Ennyit kaszálhat a haknikkal Ruszó Tibi, a 2019-es X-Faktor győztese

Hatalmas lehetőség előtt állnak az X-Faktor finalistái: a győztes Ruszó Tibi, a második helyezett Vanek Andor, és a bronzérmes Zdroba Patrik is rengeteg pénzre válthatja a "könnyen" jött népszerűséget. A korábbi tehetségkutatósok között ugyanis szép számmal vannak olyanok, akik éves szinten sok tízmillió forintot kaszálnak csak a haknikkal.

Egy aprócska, mindössze 164 lelkes felvidéki településről, Balogújfaluról jutott az X-Faktor fináléjáig, majd nyerte meg a 2019-es évadot Ruszó Tibi. A párbajban ellenfele Vanek Andor volt, míg az idei széria dobogójának harmadik fokára Zdroba Patrik állhatott fel. Noha a 12 milliós főnyereményt Tibi vihette haza, a mentorok - Dallos Bogi, Puskás Peti, ByeAlex, és Gáspár Laci - mind egyetértettek abban, hogy mind a három énekes is győztesként tekinthet magára.

Hogy ez mennyire igaz, arra jó példa a korábbi évadokban megismert előadók példája. Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, többségüknek sikerült megragadnia, és természetesen pénzre váltania az RTL-nek köszönhető népszerűséget. A keresett hazai zenei előadóknak rengeteg fellépésük van egy évben, átlagosan az év minden második napjára juthat egy koncert. Ez pedig azt is jelenti,

ha Ruszó Tibi, Vanek Andor, és Zdroba Patrik csak akkora összeget kérnek el egy-egy fellépésért, amennyi a hazai fellépők átlagdíja, akkor több mint 30 millió forintot is kereshetnek éves szinten.

Hogy jön ez ki? Nos, a Pénzcentrum az alapján végzett egy gyors számítást, ami a 24.hu "Hakni" című műsorából kiderült Dér Heniről és Opitz Barbiról. Dér Heni 2013-ban a Megasztár első szériájában tűnt fel, ezután 8 évig a Sugarloaf frontembere volt, ma pedig a legnézettebb női hip-hip előadó a youtube-on. Opitz Barbi pedig az X-Faktor hatodik szériáját nyerte meg, azóta Szenes Iván-díjjal is kitüntették, és szintén elmondhatja magáról, hogy ő az egyik legfelkapottabb hazi előadó, akinek naptárja tele van fellépésekkel.

A riportanyagban az énekesnők azt is elmondták, mennyit lehet keresni egy-egy haknival: Magyarországon átlagosan 200 ezer forintot hoz egy fellépés, de a kiemelt helyeken, például külföldön ennek az összegnek a 2-3-szorosát is el tudják kérni (ilyen például a videóriportban bemutatott szlovákiai W CLUB is). Ha pedig ezt az összeget beszorozzuk 150-200 fellépéssel (Dér Heninek 2018-ban elvileg 172 fellépése volt), akkor még a 200 ezer forintos fellépti díjjal is kijön, hogy

egy tehetségkutatóban megismert fellépő simán megkeres közel 35 millió forintot, de ez az összeg, a kiemelt fellépések miatt, jóval magasabb is lehet.

Arról persze nem szabad megfeledkezni, hogy a fenti becsült összegek nem a nettó keresetet jelentik: ebből még lejön a menedzserek díja (az X-Faktor szereplőit például még évekig köti az RTL-es szerződés, tehát a bevételeken ösztozniuk kell), a technika, reklám, utazási és sok más egyéb költség. Persze ott van az érem másik oldalán, hogy ezek csak a fellépti díjak, a szerzői jogdíjakról, TV-s megkeresésekről tehát még nem beszéltünk.

Lesz helye a pénznek Ruszó Tibi családjánál

Húsba vágó őszinteséggel vallott nemrég anyagi körülményeiről az X-Faktor 16 éves felfedezettje, Ruszó Tibor. A felvidéki fiú nagy szegénységben nőtt fel, és mint fogalmazott, a mai napig gyakori vendég a családjában a nélkülözés: "Nagyon szegények vagyunk, előfordult, hogy nem volt mit enni. A család helyzete most sem változott sokat, hisz édesapámat tavaly leszázalékolták."

Sokszor kell kölcsön kérnünk, sok a tartozásunk. A számlákat még ki tudjuk fizetni, de semmi többre nem jut pénzünk

- tette hozzá az X-Faktor újdonsült győztese.

Nem mindenkinek jött be a sztárság

A 2010-es X-Faktor egyik nagy esélyese volt, végül harmadik helyezettként fejezte be a műsort Király L. Norbi, akinek azóta teljes fordulatot vett az élete, hiszen egészen új foglalkozásban kell helytállnia. Mint arról a Pénzcentrum év elején beszámolt, a mikrofont már másfél éve kocsira cserélte Király L. Nortbert, de azért időnként még most is akadnak felkérései.

Sajnos, igencsak lutri az előadóművészek élete, erre nekem is hamar rá kellett jönnöm. Bár mind a mai napig akadnak fellépéseim, az azonban nem elég ahhoz, hogy meg is éljek belőle. Manapság nem árt, ha valaki több lábon áll

- nyilatkozta néhány hónapja Norbi.

A kocsik is mindig érdekelték, vezetni is szeret, ezért választotta második foglalkozásának Norbi a sofőrködést. Az énekes egyáltalán nincs elkeseredve, mivel egyaránt szereti új munkahelyét és az éneklést is.

Büszke vagyok, hogy ilyen csapatban dolgozhatok, ráadásul világ életemben rajongtam az autókért, vezetni is szeretek, úgyhogy abszolút szerencsésnek tartom magam. Rajongók pedig út közben is akadnak, akkor mi okom lenne a panaszra

- mondta jelenlegi helyzetéről Norbi.

Címlapkép: Getty Images