Los Angeles, Kalifornia, USA â 2014. március 17: A Hollywood Sign Los Angeles Hollywood Hills városrészében található. Az eredetileg 1923-ban ingatlanreklámnak épült The Hollywood Sign azóta világhírű nevezetességgé vált.
Sztrájkra kézülnek a hollywoodi sztárok: ezt követelik a színészek

Pénzcentrum
2025. október 2. 12:47

A Broadway színészek sztrájkra készülnek, ami 32 színházi produkciót érinthet a csúcsszezon kezdetén. A vita középpontjában az egészségügyi hozzájárulások állnak.

Az Actors' Equity szakszervezet, amely 900 Broadway-előadót és színpadi menedzsert képvisel, még nem tudott megállapodni a Broadway League-gel, a színháztulajdonosok és producerek szövetségével az új munkaszerződésről. A tárgyalások folytatódnak, miközben a hároméves szerződés szeptember 28-án lejárt.

A tárgyalások kulcskérdése az egészségügyi ellátás és a Broadway League hozzájárulása a szakszervezet egészségügyi alapjához. Al Vincent Jr., az Actors' Equity ügyvezető igazgatója szerint a szakszervezet azt kéri, hogy a Broadway munkáltatói növeljék hozzájárulásukat az egészségügyi alaphoz, amely előrejelzések szerint jövő májusra hiánnyal fog küzdeni - számolt be a Reuters.

A hozzájárulás mértéke több mint egy évtizede változatlan, miközben kisebb regionális színházak Kansasban és Idahóban gyakran többet fizetnek - mondta Vincent.

Munkáltatóinktól azt kérni, hogy gondoskodjanak testünkről és fizessék ki méltányos részüket az egészségbiztosításunkból, nemcsak ésszerű és szükséges, hanem olyan befektetés, amelyet saját üzleti sikerük érdekében kellene megtenniük

 - nyilatkozta a Reutersnek Brooke Shields, az Actors' Equity elnöke.

A Broadway League közleményben jelezte, hogy továbbra is dolgoznak a megállapodáson. "Mindannyian fenn akarjuk tartani a Broadway varázsát közönségünk számára. Folytatjuk a jóhiszemű tárgyalásokat az Actors Equity-vel, hogy méltányos megállapodást érjünk el" - áll a közleményben.

A színpadi színészek már felhatalmazták a tárgyalóbizottságot a sztrájk meghirdetésére. Pénteken a szakszervezet "sztrájkígérvény-kártyákat" kezdett kézbesíteni a színházak művészbejáróihoz, kérve az előadókat és színpadi menedzsereket, hogy kötelezzék el magukat a munkabeszüntetés mellett.

Kaylin Seckel, a Disney "Az oroszlánkirály" című darabjának szereplője elmondta, hogy 2022-ben egy előadás során elszakadt az Achilles-ína, és színpadi partnerének kellett levinnie a színpadról. Műtétre és hosszú fizikoterápiára volt szüksége a felépüléshez. Bár a munkáltatói kártérítés fedezte orvosi költségei nagy részét, a szakszervezeti egészségügyi biztosítására támaszkodott az akupunktúra és egyéb kezelések kifizetéséhez.

Az utolsó jelentős Actors Equity sztrájk 1968-ban volt, amikor egy háromnapos vita 19 Broadway-show-t zárt be. New York polgármestere közbelépett, és segített a feleknek megállapodásra jutni.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #sztrájk #egészségügy #szakszervezet #munkavállaló #egészségbiztosítás #színész #tárgyalás #színház #munkabeszüntetés #new york

