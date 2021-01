Ilyen lehet 2022-től a fiatalok SZJA-mentessége: ezek az érvek szólnak mellette

A korhoz kapcsolódó adókedvezmények nem ismeretlenek az elmúlt 10 évben kialakított jövedelemadó rendszerben, így nem ez az első alkalom, hogy a 25 év alattiak adókedvezményben részesülnek. 2018. december 31-ig a 25 év alatti munkavállalók foglalkoztatása esetén szociális hozzájárulási adó (szocho) kedvezményt kaptak a munkáltatók. Az SZJA-mentesség ugyanakkor ennél nagyobb léptékű támogatás lenne.

A korhoz kapcsolódó adókedvezmények nem ismeretlenek az elmúlt 10 évben kialakított jövedelemadó rendszerben, így nem ez az első alkalom, hogy a 25 év alattiak adókedvezményben részesülnek. 2018. december 31-ig a 25 év alatti munkavállalók foglalkoztatása esetén szociális hozzájárulási adó (szocho) kedvezményt kaptak a munkáltatók. Ez legfeljebb havi 100.000 forint adóalap csökkentést jelentett, ennek a szochoját nem kellett a foglalkoztatónak befizetnie. A fiatal munkavállalók szocho kedvezményét - több más kedvezménnyel együtt - 2019-ben eltörölték azzal, hogy a pályakezdő fiatalok után még átmenetileg érvényesíthető volt a korábban kapott kedvezmény.

Egyelőre csak az szja mentesség bevezetésének ténye ismert, mint mindig, itt is a részletek lesznek az igazán érdekesek. Ami biztos, hogy a KSH legfrissebb statisztikái 2020. III. negyedévében összesen kb. 280.000 25 év alatti fiatal dolgozott, őket érintheti az szja mentesség - írja elemzésében a Niveus Consulting Group.

Fischer Ádám, a cég jogi partnere szerint fontos kérdés, hogy általános szja mentességről beszélünk vagy egyes jövedelemtípusokra fog vonatkozni, ahogy például a négy vagy több gyermekes anyák szja kedvezménye működik. Várakozása szerint ez utóbbi irányt fogja most is választani a jogalkotó. A négy-vagy többgyerekes nők szja kedvezménye ugyanis ’csak’ a bér- és bérjellegű jövedelmekre vonatkozik. Osztalékból vagy ingatlanbérbeadásból származó jövedelem után nekik is fizetniük kell szja-t.

Véleménye szerint ez lenne a jó irány a fiataloknál is, hiszen a munkával megszerzett jövedelmük (így különösen az iskolaszövetkezeten keresztül kapott jövedelem) adómentes lesz, míg egy általános adómentesség nagyon sok visszaélésre adna lehetőséget (például, ha egy családi cég a gyerek(ek) nevén lenne, akkor a család adómentesen jutna osztalékhoz).

Az szja mentesség tehát várhatóan a 25 év alatti fiatalok bér(jellegű) jövedelmére lesz alkalmazandó, ami lényegében meg fog egyezni a szocho kedvezmény alapjával, mivel az is a bérkifizetéseknél bírt jelentőséggel. Lényeges különbség, hogy míg a szocho kedvezmény a munkáltatók terheit csökkentette, addig az szja kedvezmény a kézhez kapott nettó bért emeli. Változatlan bruttó bér mellett tehát az szja kedvezmény a munkavállalónak jó, a szocho pedig a munkáltatónak.

Nem tudni, hogy miért az szja kedvezmény bevezetése és nem a korábban létező szocho kedvezmény visszavezetése mellett döntött a kormány, de több indok is felmerül a cég elemzése szerint:

Az szja mentesség mellett szól, hogy a szocho mértéke az elmúlt években közel a felére csökkent, ezért lehet, hogy a jogalkotó szerint további kedvezmény nem indokolt.

Az is lehet, hogy ezzel főleg az iskolaszövetkezeti foglalkoztatást kívánja támogatni a kormány, márpedig az iskolaszövetkezetek eleve nem fizetnek szochot a kifizetett munkabér után.

Mivel a szocho kedvezménnyel a fiatalok ’hagyományos’, azaz nem iskola melletti foglalkoztatását segíthetnék elő, elképzelhető, hogy a kormány számára elérhető statisztikák szerint nincs szükség további munkahely-teremtésre e tekintetben, de a KSH 2020. I. félévére vonatkozó statisztikái nem erre utalnak: "A fiatalok munkanélkülisége azonban Magyarországon is problémát jelent: a 15-24 évesek munkanélküliségi rátája az átlagnál lényegesen magasabb, 14,7% volt. 8...) A 15-24 éves korú munkanélküliek száma 40 ezer főre nőtt, munkanélküliségi rátájuk az év első felében 13% volt, ami 2,1 százalékpontos növekedést jelentett az előző évhez képest. A munkanélküliek egyötöde továbbra is ebből a korcsoportból került ki."

Címlapkép: Getty Images