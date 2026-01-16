2026. január 16. péntek Gusztáv
1 °C Budapest
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Régi, használt, fából készült, használt betűtömbökből álló, textúrázott háttér, különböző betűtípusokkal, kis- és nagybetűkkel, antik betűkkel, minden formában és méretben.
HRCENTRUM

Szövegíró, szerkesztő-újságíró munkatársat keres a Pénzcentrum

Pénzcentrum
2026. január 16. 15:17

Keressük új kollégánkat az ország egyik legolvasottabb gazdasági lapjának szerkesztőségébe. Jelentkezz a Pénzcentrum szövegíró, szerkesztő-újságíró pozíciójába, ha szívesen lennél tagja egy profi szerkesztőségnek, és érdekelnek a mindennapi pénzügyek, gazdasági témák. Ez a pozíció kifejezetten neked való, ha már értesz a SEO-hoz, vagy szeretnéd megtanulni a SEO-technikákat. Jelentkezés és részletek itt!

Amit kínálunk:

  • teljes munkaidő, hibrid munkavégzés (heti fix home office napokkal)
  • modern irodai környezet a BEM Centerben (1027 Budapest, Bem József u. 1/B) található irodánkban, céges laptop
  • határozatlan idejű szerződés, versenyképes fizetés
  • stabil vállalati háttér
  • profi és független szerkesztőség
  • fejlődési lehetőség a SEO és más szerkesztőségi feladatok területén

Téged keresünk, ha jellemző rád:

  • szövegírói készség
  • precizitás és igényesség
  • kiváló helyesírás
  • kitartó koncentrációs készség
  • megbízhatóság
  • pénzügyi témák iránti érdeklődés, affinitás

Előny, de nem feltétel:

  • újságíró, szerkesztő munkakörben szerzett tapasztalat
  • szövegírói tapasztalat
  • SEO-ismeretek, -szövegírás terén szerzett tapasztalat
  • gazdasági, pénzügyi ismeretek
  • adatalapú gondolkodásmód, adatelemzési tapasztalat

Ha úgy érzed, a fentiek alapján szívesen csatlakoznál csapatunkhoz, küldd el jelentkezésed az itt található űrlapon keresztül. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #álláshirdetés #állás #újságíró #szerkesztő #szerkesztő-újságíró #állásajánlat #szövegíró

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:47
15:33
15:17
15:15
15:01
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2026.01.14 12:39
Pingvinjárás: így csökkenthető az elesés kockázata csúszós járdán
Jelentősen megnehezíti a munkába járást, ha az ónos eső síkossá és csúszóssá teszi a járdákat. Ilyen...
legacykft  |  2026.01.12 12:13
Csak az nevezze magát coachnak, aki hajlandó önmagán dolgozni!
A coachingról gyakran úgy beszélünk, mint egy szakmáról. Egy szerepről, egy eszköztárról, módszertan...
laskainelli  |  2025.12.13 12:55
Elkényelmesedés a párkapcsolatban
Sokan gondolják úgy, hogy egy kapcsolatnak magától kellene működnie. Ha igazán szeretjük egymást, ak...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 16.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 16.
Szerkesztő-újságíró kollégát keres a Pénzcentrum
2026. január 16.
Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk
2026. január 16.
Zacher Gábor: 40 ezer szakdolgozó és ezer háziorvos hiányzik az egészségügyi ellátórendszerből
NAPTÁR
Tovább
2026. január 16. péntek
Gusztáv
3. hét
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
2
1 hónapja
Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér
3
2 hónapja
Munkaszüneti nap január 2-a? Itt a munkaidőnaptár: ezen a napon lesz az első szombati munkanap 2026-ban
4
2 hónapja
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
5
1 hónapja
Leesik az állad, ennyi egy szerzetes órabére Magyarországon: ezzel keresik a legtöbb pénzt a monostorok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Futures
Tőzsdei határidős termékekkel való meghatározott módon történő kereskedés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 14:40
Szerkesztő-újságíró kollégát keres a Pénzcentrum
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 14:32
Máris ömlik a pénz Bulgáriába az euróbevezetés után: előbb lehagyják Magyarországot, mint hittük?
Agrárszektor  |  2026. január 16. 14:32
Csak így vehetsz 10 hektár alatti földet Magyarországon: ezt nem árt tudni