Így készülhetsz fel arra, hogy elveszíted a munkád: jobb, mint céltalanul szorongani

A járvánnyal együtt a munkanélküliség is egyre terjed. Sokan még nem veszítették el az állásukat, de nem bíznak abban, ha a veszélyhelyzet sokáig elhúzódik, akkor előbb vagy utóbb nem kerül rájuk a sor. Azonban a céltalan szorongás semmi jóra nem vezet, sőt inkább csak fokozódik a stressz és a depresszió kockázata. Ezért a Pénzcentrum inkább azt javasolja, érdemes felkészülni előre mindenre, ha másért nem, önmagunk megnyugtatása érdekében. Mutatjuk, milyen lépéseket célszerű megtennie annak, aki a járvány miatt félti az állását.

A koronavírus terjedésének következtében munkavállalók tömegei maradtak munka nélkül, kezdve a turizmus-vendéglátás, rendezvényszervezés területén dolgozókkal, majd a szórakoztató iparra, is átterjedt a krízishelyzet, és számos gyárban is megkezdődtek a leépítések. Számos helyen bár felmondás nem történt a vállalkozások részéről, a teljes állásban foglalkoztatottakat részmunkaidőre tették át, kényszerszabadságolást, leállást eszközöltek. Ezen túlmenően számos munkavállalót még nem ért el a válság, de ha sokáig tart még a kijárási korlátozás, rengeteg ember állása veszélybe kerülhet a jövőben.

Nem csak járvány idején fontos, hogy fel legyünk készülve váratlan helyezetekre, hanem máskor is, amikor sokkal kevesebb az esélye, hogy tartósan elessünk a jövedelmünktől. Az elmúlt évek statisztikái azt mutatják, hogy számos magyar dolgozónak nincsen annyi megtakarítása, hogy hónapokig is kihúzza munka nélkül. A 30-59 éves lakosság átlagosan 8 hónapra elegendő megtakarítással rendelkezik, a megkérdezettek 57 százaléka viszont maximum 3 hónapig tudna megélni a félretett pénzéből, 36 százalékuknak pedig mindössze 1 hónapra futná. A fővárosban jobb a helyzet: itt átlagosan 10 hónapig tudnának jövedelem nélkül élni az érintettek, ezzel szemben a falvakban élők kevesebb, mint 6 hónapig bírnák. 6 hónapig 12 százalék, 1-2 évig pedig mindössze 10 százalék. A spórolt pénzből kihúzható idő összefüggésben van azzal, hogy a válaszadók 37 százalékának nincs semmilyen megtakarítása - derült ki egy korábbi kutatásból.

Azonban nem csak anyagilag kell felkészülni rá, hogy az ember elveszíti a munkáját, érdemes egyrészt lélekben is készülni erre a lehetőségre, másrészt azon dolgozni, még amikor megvan az állása, hogy legrosszabb esetben legyen egy B-terve, könnyebben találjon új munkát. Arra az esetre, ha valaki tart attól, hogy hamarosan elveszíti a munkáját, a HuffPost az alábbi javaslatokat teszi:

1. Fogd vissza a költekezést

Eleve a koronavírus-járvány következtében bevezetett korlátozó intézkedések eredményeként számtalan módja nyílt az embereknek a spórolásra. Korábban azok számára gyűjtöttünk össze megtakarítási tippeket, akik már elveszítették állásukat, azonban ezek a tippek azoknak is hasznosak, akik a jövőben tartanak ettől a helyzettől. A spórolást, tartalék képzést már most el lehet kezdeni.

Érdemes elővenni a kockás füzetet, és elkészíteni a havi költségvetést, hiszen csak akkor lehet látni pontosan, hol lehet spórolni, ha látjuk, mik a valós kiadásaink. Az egyik legkönnyebben lefaragható költség jelenleg a válság idején az, hogy nem vásárolunk semmit sem feleslegesen, hanem csak ami tényleg szükséges.

Nincs itt az ideje az új ruháknak, cipőknek, könyveknek, kütyüknek, stb. Most legjobb, ha csak élelmiszerre és gyógyszerre költünk, keressük a kedvező ajánlatokat, akciókat. Amíg az embernek még megvan az állása, és vagy attól szorong, hogy be kell járnia a munkahelyére, és a fertőzéstől fél, vagy a bezártság terheli le pszichésen, és a home office kihívásaival küzd: hajlamosabb irreális döntéseket hozni. Pl. régóta szeretett volna egy X-boxot, miért ne most vegye meg. A válasz egyszerű:

bármilyen nehéz szituációban is van valaki, nem most van itt az ideje, hogy megajándékozza magát. A legnagyobb ajándék az lesz, hogyha vészhelyzet esetére lesz biztonsági tartaléka.

