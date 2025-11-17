Nem tudták megmenteni az ajkai erőmű dolgozóját: meghalt a kórházban a baleset áldozata

Egy hétig feküdt a kórházban az ajkai erőmű dolgozója, végül a szervezete vasárnap feladta a küzdelmet. A cég közleményt adott ki az ügyben.

Meghalt az a dolgozó, aki még egy hete, az ajkai erősműben szenvedett súlyos égési sérüléseket - erről az erőművet tulajdonló cég adott ki közleményt hétfőn kora délután.

Mint mi is beszámoltunk róla, a munkás még egy hete szenvedett súlyos munkahelyi balesetet, amikor karbantartás közben forró por csapódott ki rá. A viszgálat első eredményei szerint baleset a porleválasztó filter karbantartása és tisztítása során történt, amikor a filterből kifolyó forró por égési sérülést okozott.

A dolgozót azonnal a győri hórházba vitték mentőhelikpterrel, de vasárnap este itt elhunyt. A cég közleményét változtatás nélkül közöljük:

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy kollégánk, aki a közelmúltban munkahelyi balesetet szenvedett az ajkai erőműben, a gondos orvosi ellátás ellenére vasárnap elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, szeretteinek és kollégáinak. Az elhunytat a cég saját halottjának tekinti, és minden segítséget megad a családnak és a kollégáknak ebben a nehéz helyzetben. Cégünk együttműködik a hatóságokkal a baleset körülményeinek és felelőseinek mielőbbi tisztázása érdekében.