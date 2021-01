Óriási a jelentkezési dömping: 520 ezres kezdő fizu várja, aki ide menne dolgozni

Lezárult a felvételi eljárás a februárban induló keresztféléves képzésekre. Mint már évek óta mindig, idén is a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre (BME) nyert felvételt a legtöbb hallgató, miközben a felvettek átlagos pontszáma egyes szakokon növekedett. Növekszik a Műegyetemre érkező külföldi diákok száma is és a külföldi részképzéseket, valamint a BME vezető nemzetközi egyetemekkel közös, diplomát kínáló szakjait is évente több száz hallgató választja.

Veszprémi Károly, a Műegyetem oktatási rektorhelyettese a keresztféléves jelentkezésekkel kapcsolatban hangsúlyozta: "A BME a keresztféléves felvételire csak mesterképzéseket hirdetett meg. A 2021 februárjában induló mesterképzésekre országosan 4623 főt vettek fel a felsőoktatási intézmények, ebből a legtöbb hallgató, 1138 fő a BME-n kezdheti meg tanulmányait. Országos összehasonlításban ez kiemelkedő adat, hiszen az összes felvett negyede a Műegyetemre jutott be." A rektorhelyettes hozzátette: "Túlnyomó részük, 1116 fő állami ösztöndíjas, teljes idejű nappali képzésben kezdi meg tanulmányait. Jelentős siker az is, hogy BME-n alapképzésben végzettek többsége mesterképzésben folytatja tanulmányait - írja közleményében az egyetem.

Elégedettségre adhat okot, hogy az évek óta növekvő magas létszám mellett a hallgatói kiválóság is a korábbi magas szinten maradt, mivel a felvettek átlagos pontszáma nem csökkent, sőt egyes szakokon növekedett." A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műszaki, informatikai, gazdaságtudományi és természettudományi képzési területen több, mint harminc különböző mesterszakon - több esetében angol nyelven - nyújt képzési lehetőséget.

Ez is érdekelhet! Megszólalt a Műegyetem dékánja: Ezt én becsapásnak, butításnak hívom "Egy 18 évesnek azt mondani, hogy gyere, és egy tanfolyam után informatikus lesz belőled, nos ezt...

Nagy Balázs Vince, a BME nemzetközi rektorhelyettese a BME képzéseinek nemzetközi kapcsolódásairól a bme.hu-nak nyilatkozva elmondta: "A Műegyetem képzései a magyar hallgatók számára kaput nyitnak számos külföldi egyetemre és egyben a világ minden tájáról érkeznek a BME-re hallgatók az idegen nyelvű képzésekre. A BME diákjai 75 ország egyetemein tanulhatnak részképzéseken és számos egyetemen szerezhetnek kettős diplomát. A diákok 39 szakon az alap-, mesterképzést és a doktori képzési kurzusokat is elérhetik angol nyelven a Műegyetemen."

Nagy Balázs Vince rektorhelyettes hangsúlyozta azt is, hogy az elmúlt két évben tovább nőtt az egyetem népszerűsége nemzetközi hallgatók körében: a teljes hallgatói létszám több mint 12 százalékát külföldi diákok teszik ki, jelenleg csaknem 2400 külföldi diák tanul a BME-n. Hozzátette: a BME 2020-tól nyolc másik nívós európai egyetemmel szövetséget kötve, az EELISA konzorcium keretében dolgozik közös képzéseken és kutatásokon. Az együttműködés keretében a BME hallgatók Pisa, Erlangen, Isztambul, Párizs, Madrid, Bukarest egyetemein tanulhatnak.

A nemzetközi összehasonlításban versenyképes műegyetemi végzettség értékét a hazai munkaerőpiac is visszaigazolja és a mesterszakos végzettséget szerzett pályakezdők fizetése jelentősen meghaladja a csak alapszakos oklevéllel rendelkezőkét a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) adatai alapján. A DPR adatai rámutatnak, hogy minden szakterületen gyors lendületet vesznek a karrierkezdéskor a BME-n végzettek. Az adatok azt mutatják, hogy a BME fő profilját adó műszaki képzési területen a mesterképzésben végzettek az országos átlagot meghaladó bruttó jövedelmet érnek el: a havi átlagos jövedelem a végzés után 1-2 évvel, azaz pályakezdőként 522 600 Ft, míg 8-9 évvel a végzés után már 792 000 Ft.

Címlapkép: Getty Images