Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: így megy náluk a digitális oktatás

Pénzcentrum: Több mint két hét elteltével, hogyan megy most a digitális oktatás a a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban?

Gadóné Kézdy Edit: Küzdelmesen, hősiesen, de megy. Szerencsére a fenntartó, a Magyarországi Evangélikus Egyház az elmúlt időszakban nagyon erősen forszírozta az iskolák digitális stratégiájának kidolgozását. A normatív támogás egy részét a digitalizáció céljaira elkülönítve kaptuk meg. Kétéves digitális fejlesztési tervet kellett készítenie minden intézményünknek, amelyet állapotfelmérésre alapoztunk, abból kiindulva határoztuk meg digitális fejlesztési céljainkat. Ezzel kapcsolatban már korábban megkezdtük a kollégák szervezett képzését a tantestületen belül. A zárlat első napján, hétfőn még tartottunk egy gyorstalpalót, azután keddtől megindult a munka.

A képzés a mostani spontán, egymástól és saját kárunkon való tanulással elképesztő sebességre gyorsult. A mi iskolánk egyféle rendszerben határozta meg a tanítás kívánatos kereteit, hogy a gyerekeknek és a szülőknek átlátható legyen a rendszer. A Google Classroomot választottuk, mert azt már sokan használták korábban is. Ebben közöljük az anyagokat, és kérjük vissza a tanulói munkákat és visszajelzéseket.

Engem meghat az az igyekezet, amellyel mindenki, a 60 év feletti tanárok is, bármilyen szakosok, a digitális analfabéták, sőt, a gyerekek is igyekeznek dolgozni. A technikával küzdve igyekezünk kreatív, érdekes, motiváló feladatokat kiadni, majd mindezt kijavítani.

Mi az, ami nagyon jól működik és mi az ami nem?

A technikai problémáinkon túl nehézséget okoz, hogy a digitális tananyagok előállítása roppant időigényes. A közvélekedéssel ellentétben, a tanárok rengeteget dolgoznak, napi 10-12 órát is a gépeknél ülnek. Egyikünk sem gondolta előre, hogy a távtanítás ilyen megterhelő lesz.

Az menet közben derült ki, hogy a gyerekeknek is fokozott ez a megterhelés, ezért ők elég hamar jeleztek, hogy túl sok a feladat. Mindent letöltögetnek, megoldanak, aztán fényképezik, vagy valahogy máshogy visszatöltik, ez mind-mind idő. Együtt tanuljuk, hogy melyek azok a formák, amelyek a diákok és tanárok számára kezelhetők, úgy, hogy senki ne roppanjon bele. Ebben a távtanításban mind kezdők vagyunk, hiába vagyunk a pályán akár 25-30 éve.

Mi eleinte nem tartottunk real time órákat, mivel úgy gondoltuk, hogy a családok nem feltétlenül rendelkeznek annyi géppel, amennyi a 3-4 gyerek és az esetleg otthon dolgozó 2 szülő ellátásához szükséges. Tehát nem várhatjuk el Pistikétől, hogy kedden 9 órakor ott üljön a gépnél, ha minden testvérétől is ezt várják a megfelelő iskolák. Úgy látjuk, hogy ezen a téren néhány intézmény túl sokat vár a diákjaitól. Ugyanakkor a gyerekek visszajelzései alapján szükségük van néha a konzultációra, ezért most állítunk fel csoportos csetelésre, képernyőmegosztásra alkalmas rendszert, amelyen keresztül minden tanár találkozhat virtuálisan a csoportjaival.

Mely tantárgyak esetében működik flottul a rendszer, melyek esetében nem?

Minden tantárgynak más kihívásokkal kell szembenézni. A matektanároknak a képletek, rajzok szerkesztése izgalmas, a nyelvtanároknak a szóbeliséget kell megoldani. A magyar- és történelemtanárok rengeteg szöveget kapnak vissza a gyerekektől, amelyekre ők természetesen mind tanári reakciót, értékelést várnak. A készségtárgyak tekintetében inkább az érdekes és szép anyagok közzétételére fókuszálnak a kollégáim. Általában igyekszünk elszakadni korábbi beidegződéseinktől, hiszen ebben a formában egészen másképpen kell dolgozni. Életkoroktól is erősen függ, hogy mivel kínálhatjuk meg a gyerekeket. A legkisebbeknél alapvető a szülő segítsége. Nálunk ilyenek nincsenek, de a 10-12 éveseknél is tekintetbe kell venni, hogy a gépelés sem megy nekik túl gyorsan, és általában a digitális jártasságuk sem vethető össze a 18 év körüliekével. Ez utóbbiaktól színvonalas önálló munkát el tudunk várni, náluk inkább az önálló tanulás segítése a tanár feladata, mint a tanulás szoros vezetése.

