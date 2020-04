Kérdőív: így megy nálunk a digitális oktatás - Töltsd ki most!

Lassan egy hónapja zajlik a magyar oktatás ún. tantermen kívüli, digitális munkarendben. Az első tapasztalatok vegyesek, az egyik legnegyobb probléma pedig az eszközellátottság. A Pénzcentrum és a HelloVidék most egy kérdőív segítségével keresi a választ arra, hogy az ország egyes régióiban hogyan működik az új típusú oktatás. Segítsd a munkánkat, töltsd ki Te is a kérdőívet. Köszönjük!





Mint arról a Pénzcentrumon is beszámoltunk lassan egy hónappal ezelőtt, 2020. március 16-tól a magyar iskolákban a nevelés-oktatás úgynevezett tantermen kívüli, digitális munkarendben folyik. Noha még nincs sok tapasztalat az új rendszer működéséről, azt ki lehet jelenteni, hogy vannak kifejezetten pozitív példák, és olyanok is, ahol nem indult zökkenőmentesen az átállás. Azt pedig az országból érkező számos visszajelzés is igazolja, hogy

a legfőbb probléma általában az eszközellátottsággal van.

Régiós szinten ugyan változó mértékben, de mind intézményi oldalról, mind a diákok részéről okozhat fennakadást az informatikai eszközök, illetve a szélessávú internet hiánya. Az internetelérés Magyarországon ugyan közelít a "közmű jelleghez", a saját digitális eszközök birtoklása viszont nem azonos arányban jellemzi a gyerekpopulációt. Az Ipsos tavalyi kutatásából pedig az is kiderült, hogy

a családok anyagi helyzete erős hatással van a gyerekek saját eszközparkjára, a szegényebb családok harmada nem tud saját készülékeket biztosítani a 8-17 éves gyerekeknek.

De vajon hogyan élik meg a szülők és gyerekeik az otthontanulást és mennyire hatékony (esetleg kártékony) az új oktatási forma? A Pénzcentrum és a HelloVidék most egy kérdőív segítségével keresi a választ arra, hogy az ország egyes régióiban hogyan működik az itthon még új típusú oktatási forma. Segítsd a munkánkat, töltsd ki Te is a kérdőívet. Köszönjük!

