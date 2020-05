5 tanács, amivel álom lesz a home office: kinek kell az iroda?

Egy hatékonyan berendezett otthon, ahol kényelmes, praktikus környezetben tölthetjük mindennapjainkat fontosabb, mint eddig bármikor. Az elmúlt időszakban lakásunk szerepe felértékelődött, jóval több funkciót tölt be, mint korábban - az otthonunk lett az iskola, a játszótér és sokak számára a munka helyszíne is.Szakértők ezért most összeállították, hogyan lehet jól csinálni a home office-t.

Az elmúlt hetek történései kifordították a világot a sarkaiból, olyan helyzetekkel és kihívásokkal kerültünk szembe, amilyenekkel korábban sohasem. A világjárvány miatt bevezetett intézkedések miatt lakásaink szerepe felértékelődött, hiszen több funkciónak kell megfelelnie. Az otthonunk lett a munkahelyünk, a nappalink pedig az iskola és a játszótér egyszerre. Tömegek dolgoznak otthonról, miközben Magyarországon korábban közel sem ez volt a legelterjedtebb foglalkoztatási forma. Szakértők szerint várhatóan a jelenlegi tapasztalatok miatt hosszú távon is velünk maradhat a rugalmas, otthoni munkavégzés gyakorlata.

Ezért Cordia csapatának azok számára is vannak tanácsai, akik saját maguk szeretnék kialakítani hosszú távon is élhető és hatékony otthoni dolgozósarkukat. Lássuk melyek ezek!

1. Az ideális hely

Az otthoni dolgozószoba kialakításának sarkalatos pontja, hogy a lakás mely részén rendezzük be. "Fontos, hogy ne csak időben, hanem a lehetőségekhez mérten térben is el tudjuk különíteni a magánszférát a munkakörnyezetünktől, ezért, ha tehetjük, őrizzük meg a hálószobát a pihenésre és a kikapcsolódásra - javasolja Fodor Gabriella, a Cordia Property Management csapatának vezetője.

Kisebb lakások esetén ne féljünk akár "térbe állítani" az asztalt, vagyis a rövidebb oldalát tenni a falhoz, így maga az asztal lesz a térelválasztó, ami még jól is mutathat egy garzonban. De jó megoldás lehet egy lehajtható asztal is, ami egy mozdulattal felcsukható és rögzíthető. Jó, ha van az asztalnak egy fiókja vagy polca, ahová el lehet rejteni a nap közben használt dokumentumokat, a számítógépet, az egeret. Ha tudunk, válasszunk olyat, ahol a vezeték kivezetése is megoldott.

2. Természetes fények

A legideálisabb megoldás, ha az asztalunkat egy napfényes ablak elég tudjuk helyezni. A természetes fény segít a koncentrációban, világítást is később kell kapcsolunk és hangulatjavító hatással is bír, főként a nyár és a jó idő közeledtével. Ha mindenképpen mesterséges fényforrást kell használnunk, akkor pedig válasszunk energiatakarékos LED izzókat. Ezekből már különböző színhőmérsékletek közül is választhatunk, a hidegebb fény jobban fenntartja a figyelmet és fokozza az ébrenlétet, de találhatunk a napfényéhez egészen hasonló árnyalatokat is.

3. Növények és személyes tárgyak

"A növények minden enteriőrt élettel telibbé varázsolnak, válasszunk olyan példányokat, amik nem igényelnek különleges törődést. A dekoratív kaspókról se feledkezzünk meg, ezek egyszerűen feldobhatják az íróasztalunkat" - tanácsolja Fodor Gabriella. A fotók és személyes apróságok fontos kiegészítői lehetnek az íróasztalunknak, azonban fontos, hogy ne vegyék el a helyet a munkavégzéshez szükséges eszközöktől és a figyelmünket se tereljék el. "A kevesebb több elve itt is érvényesül, két-három tárgynál többet ne halmozunk fel az asztalon" - figyelmeztet a szakértő.

4. Az étkezőszék nem a legjobb megoldás

A székek kínálata nagyon széles, és lehet, hogy egy-egy szép darab láttán úgy gondoljuk, hogy beáldozható a komfort a szépség oltárán, ugyanakkor a szakértő ettől óva int bennünket. "Ebben a kérdésben nem érdemes kompromisszumot kötnünk, mindenképpen olyan darabot válasszunk, ami ergonomikus és stabil tartást biztosít a gerincünknek. Ha sokáig egy kényelmetlen széken vagy esetleg a kanapén hátra dőlve dolgozunk, az hátfájással, fejfájással, vérkeringési rendellenességekkel, emésztési- és légzési panaszokkal, izomgöcsökkel vagy izomfeszültséggel bosszulhatja meg magát -hívja fel a figyelmet Fodor Gabriella.

Az a szék fog valószínűleg hosszú távon kiszolgálni majd minket, ami nem túl rövid vagy keskeny az ülőfelülete, nem túl alacsony a háttámlája, nem tapad ránk vagy csúszik az ülőfelülete, változtatható a magassága és van fejtámlája, esetleg kartámlája és előre-hátra dönthető. Sokan vágynak bőr székre, mert az a minőséget képviseli, viszont télen hideg, nyáron meleg, és érdemes időről-időre kezelni a felületét, ezt is vegyük figyelembe a választásnál" - teszi hozzá a szakértő.

5. Harmónia a lakás berendezésével

A gyors, átmeneti megoldások helyett itt az idő, hogy megfontoljuk az időtálló, lakás berendezéséhez illeszkedő bútorok beszerzését. A minőségi bútorok ára elsőre talán borsosnak tűnhet, de ha klasszikus és kényelmes darabokat válogatunk össze, akkor garantáltan hosszú ideig fognak szolgálni minket.

Címlapkép: Getty Images