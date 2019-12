Agyadat eldobod: ennyit kereshet egy magyar a londoni Tescóban

Nem csak itthon gyújtották be a rakétákat a kiskereskedelmi üzletláncok, Angliában is nagy erőkkel keresik a még mozdítható munkaerőt: most éppen a magyarokat egy londoni Tescóba olyan fizetéssel, amiről itthon egy topmenedzser csak álmodni mer.

A december szerte a világban egyet jelent a vásárlással, ilyenkor látványosan megnövekszik a boltok és webáruházak forgalma. Nem csak itthon, a nyugati országokban, így Angliában is óriási a kereslet a kiskereskedelmi dolgozókra, nem csoda, hogy úton-útfélen olyan álláshirdetésekbe botlani, melyben kétségbeesetten keresik a munkaerőt a szezon előtt.

Legutóbb egy magyar toborzóiroda hirdetését dobta fel a Facebook, melyben egy Kelet-londoni Tescóba keresnek munkatársakat heti 40 órában - de akár túlórára is van lehetőség. Aki elszegődik a Temze partjára, annak angol munkaszerződése lesz, és a hirdetés szövege szerint havi nettó 1300-1400 fontot fog keresni. Ez mai árfolyamon (1 font = 394 forint) számolva 512 200 - 551 600 forintot jelent.

Ha tehát elmúltál 18 éves és beszélsz valamennyire angoluk, mondjuk erős alapszinten, minden esélyed megvan arra, hogy tiéd legyen az állás.

Itthon sem rossz

Elképesztően sok álláshirdetést találni itthon is már október vége óta, amiben áruházi dolgozókat, pénztárosokat, árufeltöltőket keresnek szinte minden nagyobb áruházlánc ontja magából a hirdetéseket. Persze tudjuk, felesleges összehasonlítani a hazai és az angilali Tesco fizetéseit, így mindössze halkan leírjuk, hogy a Bécsi út hipermarketben a pénztárosok kezdő bruttó bére 204 500 forint havonta, de a hetedik hónaptól ez az összeg felkúszhat akár bruttó 248 554 forintra, ezen felül pedig jár 16 ezer forint cafetéria.

Címlapkép: Getty Images