2. Priorizáld a kiadásokat

Rengeteg magyar háztartásban a számlák rendszeres fizetése már a koronavírus okozta válság előtt is gondot jelentett. Egy friss felmérésből az derült ki, hogy ebben a mutatóban hazánk elmarad az európai átlagtól: a magyarok közel 40 százaléka válaszolta azt, hogy az elmúlt félévben előfordult, hogy egy vagy több számlájukat nem sikerült időben kifizetniük. Ennek oka a legtöbbször a pénzhiány volt, emiatt Magyarország a számlafizetés szempontból a 24 vizsgált európai országból a 20 helyen áll.

Minden háztartásban vannak elengedhetetlen kiadások minden hónapban, amelyek biztosítják a lakhatást, hogy legyen áram, gáz, víz. Ezeket számba kell venni, mekkora kiadást jelentenek, és úgy kalkulálni, hogy erre akkor is kell jutnia minden hónapban elég pénznek, ha valaki elveszíti az állását.

Azok a számlák viszont, amelyek kevésbé létfontosságúak, mint a TV-, internet-, telefonszámla, már felülvizsgálhatók: érdemes megnézni, nincs-e kedvezőbb árfekvésű csomag, amire módosíthatunk. Hogyha streaming előfizetésünk van, érdemes lehet elgondolkodni a lemondásán.

Ugyanígy a banki, biztosítási szerződéseket is érdemes felülvizsgálni, keresni a kedvezőbb ajánlatokat. Lehetséges, hogy pár hónapig félre kell tennie az embernek a hosszú távú megtakarítási céljait is, és szüneteltetni a lakáskassza, vagy az életbiztosítás fizetését: ezekben az esetekben hívjuk fel a megfelelő ügyfélszolgálatot, és kérdezzünk rá, mi ennek a módja, mik lehetnek a következményei.

3. Számolj (le) az adósságokkal

Az újonnan bevezetett hitel moratórium most lehetővé teszi azok számára, akiknek nehézséget okoz a hitelek fizetése, hogy egy időre - 2020. december 31-ig - megszabaduljanak a törlesztőrészlet terheitől. Ez főként azoknak jelent tényleges segítséget, akik már elveszítették a munkájukat.

Viszont azok, akik attól tartanak, hogy hamarosan ez megtörténik velük is, szintén megnyugodhatnak egy időre. Ugyanígy a végrehajtási ügyek is felfüggesztésre kerültek, tehát akinek még ilyen jellegű tartozása van, annak sem kell emiatt aggódnia.

Erről már valószínűleg mindenki értesült, így felmerülhet, miért tértünk ki erre mégis. Mert itt érdemes megjegyezni, amit békeidőben is hangsúlyoztak mindig a szakértők: hogyha választani kell, hogy megszabadulunk-e a hiteltől vagy megtakarítunk, akkor a legtöbb esetben a megtakarítást érdemes választani, és fizetni tovább a hitelt mellette.

Ez azért van így, mert hiába nincs valakinek hitele, ha megtakarítása sincs, nagyon könnyen tönkremehet egy vészhelyzettől, főként ha az olyan jellegű, ami miatt nem kap hitelt (pl. az állás elvesztése). Míg azok, akiknek van tartozásuk, de megtakarításuk is, tudnak mihez nyúlni. Jelen helyzetben, ha valakinek nincs megtakarítása, félti az állását, és megszűnt egy időre a fizetési kötelezettsége a pénzintézetek felé, akkor mindennél fontosabb, hogy a korábban kötelező kiadás kötelező megtakarítássá alakuljon át. Az ilyen módon képzett tartalékok később nagyon fontosak lehetnek.

4. Építsd a kapcsolataidat, mint egy őrült

A koronavírus járvány teljesen átalakította a munkaerőpiacot is. Míg "legrosszabb esetben" mindig ott volt a lehetőség, hogy az ember elmenjen mosogatni, a vendéglásnak nem csak ez a munkanélküli elszívó hatása szűnt meg, hanem rengeteg állástalan érkezett ebből a szektorból - és természetesen más területekről is, mint a turizmus - akik a végzettségük szerint most szinte sehol sem tudnak elhelyezkedni. Ez nagyban megnehezíti az álláskeresést azok számára is majd, akik a kevésbé veszélyeztetett szektorokból érkeznek.

