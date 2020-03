Angliai magyarok a koronavírus-járványról: délre nincs zöldség, bedől a vendéglátás

Két, Angliában élő magyarral beszélgetett a Pénzcentrum, ők miként élik meg az új koronavírus-járvány okozta csapásokat. Interjúalanyainktól egyfelől megtudtuk azt, hogy a kiskereskedelemben olyan napok vannak, amik az eladásokat tekintve erősebbek a karácsonyi dömpingnél, másfelől a vendéglátás akkora zuhanásban van, amit még sose láttak. Ezen felül London legforgalmasabb közterületei gyakorlatilag kiürültek, más városokban pedig olyan az élet, mintha mindig szombat vagy vasárnap lenne.

A WHO március 11-én jelentette be, hogy az új koronavírus-járvány világjárvánnyá, más néven pandémiává duzzadt. A gyilkos kór terjedésében tehát nem ismer országhatárokat, mindenhol a világon embereket, emberek tömegét fertőzi meg. Nincs ez máshogy Magyarországon sem, és nincs ez máshogy azokban az országokban sem, ahol rendkívül magas a magyar vendégmunkások, dolgozók száma.

A kivándorlási statisztikák és becsült adatok szerint jelenleg Nagy-Britanniában él és dolgozik a legtöbb Magyarországról elvándorolt magyar. Számuk egyes becslések szerint több mint 250 ezer fő. Joggal merülhet fel tehát bárkiben a kérdés, mi lehet most velük? Ők hogyan élik meg külföldön a jelenlegi helyzetet, mi van a munkahelyeikkel? Fosztogatják-e a boltokat, ot mi a helyzet a vendéglátással?

Mi is ezekre voltunk kíváncsiak, ezért két, Angilában élő magyarral is beszélgettünk, ők miként élik meg az országokon átívelő, kaotikus járványhelyzetet.

"5 napja nem láttam zöldséget, pedig ott dolgozom"

B. Bringhtonban él, és a London Road-i Adiban dolgozik. A városban a diszkontlánc három bolttal van jelen, azok közül ez a legnagyobb.

Az utóbbi napokra akkorára duzzadt a pánik országszerte, annyian rohamozták meg az Adikat, hogy a lánc vásárlási limitet vezetett be. Egy adott termékből egyszerre mindenki csak négy darabot vásárolhat. De még így is annyi ember van a boltban, hogy nem győzzük a munkát

- mondta el a Pénzcentrumnak a diszkontban dolgozó alkalmazott, aki beszélgetésünkkor azt is elmesélte, hogy hetedik napja dolgozik zsinórban, és bár az interjúnk napján szabadnapja volt, többször hívták a munkahelyéről, hogy ha tud, menjen be aznap is.



Kifosztott Aldi Brightonban. Kifosztott Aldi Brightonban.

B. a vásárlási limittel kapcsolatban elmondta azt is, hogy amíg az nem került bevezetésre, voltak olyan vásárlók, aki 20-40 csomaggal pakolták be a kosarukba a 2,5 kilós krumplit. Mások 20 csomag tésztát vittek magukkal. Mára egyébként odáig fajult a helyzet - a limiten túl -, hogy a diszkont teletapétázta az áruházat olyan üzenetekkel, hogy szükségtelen a pánikvásárlás, megfelelő készletekkel rendelkeznek, és hogy minden nap nyitvatartanak.

Én azt veszem észre az embereken, hogy sokan nem értik, ami körülöttük zajlik. Rengetegen azt hiszik, hogy a mostani helyzetben holnapra már minden zárva lesz, nem jöhetnek majd ki az utcára, ezért mindenki pánikból vásárol. Volt olyan vevő, aki azért vett több tíz csomag vécépapírt mert azt hitte, hogy az új koronavírus fertőzés heveny hasmenéssel jár

- mesélte B., akit arról is kérdeztük, milyen felszerelésben dolgoznak mostanság. Elmondása szerint maszk senkin nincs, de rengeteg kesztyűt kaptak a napokban, igaz ez korábban is az aldis felszerelésük rész volt. A pánikhangulatot egyébként az is jól jelzi, hogy a nő elmondása szerint

ezekben a napokban magasabb forgalmat csinálunk, mint karácsonykor. Ezen a héten 2-3 napunk is volt, ami meghaladta a karácsonyi dömpinget. Szóval el lehet képzelni, mi van itt. Én 5 napja nem láttam zöldséget, pedig itt dolgozom. A héten délre jártam munkába, addigra már nem maradt semmi, egyik nap sem

- ismertette a brightoni helyzetet az alkalmazott. B. azt is elmondta lapunknak, hogy az utcán egyébként nem tapasztal különösebb mozgolódást, a boltban van mindig nagy jövés menés. A város utcáit nagyjából úgy írta le, mintha minden nap szombat vagy vasárnap lenne.

"Akkora lett a visszaesés hirtelen, hogy várhatóan bezárunk"

A járványhelyzetet egészen más szemszögből látja Á., aki London egyik exkluzív klubjában dolgozik. Á. feladata a bárrészlegek ellátása, ő az italok beszerzéséért felelős menedzser. A férfi elmondása szerint

a 10. hétről a 11-re bődületesen visszaesett az italforgalmunk, egy hét alatt 46 ezer fonttal értékesítettünk kevesebbet, az átszámítva 17,5 millió forint. És az igazi feketeleves még csak most jön, a 12-ik hétre ugynis úgy számolunk, hogy 80 százalékos lesz a visszaesés.

Csakhogy értsük a klubban található bárok heti forgalma a 11. hetet megelőző 5 hétben átlagosan majd 140 000 ezer font volt, átszámítva több mint 53 millió forint. Ez ráadásul kiegyensúlyozott forgalom volt, alig hetenkénti pár ezer fontos eltéréssel. Igaz a 8-9, és a 9-10 hét között már tízezer fonttal kevesebb volt az értékesített ital mennyisége, de ami a 11. héten jött, az mindenkit arcon csapott. És még nem látni a végét.

A férfi mindehhez hozzátette, hogy a költségeikhez képest még most is pluszban vannak, de a következő hetekben ez már biztosan nem lesz így, úgyhogy tervben van az is, hogy egy időre bezárjanak.

Azt nem szabad elfelejteni, hogy sokak átlagos fizetésének a 45 százaléka elmegy lakbérre, úgyhogy ha hosszú ideig elhúzódik, ami most van, rengetegen bajba kerülhetnek

- vélekedett Á., aki egyébként nem rég tért vissza Londonba egy hetes indiai útjáról. Az utazásáról elmesélte, hogy Abu-Dzabin keresztül repült haza Mumbaiból. És bár az Egyesült Arab Emírségek fővárosában addig a gépre sem szálhatott föl, amíg kis tapogató papírral mintát nem vettek az öltözékéről, majd valamilyen szkennerrel le nem ellenőrizték azt. Addig Londonban, a Heathrow-i repülőtéren semmilyen ellenőrzést nem kapott.



Central London kiüresedett. Central London kiüresedett.

Á. beszámolója szerint egyébként London eszméletlenül belassult. Érezhetően sokkal komótosabb lett a tempó, sokkal kevesebben vannak az utcákon. Central Londo, illetve a legnevezetesebb városrészek is teljesen kiürültek, ilyen a China Town, a Soho vagy éppen a Trafalgar Square. Ezen felül pedig a metróban és a tömegközlekedési eszközökön is jóval kevesebben vannak.

Címlapkép: Getty Images