Szerkesztő-újságíró kollégát keres a Pénzcentrum! Jelentkezz, és legyél a csapatunk tagja!
Szövegíró, szerkesztő-újságíró munkatársat keres a Pénzcentrum
Keressük új kollégánkat az ország egyik legolvasottabb gazdasági lapjának szerkesztőségébe. Jelentkezz a Pénzcentrum szövegíró, szerkesztő-újságíró pozíciójába, ha szívesen lennél tagja egy profi szerkesztőségnek, és érdekelnek a mindennapi pénzügyek, gazdasági témák. Ez a pozíció kifejezetten neked való, ha már értesz a SEO-hoz, vagy szeretnéd megtanulni a SEO-technikákat. Jelentkezés és részletek itt!
Amit kínálunk:
- teljes munkaidő, hibrid munkavégzés (heti fix home office napokkal)
- modern irodai környezet a BEM Centerben (1027 Budapest, Bem József u. 1/B) található irodánkban, céges laptop
- határozatlan idejű szerződés, versenyképes fizetés
- stabil vállalati háttér
- profi és független szerkesztőség
- fejlődési lehetőség a SEO és más szerkesztőségi feladatok területén
Téged keresünk, ha jellemző rád:
- szövegírói készség
- precizitás és igényesség
- kiváló helyesírás
- kitartó koncentrációs készség
- megbízhatóság
- pénzügyi témák iránti érdeklődés, affinitás
Előny, de nem feltétel:
- újságíró, szerkesztő munkakörben szerzett tapasztalat
- szövegírói tapasztalat
- SEO-ismeretek, -szövegírás terén szerzett tapasztalat
- gazdasági, pénzügyi ismeretek
- adatalapú gondolkodásmód, adatelemzési tapasztalat
Ha úgy érzed, a fentiek alapján szívesen csatlakoznál csapatunkhoz, küldd el jelentkezésed az itt található űrlapon keresztül.
