2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bíróság ügyvéd ügyvéd dolgozik dokumentumokkal és fából készült bírói kalapáccsal a tárgyalóteremben lévő asztalon.
HRCENTRUM

Nem bírják tovább a bírósági dolgozók: kétségbeesett levél került ki, segítséget kérnek a nevükben

hvg.hu
2025. szeptember 4. 09:12

Nem tudnak még több túlórát vállalni a PKKB dolgozói, az erőforrásaik legvégén járnak - ez derül ki a Fővárosi Törvényszék elnökének leveléből.

Terhelhetőségének legvégső határán jár a Pesti Központi Kerületi Bíróság, az ott dolgozók nem bírják tovább - ez derül ki abból a levélből, amelyet a Fővárosi Törvényszék elnöke küldött a többi törvényszék és ítélőtábla vezetőjének, és amely a HVG birtokába jutott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lap szerint a nyári ítélkezési szünet után visszatérő bírák és más dolgozók is azzal szembesültek, hogy az eddig is komoly emberhiánnyal működő bíróságon még tovább romlott. Mint kiderült, az emberhiány miatt gyakorlatilag nincs jegyzőkönyvezés, 50 tárgyaló bíróra 25 jegyzőkönyvvezető jut.

Tatár-Kis Péter elnök a levélben hozzáteszi: a kollégák még önként is vállalnak túlórát a PKKB-n, de egyszerűen ez sem elég.

Hiába az önkéntes munkavégzés, hiába az iratok kerületi bíróságok közötti mozgatása, a tárgyalásokon diktált jegyzőkönyvek leírási feladatait saját erőforrással előreláthatóan az év végéig, vagy addig sem tudjuk megoldani

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- írja levelében az elnök.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #túlóra #bíróság #dolgozók #megoldás #dolgozó #munkaerőhiány #főváros #kerület #emberhiány #elnök

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:15
10:03
09:45
09:40
09:27
HR BLOGGER
laskainelli  |  2025.09.01 09:13
Hogyan szedd össze magad egy mérgező kapcsolat után?
Egy toxikus kapcsolat nem csak a szívedet töri össze, hanem a valóságérzékelésedet is. Lassan, alatt...
hrdoktor  |  2025.08.27 14:25
Fibermaxxing: emésztési zavarokat okozhat a legújabb diétás trend
Valóban a fibermaxxing, a rostokban extrémen gazdag étrend lenne a csodaszer az egészséges emésztés...
vezetoi-coaching  |  2025.08.15 19:43
Ezt csak ideteszem...
Gondoltam rá, hogy az AI-vel csináltatok egy magyar összefoglalót erről a 2 napos videóról, de lecsu...
coachco  |  2025.08.05 18:51
Mádról-Mádra bicajjal, Tokajjal és gólyákkal
Idén másodszor bicajoztuk körbe Mádról indulva a Tokaj-hegyet. Ez háztól-házig nekünk 54 kilométer v...
kovacstunde  |  2025.07.05 08:00
Másokhoz való viszonyunk kisgyermekkorunktól alakul – Miért és kitől, mitől félünk ennyire?
Hosszú évek óta Angliában bébiszitterként dolgozó kliensem panaszolta; hogy kisiskolás unokáját a me...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 4.
Trükkös számla-akciók a magyar bankokban: csak látszólag olyan nagylelkűek a pénzintézetek
2025. szeptember 3.
Új "drogra" függött rá milliónyi magyar: sokan észre sem veszik, önként sétálnak be a csapdába
2025. szeptember 3.
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 4. csütörtök
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
2
4 hete
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
3
5 napja
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
4
1 hete
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
5
1 hónapja
Bérükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyiért veszik el magyar melósok munkáját
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rezidens
Azokat a természetes személyeket jelenti, akik egy évnél hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak, kivéve a Magyarországon működő külföldi diplomáciai testületek külföldi tagjait és családtagjaikat, de ideértve a külföldön működő magyar diplomáciai testületek magyar alkalmazottait és családtagjaikat. A jogi személyiséggel bíró, illetve azzal nem rendelkező Magyarországon bejegyzett társas és egyéni vállalkozások, társadalmi testületek, non profit intézmények és kormányzati szervek. Magyar rezidensnek minősülnek a Magyarországon bejegyzett vámszabadterületi és a bármilyen devizakülföldi jogosítvánnyal rendelkező vállalkozások is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 10:03
Trükkös számla-akciók a magyar bankokban: csak látszólag olyan nagylelkűek a pénzintézetek
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 05:44
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
Agrárszektor  |  2025. szeptember 4. 09:03
Óriási visszaesés: alig esznek már ezeken a helyeken a németek