Ilyen végkielégítést fizet a kirúgottaknak az Electrolux: Ázsiába költözik a gyártósor

Ázsiába szervezi ki a porszívógyártást az Electrolux, amely 800 főt küld el a jászberényi gyárából. Kiderült, hogy komoly végkielégítésre számíthatnak a kitartó dolgozók.

A gyártás egy részét Ázsiába telepíti át az Electrolux, de a cégvezetés azt ígéri, nem fognak rosszul járni a magyarországi dolgozók. Ázsiai partnerekhez szervezik ki a jászberényi porszívógyártás egészét, illetve hűtőgépgyártás egy részét, de még folyamatban vannak a tárgyalások arról, hogy pontosan hova - tudta meg a 24.hu Gönczy Sándortól, az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. ügyvezető igazgatójától.

A gyártás kiszervezése az egyszerűbb termékeket érinti, ezzel párhuzamosan a felső kategóriás termékek (azaz a beépített-, az alulfagyasztós-, illetve az egyajtós hűtők) gyártására szeretnének fókuszálni Nyíregyházán és Jászberényben is. Az Electrolux stockholmi központja pedig a folyamatos kutatás-fejlesztésre koncentrál.

A porszívóalkatrészek nagy része már eddig is Kínából érkezett, Magyarországon az összeszerelés folyt, de az ázsiai külső partnereknél már most is sokkal nagyobb volumenben, 20-30 millió nagyságrendben történik az összeszerelés. Az Electrolux a kiszervezéstől az olcsóbb munkaerő miatt további megtakarítást remél. Ami az itthoni gyártást illeti, fokozatosan és részben robotizálni fogják a termelést.

A szakszervezetek sem tudták

A dolgozókat és a szakszervezeteket is váratlanul érte a bejelentés: az Electrolux Vasas Szakszervezeti Szövetség és az üzemi tanács vezetője, Antal Csaba elmondása szerint az érdekképviseletek is csak kedden tudták meg, mit tervez a cég - először őket, majd a dolgozókat értesítették arról, hogy átalakítások lesznek, és ennek kapcsán 800 embert terveznek elküldeni, csoportos létszámleépítéssel.

Kiderült, hogy az idén még mindenkinek meglesz az állása, 2020. január elseje, és 2021. január 31-e között lépcsőzetesen fogják elküldeni a dolgozókat, ahogyan kifuttatja a cég az egyes típusokat a termelésből. Nem feltétlenül kell azonban mindenkinek elmennie, akiket érint a porszívógyártás és a szabadonálló hűtőgépgyártás egy részének leállítása. Az időközben a természetes fluktuáció miatt megüresedő helyekre igyekeznek átvenni, aki ezt szeretné.

A kölcsönzött dolgozókat küldhetik el először

Az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. jelenleg mintegy 2800 főt alkalmaz. Ezen kívül vannak még kölcsönözött dolgozók is, változó, a szezonalitástól, a termelés volumenétől függő létszámban, esetenként több százan is. A szakszervezet szerint 400-500 kölcsönzött munkatárs lehet - arra számítanak, hogy először őket küldik el. Gönczy Sándor úgy fogalmazott, hogy a kölcsönzött dolgozók szerződése határozott idejű, amikor az lejár, akkor megszűnik a foglalkoztatásuk.

Komoly végkielégítésre számíthatnak



A Pénzügyminisztérium közleménye szerint Jász-Nagykun-Szolnok megyében jelenleg 5 ezer betöltetlen állás van, vagyis válogathatnak a munkák között az elbocsátandó electroluxosok. Ami felveti, hogy a várható elbocsátás miatt esetleg előbb is elhagyják a munkahelyüket, mint ameddig szükség lenne rájuk. A gyár ezt szeretné elkerülni, ezért a szakszervezettel és az üzemi tanáccsal együttműködve olyan juttatási csomagot akarnak összeállítani, ami elég meggyőző erővel bír a végső maradás mellett, illetve amely képes támaszt adni az elbocsátandó dolgozóknak. Az igazgató hangsúlyozta, mindenképpen szeretnének gondoskodni róluk.

Gönczy Sándor megemlítette, már most is magasabb a juttatás kilépéskor, mint amennyit a Munka Törvénykönyve előír, például ha valaki már 15 éve van a cégnél, és megvárja az átszervezés végét, az egy évi bért kaphat a jelenlegi kondíciók alapján. Azonban a meglévő juttatáson kívül is szeretnének még ösztönzőket bevetni - ezen dolgoznak az érdekképviseletekkel közösen, szerdán délután is erről kezdtek tárgyalást. Ezen kívül segítik a végig kitartó dolgozók elhelyezkedését is - erre is program készül.