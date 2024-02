Éjszakai pótlék 2024: mennyi az éjszakai pótlék, mikor jár az éjszakai pótlék?

A legtöbb alkalmazotti jogviszonyban dolgozó magyar munkavállaló a hagyományosnak mondható, nyolcórás nappali munkavégzést preferálja, azonban bizonyos feladatok elvégzése nem lehetséges egy klasszikus értelemben vett munkanap alatt. A foglalkozások jelentős része több műszakos elfoglaltságot jelent a dolgozóknak, és ebbe sajnos – vagy egyesek szerint szerencsére, hisz mindez csak nézőpont kérdése – beletartozik az éjszakai munkavégzés is, természetesen éjszakai pótlékért cserébe.

Járjunk utána, mi minden érdemes tudni az éjszakai pótlék 2024 évi juttatásával kapcsolatban: mit ír az éjszakai pótlék kalkulátor, hogyan történik az éjszakai pótlék számítása, éjszakai pótlék mikor jár a magyar dolgozóknak? Mi a különbség az éjszakai pótlék és a műszakpótlék között? Amellett, hogy megtudhatod, mikor jár éjszakai pótlék, azt is eláruljuk, hogy az éjszakai pótlék hány órától jár, illetve, hogy mennyi az éjszakai pótlék mértéke, az éjszakai pótlék hány százalék extra munkabért takar!

A rendkívüli munkaidőről dióhéjban

A magyar munkáltatók és munkavállalók jogait, illetve kötelezettségeit a Munka Törvénykönyve foglalja össze – a hatályos munkajogi szabályok előírják azt is, hogy mi számít munkaidőnek, illetve a hagyományos értelemben vett munkaidőn fölül „rendkívüli munkaidőnek”. Bizonyos munkahelyeken a munkavégzés folyamata nem szakadhat meg: mindegy, hogy a normál munkaidőn felüli túlmunkáról, munkaszüneti napról, vagy hogy pirosbetűs ünnepnapról van-e szó, folyamatnak megszakítás nélkül folytatódnia kell, a kitűzött határidőket mindenáron be kell tartani.

Mondanunk sem kell, ezek az állások a legtöbb ember szemében a kevésbé vonzó munkakörök közé tartoznak, éppen ezért a Munka Törvénykönyve különféle bérpótlékokat határoz meg, melyekkel a munkavállalók leterheltségét igyekeznek kompenzálni – tipikusan ilyen például a túlóra pótlék (+50%), a műszakpótlék (+30%) vagy a munkaszüneti pótlék (+100%), amelyek többletjuttatás fejében vonzóbbá teszik a kevésbé népszerű időpontokban történő munkavégzést is.

Éjszakai pótlék 2024: mikor jár éjszakai pótlék?

Az éjszakai pótlék nevű extra juttatás akkor jár egy magyar dolgozónak, ha rendkívüli munkaidőben, esetünkben éjszaka történik a munkavégzés. A Munka Törvénykönyve az éjszakai pótlék szabályai kapcsán megállapítja, hogy akkor jár éjszakai pótlék 2024 évében egy magyar dolgozónak, ha az éjjel 22:00 és reggel 06:00 között napi 1 munkaórát meghaladó időintervallumban munkát végez. Minden, a meghatározott időintervallumba eső, rendkívüli munkaidőnek számító éjszakai munkaóra esetén jár az éjszakai pótlék juttatása!

Éjszakai pótlék kalkulátor: hogyan történik az éjszakai pótlék számítása?

Amellett, hogy éjszakai pótlék mikor jár, szintén gyakori és fontos kérdés, hogy az éjszakai pótlék hány százalék, és hogy az éjszakai pótlék kalkulátor szerint hogyan történik az éjszakai pótlék számítása. Nos, az éjszakai pótlék 2024 évi szabályai nem változtak az elmúlt évekhez képest: az éjszakai pótlék mértéke az alapbéren felül a bér +15%-át foglalja magában.

Külön éjszakai pótlék kalkulátor használata nélkül is egyszerűen kiszámíthatjuk, hogy mennyi az éjszakai pótlék összege: az éjszakai pótlék számítása esetében egyszerűen szorozzuk be órabérünket 1,15-tel, így máris kijön, hogy mennyi az alapbérünk +15%-kal megemelt értéke. Egy példával élve: bruttó 4.000 Ft-os órabér esetén, ha az éjszakai pótlék juttatását is rászámoljuk (4.000 X 1,15), akkor bruttó 4.600 Ft-ot keresünk egy ilyen rendkívüli munkaóra alatt.

Az éjszakai pótlék hány órától jár?

