Busás ösztöndíjjal csábítják ebbe a szakmába a fiatalokat: ingyen szállás, laptop is jár

Majdnem megtriplázták az eddigi ösztöndíjakat az egyik rendészeti középiskolában, és egyéb juttatásokkal is igyekeznek odacsábítani a diákokat: ingyen van a szállás az étkezés és még utazási hozzájárulást is kapnak a diákok.

Majdnem megtriplázták az eddigi ösztöndíjakat a Körmendi Rendészeri Szakgimnáziumban, minderre a Zsaruellátó nevű Facebook-oldal egyik olvasója hívta fel a figyelmet.

Az ösztöndíj 85.300 Ft lesz, a mostani 29.000 helyett. A koli ingyenes lesz (most nem az), az étkezés napi 3x ingyenes lesz (most csak az ebéd az), támogatják a hazajárást a vidékieknek havi 1x (most semmi ilyen nincs) és mindenki kap egy saját laptopot (gondolom mondanom se kell, hogy semmi ilyesmi nincs most)

- írta. Állításai pedig igaznak bizonyultak, az iskola Facebookján is fent van a kapcsolódó promóvideó, amiben egyfelől arra hívják fel a figyelmet, hogy február 19-ig lehet elintézni a középiskolai felvételi jelentkezést, másfelől büszként számolnak be az új változásokról, amelyeket egy jogszabály tesz lehetővé:

Minden elsőéves diák saját laptopot kap

A szállás az iskola kollégiumában teljesen ingyenes, ahogy a háromszori étkezés is

Havonta egy hazautazást térítenek meg a kollégistáknak

"Bejárósként" is lehet ott tanulni, ebben az esetben az utazási költségekbe száll be az iskola

A jogosítványt is ingyenesen lehet megszerezni

Szeptembertől 85 350 forintos ösztöndíjat utalnak havonta, ehhez különféle feladatok ellátása esetén akár 11 ezer forint plusz is jöhet

Második félévtől ezen felül 20 ezer -27 ezer forint taulmányi ösztöndíj is jár a jól teljesítő diákoknak

<br />

A pénzt persze nem adjuk ingyen, tanulni kell, fel kell készülni a szakmára - mondják el a toborzóvideóban. A Zsaruellátó szerint a miskolci intézményben is emelték az ösztöndíjakat, legalábbis egy másik olvasó azt írta, a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban is közölték a változásokat, "az ösztöndíj pedig nem 85 ezer lesz hanem 85 ezertől osztály titkárként akár a 150 ezer forint is lehet."

Ennyit keres egy rendőr



Látható tehát, hogy egy rendőrtanuló akár százezer forint feletti összegeket is hazavihet havonta például Körmenden, plusz sem szállásra, sem étkezésre nemigen kell költenie, jogsit is szerezhet és az utazásaihoz is hozzájárulnak. No, de mi vár ezekre a nebulókra, ha kilépnek a nagybetűs életbe?

Korábban a Pénzcentrum már foglalkozott a rendőrök keresetével, tavaly azt írtuk, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai szerint 2016-ban egy rendőr átlagos keresete 188 035 forint volt, de azért lehet ennél sokkal jobban is keresni. A kifogasikvilaga.hu cikke szerint a legrosszabb keresetű tiszt is megkeres 286 010 forintot, egy tábornok vagy ezredes, aki egy területi szerv vezetője, már bruttó 773 ezer és 850 ezer forint közötti összegből adózik.

Egy januári cikk szerint, ami a rendőrök valós fizetéseit, a banki utalás SMS-eit mutatt meg, 150 ezer és 244 ezer forint között fizetik itthon a rend őreit.

Kevés a járőr?

Talán ezekkel az ösztönzőkkel próbálnák elhárítani rendőrségi létszámgondokat: tavaly nyáron a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy a megyeszékhelyek háromnegyedében, tizennégy városban kevesebb járőr, járőrvezető és járőrparancsnok dolgozott, mint kellett volna.



Egerben csökkent a leginkább a járőrök létszáma: 2014-ben még 117 státusz volt, tavaly nyáron pedig 105-van, de csak 85 volt betöltött ezek közül. Miskolcon azonban mindössze hét álláshely nem volt betöltve, Salgótarjánban pedig - Debrecenhez, Szekszárdhoz és Szombathelyhez hasonlóan - nincs járőrhiány. Tatabányán viszont az 52 státuszból csak 39-et tudnak betölteni, vagyis az állások negyede üres.

Címlapkép: Getty Images