Új szintre emelné együttműködését Kína, Oroszország és Mongólia – derült ki a kedden, Pekingben tartott háromoldalú csúcstalálkozón.
Nem bírják tovább a bírósági dolgozók: kétségbeesett levél került ki, segítséget kérnek a nevükben
Nem tudnak még több túlórát vállalni a PKKB dolgozói, az erőforrásaik legvégén járnak - ez derül ki a Fővárosi Törvényszék elnökének leveléből.
Terhelhetőségének legvégső határán jár a Pesti Központi Kerületi Bíróság, az ott dolgozók nem bírják tovább - ez derül ki abból a levélből, amelyet a Fővárosi Törvényszék elnöke küldött a többi törvényszék és ítélőtábla vezetőjének, és amely a HVG birtokába jutott.
A lap szerint a nyári ítélkezési szünet után visszatérő bírák és más dolgozók is azzal szembesültek, hogy az eddig is komoly emberhiánnyal működő bíróságon még tovább romlott. Mint kiderült, az emberhiány miatt gyakorlatilag nincs jegyzőkönyvezés, 50 tárgyaló bíróra 25 jegyzőkönyvvezető jut.
Tatár-Kis Péter elnök a levélben hozzáteszi: a kollégák még önként is vállalnak túlórát a PKKB-n, de egyszerűen ez sem elég.
Hiába az önkéntes munkavégzés, hiába az iratok kerületi bíróságok közötti mozgatása, a tárgyalásokon diktált jegyzőkönyvek leírási feladatait saját erőforrással előreláthatóan az év végéig, vagy addig sem tudjuk megoldani
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
- írja levelében az elnök.
