Betegszabadság kalkulátor 2025: mennyi betegszabadság jár, a betegszabadság hány százalék?

Az év során bármikor kaphatjuk magunkat azon, hogy erőt vett rajtunk valamilyen enyhébb, vagy akár súlyosabb betegség, ami miatt vagy be sem tudunk menni a munkába, vagy – bár munkaképesek lennénk – illetlenség lenne fertőző betegen nem távol maradnunk a közösségtől, különösen covid-szezonban. Ilyen esetekben sem kell aggódnunk, ugyanis a Munka Törvénykönyve szerint minden dolgozónak „jogában áll” betegnek lenni, azaz benyújtania a betegszabadság igényét. A betegszabadság törvény 2025 évében sem változott: máris eláruljuk, mi a betegszabadság táppénz közötti különbség, és hogy a betegszabadság kalkulátor 2025 évi számításai szerint mennyi betegszabadság jár egy dolgozónak, illetve, hogy ez idő alatt a betegszabadság hány százalék!

A betegszabadság 2025 évében is egyike a magyar dolgozók alapjogainak, hiszen bármikor előfordulhat, hogy valakit ledönt a lábáról valamilyen betegség, és bár a munka soha nem állhat meg, mindenki jobban jár, ha a beteg kolléga néhány napra otthon marad pihenni. Na de mégis, mi az a betegszabadság, mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között és betegszabadság mennyi jár a megbetegedett dolgozónak? Amellett, hogy eláruljuk, a betegszabadság kalkulátor 2025 évi számításai szerint mennyi a betegszabadság mértéke 2025-ben, annak is utánajárunk, hogy mennyi a betegszabadság összege a betegszabadság táppénz törvény szerint, illetve megnézzük, hogy a betegszabadság hány százalék a távollét időszakában.

Betegszabadság törvény 2025: mi a betegszabadság lényege?

A legtöbb magyar dolgozónak nem kell bemutatnunk a betegszabadság intézményét, azonban mindig akadnak olyanok, akiknek még újdonság a betegszabadság igénylés 2025-ben is, éppen ezért elsősorban azt vizsgáljuk, hogy mi az a betegszabadság, és hogy mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között. Ahogy a bevezetőben is jeleztük: a betegszabadság 2025 évében is egy olyan ellátás, amelyre minden magyar munkavállaló alanyi jogon jogosult, szabályrendszerét a betegszabadság törvény szabja meg (Munka Törvénykönyve; 1997. évi LXXXIII. törvény).

A 2025 betegszabadság törvény előírásai szerint az a dolgozó mehet Magyarországon betegszabadságra, aki saját betegsége okán (azaz maga a dolgozó lesz járó- vagy fekvőbeteg) válik keresőképtelenné.

Mi kell ahhoz, hogy betegszabadságot vehessünk ki?

Betegszabadság igény esetén, amennyiben valóban a munkavégzésünket akadályozó betegség elszenvedői vagyunk, lépjünk kapcsolatba háziorvosunkkal, aki kiállítja a betegszabadság keresőképtelenségi igazolást és szükség szerint beutal minket kórházi vizsgálatokra. Ha megvan a betegszabadság igazolás, forduljunk munkáltatónkhoz és adjuk le az igényünket.

Hány nap betegszabadság jár egy évben?

A dolgozók részéről szintén fontos kérdés, hogy mennyi betegszabadság jár egy dolgozónak, azaz, hogy betegszabadság mennyi jár egy munkaévben.

A Munka Törvénykönyve szerint minden magyar munkavállalónak 15 munkanap betegszabadság jár alanyi jogon a munkaévben.

Abban az esetben, ha a betegszabadság lejárt, de folytatódik a keresőképtelenség, a dolgozó már nem betegszabadságra, hanem táppénzre lesz jogosult.

Mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között?

Az alkalmazottak részéről gyakori kérdés a betegszabadság táppénz dilemma, hisz sokan tévesen egymás szinonimájaként használják a két kifejezést. Nos, igazából nem nehéz megmondani, hogy mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között: míg a betegszabadság a dolgozó saját betegsége okán jár, addig a táppénz 2025 évében a táppénz kódoknak megfelelően a keresőképtelenség egyéb eseteit (pl. veszélyeztetett terhesség, beteg gyermek ápolása stb.) is magában foglalja.

További fontos táppénz betegszabadság különbség, hogy míg a betegszabadság munkanapokra jár, addig a táppénz összegét naptári napokra adják, időtartama maximum 1 éven keresztül állhat fenn. A betegszabadság mértéke minden dolgozó esetében fix, azonban a táppénz mértéke attól függ, hogy melyik táppénz kódra jelent be minket az orvosunk (tipikusan 50-60%-os táppénzről beszélünk, de pl. üzemi baleset esetén 100%-os táppénz jár – a keresőképtelenség jellegétől függ, hogy a munkáltató vagy az állam fizeti-e).

Betegszabadság munkahelyváltás esetén

Szintén fontos kérdés, hogy hogyan változik a betegszabadság mértéke, mennyi betegszabadság jár munkahelyváltás esetén. Amennyiben évközben munkahelyet váltunk, úgy a munkaév hátralévő részével arányosan tudjuk átvinni a betegségre felhasználható szabadnapokat (ugyanúgy, ahogy a rendes fizetett szabadságot).

Betegszabadság kalkulátor 2025: mennyi a betegszabadság összege 2025-ben?

Most pedig nézzük, mennyi a betegszabadság összege, avagy a betegszabadság hány százalék juttatást foglal magában. Nos, a betegszabadság törvény értelmében a 15 napos betegszabadság időtartama alatt a saját betegsége okán távollevő dolgozónak

a távolléti díj 70%-át folyósítja a munkáltató.

Tehát: a betegszabadság összege nem egy egységes juttatás, vagyis minél magasabb valakinek a fizetése, annál többet keres a betegszabadság alatt.

A betegszabadság kalkulátor alakulása

Így, hogy tudjuk, mi a betegszabadság, kinek jár betegszabadság 2025 évében, és hogy a betegszabadság hány nap, tekintsünk vissza az elmúlt öt évre és nézzük meg, történt-e betegszabadság törvény változás!