesti Hírlap tegnapi számából kiderül, az V. kerület köztisztasági ágazatát is sújtja az emberhiány, hiszen hirdetés útján keresik a járdatakarítókat, méghozzá a konkrét bruttó bér feltüntetésével

Eszerint havonta 216 ezer forintot fizetnek annak, aki a belváros utcáit söpri.

Közmunkás már nem jut?

Március elsejével indul a 2020-as közmunkaprogram, melyre az idén 140 milliárd forintot szán a kormány. Ez az összeg 40 milliárddal kevesebb, mint tavaly.

A közfoglalkoztatás célja, hogy az így dolgozók minél hatékonyabb visszavezetése a nyílt munkaerőpiacra, ám statisztikák alapján kevesebb, mint ötödük tudott elhelyezkedni piaci állásban. Szakemberek szerint ráadásul akad egy nagyjából százezer fős réteg, melynek soha nem is lesz erre esélye. Ennek ellenére az idénre tovább szigorodtak a feltételek, vagyis szűkült a közmunkaprogramba bevonhatók köre: szakmunkás végzettséggel például már nem is lehet valaki közmunkás.

