Jöhet a négynapos munkahét? Súlyos árat fizethetünk érte

A három napos hosszú hétvége után talán sokan kipihentebben, nyugodtabban tértek vissza dolgozni kedden. Több olyan cég van világszerte, amely már bevezette a rövid munkahetet, van olyan vállalat is, ahol viszont egy év után visszatértek a hagyományos, heti 40 órás munkaidőre. De vajon mi lehet a gond a rövidebb munkahéttel?

A hosszú hétvége után bizonyára sokan kipihentebben, nyugodtabban mentek vissza dolgozni kedden. Három nap pihenés, három nap a családra, három nap, amikor találkozhatunk a barátiankkal, kirándulhatunk, pihenhetünk, elvégezhetjük a szükséges házimunkát, és még pihenésre is marad idő. Milyen jó lenne, ha minden héten lenne három szabadnapunk és csak négy napon kellene dolgozni!

Van olyan kutatás, amely szerint a négy napos munkahét nem csak a dolgozókra, hanem környezetünkre is jótékony hatással lehet, hiszen a rövidebb munakhét kevesebb energiafogyasztással járna, és így kevesebb lenne a szén-dioxid kibocsátás is. Sok olyan tanulmány is született az elmúlt években, amely szerint a négy napos munkahét során javul a munkatársak munkához való hozzáállása és elégedettebbek is a munkájukkal. Nem késnek, nem indulnak haza korábban és nem tartanak munkaidő alatt hosszabb szüneteket sem. Ezt tapasztalta például Andrew Barnes, a Perpetual Guardian alapkezelő cég vezetője.

Van viszont, aki szerint a dolog nem működik. Ryan Carson, a Treehouse nevű cég vezetője 2015-ben jelentette be, hogy áttérnek a négy napos munkahétre. Egy évig dolgoztak így, azonban 2016-ban úgy döntött, mégis visszatér a hagyományos munkarendhez.

Kemény munka nélkül nem megy



Kevesebb volt a munka, szó szerint hiányzott a munkamorál

- idézi Carsont a Business Insider. "Úgy voltam vele, hogy hagyjuk a 40 órás munkahetet. 32 órát fogunk dolgozni, hiszen ki mondhatná azt, hogy ezt nem tehetjük? Mi írjuk a szabályokat" - idézi fel a 2015-ös elhatározást. Csakhogy a dolgok nem úgy alakultak, ahogy várta. Tapasztalata szerint nem lehet megspórolni a munakórákat.

Bizonyos mennyiségű kemény munkára szükség van. (...) Azt gondolom, hogy lehet okosabban dolgozni, de nem hiszem, hogy ki lehet hagyni a kemény munkát. Mind a kettőre szükség van



-mondta az úgynevezett "work smarter not harder" mozgalomra utalva, amely szerint a lényeg az, hogyan dolgozunk, hogyan osztjuk be az időnket, hogyan szervezzük a munkát.

Vagyis hogy okosan kell dolgozni, nem keményen. Carson az Oregon Live-nak azt írta, az egy évig tartó 4 napos munkahét komoly károkat okozott a cégnek.

A munkavállalók megértették, hogy nem rúghattunk ki embereket, majd mondhattuk a többinek, hogy oké, péntekenként nem dolgozunk.

Vagyis azért, hogy a cég nyereséges maradjon, lépéseket kellett tenni: vagy csökkenteni kellett volna a dolgozók számát, vagy pedig visszaállni a heti 5 napos munkarednre. carson az utóbbi mellett döntött.