Ahogy a fentiekben is leírtuk, az éjszakai pótlék juttatása éjjel 22.00 és reggel 06.00 között jár a magyar munkavállalóknak, amennyiben a meghatározott időszakban legalább egy egész munkaórát munkával töltöttek. Fontos kiemelnünk mindemellett azt is, hogy az éjszakai pótlék nem egyenlő a műszakpótlékkal, és míg egyes bérpótlékokat lehet „halmozni”, más juttatások kizárják egymást (éjszakai pótlék kifizethető a vasárnapi pótlékkal, a túlóra pótlékkal és a munkaszüneti pótlékkal együtt, azonban az éjszakai pótlék nem jár műszakpótlék mellé, továbbá nem jár a készenléti pótlék és az ügyeleti pótlék mellé sem).

Miben különbözik az éjszakai pótlék a műszakpótléktól?

Mielőtt aláírnánk a munkaszerződést egy adott pozíció betöltésére, minden esetben tájékozódjuk, hogy milyen juttatások járnak számunkra, amennyiben a rendkívüli munkaidő is szerves részét képezi a foglalkoztatásunknak. Az éjszakai pótlék 2024 évi juttatásával szemben a műszakpótlék, ami az alapbér +30%-kal megemelt összegét takarja, akkor jár, ha az erre jogosító időben, este 18:00 és reggel 06:00 között végzi a dolgozó a munkáját.

A műszakpótlék feltételei szerint a munkaidő kezdetének rendszeresen változnia kell a dolgozó személyre szabott beosztása alapján (egy adott hónapban a munkanapok minimum 1/3 részénél a munkaidő kezdetének legalább 4 órában el kell térnie egymástól). Ha valaki jogosult a műszakpótlékra, annak nem jár az éjszakai pótlék akkor sem, ha 1 órát meghaladóan végzett munkát este 22:00 és reggel 06:00 között, ugyanis a műszakpótlék összege magasabb, így felülírja az éjszakai pótlék juttatását.

Milyen bérpótlékok léteznek?

Az éjszakai pótlék 2024 évi juttatása mellett a következő – a juttatás mértékét tekintve növekvő sorrendbe rendezett -, rendkívüli munkaidőhöz kapcsolható bérpótlékokat köteles a munkáltató kifizetni számunkra, ha a munkavégzésünk rendkívüli munkaidőben történik:

éjszakai pótlék: az alapbér 15%-a;

készenléti pótlék: az alapbér 20%-a;

műszakpótlék: az alapbér 30%-a;

ügyeleti pótlék: az alapbér 40%-a;

túlóra pótlék: az alapbér 50%-a;

vasárnapi pótlék: az alapbér 50%-a;

munkaszüneti pótlék: az alapbér 100%-a.

Mit tehetünk az éjszakai pótlék ki nem fizetése esetén?

Így, hogy ismerjük az éjszakai pótlék 2024 évi szabályait (mennyi az éjszakai pótlék, az éjszakai pótlék mikor jár és az éjszakai pótlék hány százalék juttatást takar), joggal merül fel bennünk a kérdés, miszerint az éjszakai pótlék biztosan kifizetésre kerül-e minden dolgozónak. Nos, az az igazság, hogy az éjszakai pótlék kifizetése (más bérpótlékokkal, pl. a túlóra pótlékkal egyetemben) a valóságban nem történik meg minden munkáltatónál, ugyanis még a Munka Törvénykönyvében is találni olyan kiskapukat, amelyekkel előszeretettel élnek a hazai cégek.

Ilyen „kiskapu” többek között a kollektív szerződés opciója is, amelyet, ha a dolgozó aláír, a munkáltató akár azt is megengedheti magának, hogy semmilyen ilyen jellegű pótlékot ne fizessen számára. Az éjszakai pótlék esetében egy további kiskapu, hogy a dolgozó munkája napi 1 órában áttolódhat az éjszakai munkavégzésbe úgy, hogy a munkáltatónak mégsem kell fizetnie az éjszakai pótlék összegét (tipikus példa a 22:00 és 23:00, vagy a 05:00 és a 06:00 közötti munkaidő, ami nem haladja meg az 1 órát).

Szintén kiskaput biztosítanak a törvények az éjszakai pótlék 2024 évi kifizetése esetében, miszerint a munkáltató a törvénykönyv alapján dönthet aszerint is, hogy nem az egyedi munkaidőbeosztás, hanem átalány alapján adja meg a dolgozóknak a műszakpótlékot, vagy be is építheti azt az alapbérbe – ezek mind felülírják a tételes számítás rendszerét. Mielőtt aláírnánk a munkaszerződést egy olyan munkáltatóval, aki éjszakai munkavégzésre vagy műszakban történő munkavégzésre kötelez minket, mindenképpen nézzünk utána, hogy jár-e az éjszakai pótlék vagy a műszakpótlék számunkra, felülírja-e valamilyen megállapodás az alapszabályokat!