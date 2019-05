Nem tud megélni a haknikból: sofőrnek állt az X-Faktor sztárja

A 2010-es X-Faktor egyik nagy esélyese volt, végül harmadik helyezettként fejezte be a műsort Király L. Norbi, akinek azóta teljes fordulatot vett az élete, hiszen egészen új foglalkozásban kell helytállnia.

A mikrofont már másfél éve kocsira cserélte Király L. Nortbert, de azért időnként még most is akadnak felkérései.

Sajnos, igencsak lutri az előadóművészek élete, erre nekem is hamar rá kellett jönnöm. Bár mind a mai napig akadnak fellépéseim, az azonban nem elég ahhoz, hogy meg is éljek belőle. Manapság nem árt, ha valaki több lábon áll

- mondta a Borsnak Norbi.

A kocsik is mindig érdekelték, vezetni is szeret, ezért választotta második foglalkozásának Norbi a sofőrködést . Az énekes egyáltalán nincs elkeseredve, mivel egyaránt szereti új munkahelyét és az éneklést is.

Büszke vagyok, hogy ilyen csapatban dolgozhatok, ráadásul világ életemben rajongtam az autókért, vezetni is szeretek, úgyhogy abszolút szerencsésnek tartom magam. Rajongók pedig út közben is akadnak, akkor mi okom lenne a panaszra

- mondta jelenlegi helyzetéről Norbi.

Énekesi karrierjét olyannyira nem hagyta abba, hogy - rajongói legnagyobb örömére - nemsokára egy új dallal is készül.