Ezen túlmenően most minden cég a túlélésre rendezkedett be, munkaerőtoborzást nagyon kevés helyen folytatnak. Ezért most mindennél értékesebbek lehetne a kapcsolatok. A kapcsolati tőke egyébként is fontos az álláskeresésben, azonban válságok idején különösen, mert senki sem akar kockáztatni, hogy megbízhatatlan embert alkalmazzon.

Ezért éppen most nem érdemes elvágnia magát az embernek az ismerősöktől, barátoktól, rokonoktól. Bármennyire is begubózós időszak van, és az emberek megtartják egymástól a 1,5-2 méteres távolságot, ez nem azt jelenti, hogy most lenne itt az ideje a kapcsolatok leépítésének. Sőt! Itt van az ideje, hogy nyíltabban beszélgessünk az ismerőseinkkel.

A járványhelyzet okot ad rá, hogy érdeklődjük mások hogyléte felől, de arra is, hogy joggal panaszkodhassunk a jelenlegi helyzetre. Amíg más esetben sokszor tabunak számítanak ismerősökkel, barátokkal a munkahelyi gondok, mint téma, vagy az, hogy ki mennyi fizetésből él, most erről is mindenki bátrabban beszél. Ne féljünk elmondani a félelmeinket a környezetünknek, ne féljünk tanácsot kérni, és segítséget elfogadni, ha arról van szó. A korábbi élet játékszabályai most felborultak, és csak azon múlik, ezt tudjuk-e valahogy az előnyünkre is fordítani, hogy megszabadulunk-e a korábbi gátlásoktól.

5. Találj egy másodállást, más bevételi forrást

Először is, hogyha valósak valakinek a félelmei azzal kapcsolatban, hogy hamarosan nem lesz munkája a válság miatt, akkor jobb ha megbarátkozik az álláskeresés gondolatával. Mi az első lépés, hogyha állás után néz bárki? Frissíteni kell az önéletrajzot. Ez ugyanúgy jól jöhet, ha másodállást keresünk.

Eddig lehetséges, hogy csak szakmai önéletrajzukkal operáltak a dolgozók, az elmúlt években voltak is olyan trendek, hogy fontosabbak a szakmába vágó készségek, kompetenciák, mint az olyan sallangok felsorolása, milyen diákmunkákat dolgozott az illető a főiskola alatt. Hát most érdemes átgondolni alaposan minden munkatapasztalatot, végzettséget, szakmai gyakorlatot, bármit, ami jól jöhet. Átgondolni, leírni.

Nem véletlen okoz fejtörést rengeteg jól képzett embernek az önéletrajzírás, hiszen sok múlik egy ilyen kis papíron - fel kell keltenie az érdeklődést, informatívnak kell lennie, de közben nem túl terjengősnek, stb. Ezért szánjuk rá az időt. Hogyha pedig megvagyunk a friss, ropogós önéletrajzunkkal, írnunk kell egy újabb listát.

Listát bármilyen tevékenységről, amelyet jelen helyzetben végezni tudunk, és pénzt lehet szerezni belőle. Érdemes akár a hobbik, érdeklődés irányából megközelíteni a mellékállás keresését. Valószínűleg nem is kell sokat várni, és számos alkalmi munkalehetőség fog létrejönni éppen a járványhelyzet hatására. Az oktatás, gyermekfelvigyázás, árukiszállítás, felpörgött webáruházi forgalom jelenlegi kihívásai azt fogják eredményezni, hogy sok helyen elkél majd egy segítő kéz.

6. Készülj fel a munkanélküliségre

Ha arra számítasz, hogy elveszíted a munkád, érdeklődj, mi lesz abban az esetben a teendő, milyen papírok kellenek a munkaügyi hivatalnak. Kaphatsz-e álláskeresési járadékot, fizetned kell-e magad után a tb-t.

Ezeket nem csak azért érdemes megérdeklődni előre, mert ha beüt a baj, rögtön tud az ember intézkedni, hanem azért is, mert ez megnyugtató. A szorongást egy jövőbeli eseménytől, amire a dolgozónak semmilyen ráhatása nincs, azzal lehet jól kezelni, ha minél több információt összegyűjt, ami segítheti majd egy rosszabb esetben, és nem fogja annyira bizonytalannak érezni a jelenlegi állapotot.