Úgy gondolom, hogy minden pedagógus számára óriási lehetőség, hogy a kényszer nyomása alatt újragondolja pedagógiai szerepeit.

Összességében mikt a legnagyobb kihívásai a digitális oktatásnak?

Néhány kihívásról már szóltam.További izgalom az érettségizők vezetése. Ők nyilván erősen szoronganak, hogy hogyan tudnak majd vizsgázni. Ebben a tavaszi időszakban már a formába hozás, gyakorlás volt az érettségiző csoportokat tanító tanárok feladata. Most ehhez hozzájön, hogy érzelmileg megnyugtassák őket,hogy ebben a formában is fel tudnak készülni, illetve, hogy már eddig is sokat, sőt eleget készültek.

Kihívás a tanárok technikai tudása, a megfelelő anyagközlési formák és anyagmennyiség megtalálása. A legtöbb akadály átugrásában sokat segít, ha időnként visszajelzést kérünk a gyerekektől. Ők megírják, elmondják, ha valami nagyon nehéz így, és szívesebben is tanulnak, ha érzik, hogy bevonjuk őket a tanulás formáinak kidolgozásába. A számonkérés terén az eddigiekhez képest egész más eszközökhöz kell folyamodnunk. A 21. században nem gond a gyerekeknek, hogy egy -akár időzáras- tesztet egymással valamilyen csatornán kommunikálva töltsenek ki.

Ezt a fajta beszámoltatást 2020 tavaszán el kell engednünk. Projektek, beadott munkák, egymásnak feltett kérdések, fényképek, rajzok azok a tanulói munkák, amiket most értékelni tudunk. Talán nem is baj, legalább könnyebben megy nekünk a pedagógiai megújulás.

Minden diák hozzá tud jutni a tananyagokhoz? Megfelelő az eszközellátottság?

A mi belvárosi iskolánkban a legtöbb gyereknek van megfelelő eszköze, és támogató családja, akik segítik őket abban, hogy tanuljanak. Tudjuk, hogy sok iskolában ez természetes. Mégis, nekünk is tekintetbe kell vennünk, hogy nem korlátlanok a gyerekek eszközei, különösen a nálunk nagyszámú sokgyerekes családokban. Nem lehet tehát elvárni, hogy szoros időre hajtsanak végre dolgokat, hogy csak online feladatokat kezeljenek egész nap, akár azt sem, hogy megadott időben a gép előtt üljenek. Az offline, befényképezett feladatok javításának gyötrelmeiről a tanárok gerince tudna legtöbbet mesélni.

Az eddigi tapasztalatok alapján hogyan élik meg az átállást a diákok, illetve a tanárok? Kinek nehezebb?

Nálunk mindenki igyekszik megfelelni a feladatnak. Sokan nagyon lelkesen álltak neki a távtanításnak és -tanulásnak. Feladatunk fenntartani ezt a motivációt. Nehézség, hogy érzelmileg mindenki számára megterhelő a helyzet. Már maga az izoláltság is. Természetesen vannak, akiknek valamilyen otthoni körülmény miatt még sokkal nehezebb, mint másoknak. A legjobban azok bírják, akik körül vidám család nyüzsög, még ha kicsit hátráltatják is egymást a home office-ban, a kedélyük nekik a legjobb. A gyerekek nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy az egész napjukat struktúrálják. A felnőttek aggódnak a családjukért. A tanárok megküzdési stratégiái is különbözők. Ezért állítottunk fel tanári és tanulói csetcsoportokat, hogy egymásnak tudjanak segíteni a közösségek a mindennapok megélésében. Az iskolapszichológus és az iskolalelkész is tartja velünk a kapcsolatot, hogy könnyebb legyen.

Végül hadd emlékezzek meg a szülőkről. A szülőkre is szinte minden igaz, amit eddig írtam. Soha nem próbált helyzeteket kell kezelniük, miközben a családot is ellátják, és a saját munkahelyük elvárásit is igyekeznek teljesíteni. Tagadhatatlan, hogy ez a fajta tanulás a szülőkre is többletterheket ró, különösen a fiatalabb gyerekeknél. Ugyanakkor örömmel fogadjuk a visszajelzéseiket, miszerint jobban értékelik a pedagógusok munkáját, mint korábban. Erről tanúskodik sok mém, ami a közösségi hálókon terjed. És sok család az együttlét új formáit élvezi, a hétköznapi társasjátékozást, a közös ebédelést. Ezek szép dolgok.

Úgy képzeljük a kollégáimmal, hogy amikor visszatérünk majd az iskolába, nagy ünnepséget fogunk rendezni. Reméljük, mindenki meglesz. Eszünk-iszunk, táncolunk, sőt, megölelgetjük egymást. Várjuk már.

