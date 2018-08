Ennyit kereshetne eredeti szakmájában Majka, Judy, Geszti és Havas Henrik

Sok híresség meg tudna élni az eredeti szakmájából is, ha úgy hozná a sors. Geszti Péter, Majka, vagy például Szűcs Judit is olyan szakmát tanultak anno, amiben ma hatalmas a munkaerőhiány, így azonnal el is tudnának helyezkedni, ráadásul nem is rossz pénzért.

Magyar sztárok eredeti foglalkozásáról készített rövid összeállítást az eheti BEST magazin. Mint írják, sokaknak volt civil pályája is a csillogás előtt. Ilyen például:

Geszti Péter, aki magyar-történelem szakos tanár;

Havas Henrik, aki autóvillamossági műszerész;

Jáksó László, aki rádióműszerész;

Judy, aki varrónő;

Majka, aki villanyszerelő;

Szűcs Judit, aki fodrász.

Mivel a bulvárlap cikke szerint "sok híresség meg tudna élni az eredeti szakmájából is, ha úgy hozná a sors", kíváncsiak lettünk, mennyit is lehet keresni ma a fenti foglalkozásokban. Hogy ezt kiderítsük, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb, 2016-ban publikált, egyéni bérek és keresetek címen futó statisztikáihoz fordultunk. E szerint ma egy

tanár (általános iskolai) 301 964 forintot;

autóvillamossági műszerész 263 271 forintot;

rádióműszerész 242 579 forintot;

varrónő 151 085 forintot;

villanyszerelő 224 018 forintot;

fodrász 171 996 forintot visz haza havonta.

Nos, ha a fenti sztárok nem is keresnének annyit eredeti szakmájukban, mint ma, a reflektorfényben, éhezniük azonban biztos nem kellene. Különösen, hogy a fenti adatok kereseti átlagokat takarnak, így az adott szakmán belül - például szakterületenként - rendkívül nagy is lehet a szórás. Arról már nem is beszélve, hogy több területen két kézzel kapkodnak a szabad szakemberek után; az építőiparban, illetve a tanári pályán például konkrétan tömegeket keresnek. Arról, hogy az egyes ágazatokban milyen nagy a gond, a Pénzcentrum vadiúj HRcentrum rovatában olvashatsz. Íme, néhány a legutóbbi írásaink közül: