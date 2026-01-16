Szövegíró, szerkesztő-újságíró munkatársat keres a Pénzcentrum

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Keressük új kollégánkat az ország egyik legolvasottabb gazdasági lapjának szerkesztőségébe. Jelentkezz a Pénzcentrum szövegíró, szerkesztő-újságíró pozíciójába, ha szívesen lennél tagja egy profi szerkesztőségnek, és érdekelnek a mindennapi pénzügyek, gazdasági témák. Ez a pozíció kifejezetten neked való, ha már értesz a SEO-hoz, vagy szeretnéd megtanulni a SEO-technikákat. Jelentkezés és részletek itt!

Amit kínálunk: teljes munkaidő, hibrid munkavégzés (heti fix home office napokkal)

modern irodai környezet a BEM Centerben (1027 Budapest, Bem József u. 1/B) található irodánkban, céges laptop

határozatlan idejű szerződés, versenyképes fizetés

stabil vállalati háttér

profi és független szerkesztőség

fejlődési lehetőség a SEO és más szerkesztőségi feladatok területén Téged keresünk, ha jellemző rád: szövegírói készség

precizitás és igényesség

kiváló helyesírás

kitartó koncentrációs készség

megbízhatóság

pénzügyi témák iránti érdeklődés, affinitás Előny, de nem feltétel: újságíró, szerkesztő munkakörben szerzett tapasztalat

szövegírói tapasztalat

SEO-ismeretek, -szövegírás terén szerzett tapasztalat

gazdasági, pénzügyi ismeretek

adatalapú gondolkodásmód, adatelemzési tapasztalat Ha úgy érzed, a fentiek alapján szívesen csatlakoznál csapatunkhoz, küldd el jelentkezésed az itt található űrlapon keresztül. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK