2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
12 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
hálapénz, paraszolvencia, orvos, kórház
HRCENTRUM

Nem tudták megmenteni az ajkai erőmű dolgozóját: meghalt a kórházban a baleset áldozata

Pénzcentrum
2025. november 17. 13:10

Egy hétig feküdt a kórházban az ajkai erőmű dolgozója, végül a szervezete vasárnap feladta a küzdelmet. A cég közleményt adott ki az ügyben.

Meghalt az a dolgozó, aki még egy hete, az ajkai erősműben szenvedett súlyos égési sérüléseket - erről az erőművet tulajdonló cég adott ki közleményt hétfőn kora délután. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint mi is beszámoltunk róla, a munkás még egy hete szenvedett súlyos munkahelyi balesetet, amikor karbantartás közben forró por csapódott ki rá. A viszgálat első eredményei szerint baleset a porleválasztó filter karbantartása és tisztítása során történt, amikor a filterből kifolyó forró por égési sérülést okozott.

A dolgozót azonnal a győri hórházba vitték mentőhelikpterrel, de vasárnap este itt elhunyt.  A cég közleményét változtatás nélkül közöljük:

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy kollégánk, aki a közelmúltban munkahelyi balesetet szenvedett az ajkai erőműben, a gondos orvosi ellátás ellenére vasárnap elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, szeretteinek és kollégáinak. Az elhunytat a cég saját halottjának tekinti, és minden segítséget megad a családnak és a kollégáknak ebben a nehéz helyzetben. Cégünk együttműködik a hatóságokkal a baleset körülményeinek és felelőseinek mielőbbi tisztázása érdekében.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #kórház #baleset #nyomozás #haláleset #karbantartás #győr #dolgozó #munkahelyi baleset #erőmű #mentőhelikopter #munkabiztonság #ajka

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:10
13:05
12:43
12:34
HR BLOGGER
legacykft  |  2025.11.15 09:09
A közösség, mint korrektív tér
Van valami egészen különleges abban, amikor megtapasztaljuk, hogy egy közösség valóban megtart. Ez a...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
hrdoktor  |  2025.11.14 06:25
Cukorbetegek munkahelyi jólléte - egészségtámogató tanácsok
Világszerte több millió munkaképes korú ember él cukorbetegséggel – közülük sokan még mindig előítél...
laskainelli  |  2025.11.13 08:15
A megrekedt kapcsolat oka és megoldása
Sokan élik meg azt a frusztráló érzést, hogy a párkapcsolatuk mintha egyhelyben toporogna. Nincs nag...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 16.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
2025. november 17.
Ezt is meglépte a Lidl: annyit keres egy bolti eladó Bécsben, mint Budapesten - nem várt helyen értük utol Ausztriát
2025. november 17.
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor az üzemanyagárakról: minden autóst érint
2025. november 17.
Hamarosan élesedik a brüsszeli vasszigor: több ezer hazai munkahely tűnhet el végleg, ha ezt meglépik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 17. hétfő
Hortenzia, Gergő
47. hét
November 17.
Nemzetközi diáknap
November 17.
Budapest napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2
2 hete
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
3
2 napja
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
4
6 napja
Az EU bírósága döntött a magyar minimálbérről: nincs apelláta, ezt itthon is kötelező betartani
5
1 hete
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lombardhitel
értékpapír fedezete mellett nyújtott hitel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 13:05
Ezt is meglépte a Lidl: annyit keres egy bolti eladó Bécsben, mint Budapesten - nem várt helyen értük utol Ausztriát
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 12:43
Már látni, mikor csap le a havazás Magyarországra: ezekben az országrészekben hullhat a legtöbb
Agrárszektor  |  2025. november 17. 12:28
Ezzel lő mellé sok borászat: tényleg csak másolják egymást?