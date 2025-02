Stratégiát vált az amerikai óriás kávévállalt: így próbálja visszatornázni a számokat a Starbucks

A Starbucks újra bevezeti azt a gyakorlatot, hogy a baristák személyes üzeneteket írjanak a vásárlók elviteles kávéspoharaira. Ez a lépés Brian Niccol új vezérigazgató "Vissza a Starbuckshoz" stratégiájának, amelynek célja a globális kávézólánc humanizálása és újrapozícionálása. A vállalat ezzel szeretné visszaállítani a kávézó jellegét, szemben a puszta kávéátvételi ponttal- számol be a CNN.

Niccol, aki szeptemberben vette át a Starbucks irányítását, egy interjúban kifejtette, hogy a vállalat túlságosan a mobilrendelésekre összpontosított az utóbbi időben. "Ez sokat kivett a márka lelkéből" - fogalmazott a vezérigazgató. A változtatás nem véletlen, hiszen a Starbucks eladásai négy egymást követő negyedévben csökkentek.

Az új irányelv szerint az alkalmazottaknak egyszerű, személyre szabott üzeneteket kell írniuk a poharakra. Ezek lehetnek megerősítések, jókívánságok, vagy akár egy "helló újra" a törzsvendégeknek. A vállalat egy új reklámfilmmel is népszerűsíti a kezdeményezést. A Starbucks korábban is kísérletezett hasonló kampányokkal. Például a "Race Together" (Együtt a faji egyenlőtlenségekről) kezdeményezés során társadalmi üzeneteket írtak a poharakra, hogy párbeszédet indítsanak a faji egyenlőtlenségekről. Ezt a kampányt azonban kritikák érték, és végül leállították.

A Covid-19 világjárvány kezdetén a Starbucks felfüggesztette a poharakra írás gyakorlatát, és azóta sem vezette vissza. Niccol és a vállalat vezetői azonban úgy vélik, hogy a kézzel írt üzenetek fontos részei az ügyfélkiszolgálásnak. A vállalat egyéb változtatásokat is bevezetett, például visszahozta a tejjel és cukorral ellátott ételízesítő állomásokat, valamint a kerámia bögrékben felszolgált ingyenes utántöltést a helyben fogyasztó vendégeknek.

Sok olyan egyszerű dolog van, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy azt mondjuk, ez egy közösségi hely

- nyilatkozta Niccol egy októberi eredménybeszámolóban. A vezérigazgató szerint az alkalmazottak visszajelzései pozitívak voltak a csészékre írt feliratokkal kapcsolatban. Ugyanakkor néhány Starbucks barista a CNN-nek elmondta, hogy az üzenetek írása minden pohárra lelassítja a munkát, és "erőltetett" módja a vásárlókkal való kapcsolatépítésnek. Egyesek szerint a vásárlók félreértelmezhetik az üzeneteket, és flörtölési kísérletként foghatják fel azokat.

Amanda Rivera, a Starbucks egyik atlantai dolgozója és a Starbucks Workers United szakszervezeti csoport vezetője szerint: "A dolgozók számára ez egyszerűen túl sok ahhoz, hogy a tőlünk elvárt dolgok számát még növelni kell. Őszintébb lenne, ha nem tűnne úgy, hogy 10 másik csésze elkészítése miatt vagyok halálra stresszelve".

A Starbucks közölte, hogy plusz órákat ad a dolgozóknak, hogy alkalmazkodni tudjanak az új feladathoz. A vállalat szerint ez alacsonyabb fluktuációt is eredményezhet. Az alkalmazottak igyekeznek elkerülni minden olyan üzenetet, amely félreérthető lehet. Egy névtelenséget kérő dolgozó elmondta: "A Valentin-nap közeledtével figyelmeztetem az embereket, hogy legyenek óvatosak a szívekkel".