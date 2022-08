Óriási a baj a magyar oktatásban: ezeknek a diákoknak nagyon nehéz lesz munkát találni

Portfolio Link a vágólapra másolva

Jövő héten indul a tanév, és nagyon úgy tűnik, nem lesz könnyű az iskolakezdés idén: már most több ezer pedagógus hiányzik az oktatási intézményekből. A tanárhiány pedig a munkerőpiacon is éreztetni fogja a hatását, ugyanis akár 10 éven belül megjelenhetnek a munkaerőpiacon azok a gyerekek, akiknek most nem jut elég szakpedagógus az iskolában – írja a Portfolio.

Augusztus 30-án újra tárgyalóasztalhoz ülnek a pedagógus szakszervezetek a kormánnyal,ennek a tétje pedig, hogy újraindul-e a tavaszi sztrájk és polgári engedetlenség. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke arról beszélt a lapnak, hogy november környékén értheti el a pedagógusok sztrájkja a csúcspontját, egyidőben az első, megemelt villany- és gázszámlákkal. Totyik hangsúlyozta, hogy a pedagógusok alapozzák meg a lakosság munkaerőpiaci helyzetét.Szerinte az is erősen kifogásolható, hogy a kormány a külföldi vendégmunkások behozatalát támogatja, arra viszont nem fordít pénzt, hogy a hazai munkaerőpiac számára alulképzett munkaerőt átképezze, hogy enyhítse a tanárhiányt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Jelenleg szakszervezet adatai alapján 16 ezer pedagógus hiányzik a hazai általános iskolákból, óvodákból és gimnáziumokból. A nyugdíjas pedagógusok visszatérése csillapíthat a kritikus tanárhiányon, azonban a problémát teljes egészében ez nem fogja megoldani. A pedagógushiány a következő 5 évben több mint 20 ezerre emelkedhet majd az utánpótlás hiányával és a nyugdíjba vonulással. 7800-an mennek majd nyugdíjba, de idén csak mintegy 6700 jelentkezőt vettek fel pedagógusképzésre, azonban ők sem végzik el mind a szakot, és számolni kell a pályaváltókkal is. Ez pedig meg fog látszani a munkaerőpiacon, amikor a most tanuló gyerekek kikerülnek az iskolákból, ahol az ideálisan jóval kevesebb számú tanáruk volt.

