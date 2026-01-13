Durva leépítés következik napokon belül: ezer embert rúghat ki az egyik nagybank, mi lesz a dolgozókkal?

A Citigroup ezen a héten mintegy ezer munkavállalót bocsát el; a létszámleépítés annak a két éve bejelentett programnak a része, amely 2025 végéig összesen 20 ezer fős csökkentést irányoz elő - jelentette a Reuters.

A New York-i székhelyű pénzintézet legutóbbi éves jelentése szerint 2024. december 31-én nagyjából 229 ezer teljes munkaidős alkalmazottat foglalkoztatott. A bank nem közölt pontos adatokat az aktuális leépítési hullámról, közleményében ugyanakkor jelezte, hogy 2026-ban is folytatódik a létszámcsökkentés.

A vállalat szóvivője szerint a mostani változtatások azt tükrözik, hogy a munkaerő-állományt, a telephelyhálózatot és a szaktudást az aktuális üzleti igényekhez igazítják.

A 2021-ben kinevezett Jane Fraser vezérigazgató azóta dolgozik a cég átalakításán, hogy mérsékelje a versenytársakkal szembeni lemaradást. Fraser 2023 végén mutatta be stratégiáját a nyereség növelésére, a működés egyszerűsítésére, valamint az adatkezelési és kockázatkezelési hiányosságok megszüntetésére.

Az átszervezés a vagyonkezelési és technológiai részlegeken távozások hullámát indította el. A legutóbbi vezetői változás keretében Gonzalo Luchetti váltotta Mark Masont a pénzügyi igazgatói poszton. A Citigroup szerdán teszi közzé negyedik negyedéves eredményeit.