Kitálalt a KFC dolgozója: napi 10 óra robot, nettó 110-ért

Egyre több magyar cég kénytelen konkrétan megadni az általa kínált fizetéseket, különben szinte lehetetlen munkaerőt találni. A McDonald’s és a Burger King után a KFC is ezt a stratégiát követi. Ám egy volt dolgozó szerint ilyen fizetésekről szó sincs, arról nem is beszélve, hogy gyakran belső feszültségeket okoznak a fizetéskülönbségek.

Rendszeresen vizsgáljuk a magyarországi kereseti lehetőségeket, legutóbb a KFC éttermeiben elérhető órabérekről írtunk, de nem csak a kitett hirdetések alapján, hanem megkérdeztük az étterem marketingvezetőjét. Ő a bérezésről annyit árult el a Pénzcentrumnak, hogy az nem egységes, például egy teljesen kezdő, kiemelt budapesti éttermükben teljes munkaidőben dolgozó, csak délelőtti műszakot vállaló éttermi csapattag nettó 168 000 forintot visz haza. 18 óra után 30 százalék extra műszakpótlék illet meg mindenkit, az egyéni teljesítményt eseti bónusszal és előrelépési lehetőséggel jutalmazzák.

A cikk megjelenése után pár nappal egy volt alkalmazottól kaptunk levelet, mely némileg árnyalja a fent vázolt képet. Éppen ezért most változatlan formában leközöljük az írását, hogy a másik oldal is szóhoz jusson:

"Minden kezdő dolgozót (hacsak nem menedzser vagy oktató az illető) bruttó 1000 forintos órabérrel vesz fel a cég. A 3 hetes tréning után vizsgáznia kell az elsajátított pályából. Mindezek után, ha szeretne, elsajátíthat a dolgozó egy másik pályát is, amiből szintén vizsgáznia kell - de egészen addig, míg nincs meg a második vizsga, 1000 forintos bruttó órabérért dolgozik továbbra is.

Az étterem, ahol én dolgoztam átlagosan 110-120 ezer forint nettó fizetést adott 8 órás bejelentett munkaviszonyra (ami sokszor inkább 9-10 óra). És ebben legtöbbször a 18 óra utáni 30 százalékos pótlék is benne volt. Azt is illik megemlíteni (amiről csak a szerződésben esik szó), hogy a túlórát - már amennyiben el is számolják azt - 3 havonta fizetik ki. Az oktatók kaptak bruttó 1300 forintos órabért, de nekik mindhárom pályán vizsgázniuk kell + oktatói vizsgát is kell tenniük. Természetesen oktatóvá válni nem lehet próbaidő alatt. Azt itt leírtak nem egyedi esetek, több dolgozó problémája. Nem csak abban az étteremben, ahol én dolgoztam, többször érkeztek más éttermekből munkatársak egy-két napra, akik szintén így nyilatkoztak. Érdemes emellett megemlíteni, hogy a KFC-nél (is) a diákok még mindig jobban keresnek, mint a teljes munkaidőben bejelentett dolgozók."