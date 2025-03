Jöhet az újabb nyugdíjkorrekció? Így úszott el a januári emelés: egekben az infláció, muszáj lépni

Portfolio Link a vágólapra másolva

A múlt heti adatok alapján tovább gyorsult az infláció, melynek hatására az elemzők sorra elkezdték feljebb húzni az egész évre vonatkozó inflációs várakozásukat. A friss adatok alapján szinte biztosra vehető a pénzromlás ütemére vonatkozó egész éves kormányzati prognózis felülvizsgálata is - írja a Portfolio. Ennek pedig egyenes következménye, hogy korrigálni kell a nyugdíjakat is, legkésőbb novemberben. Ez a költségvetésnek akár 160 milliárd forintba is kerülhet.

A közgazdászok friss várakozása szerint nem 3,2 százalék (mint az év eleji nyugdíjemelés volt), sokkal inkább 5-6 százalék között lehet a 2025-ös átlagos áremelkedési ütem. A friss februári inflációs adat megjelenése előtt a Portfolio által megkérdezett elemzők konszenzusa 5% volt az idei évre, ami alapján nagyon valószínű, hogy inkább magasabban, valahol 5,5% körül lesz az éves átlagos infláció. Virovácz Péter, az ING Bank szenior közgazdásza például már 5,6%-os pénzromlási ütemet vetít előre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az árrésstopról szóló keddi háttérbeszélgetésen úgy fogalmazott, hogy a teljes infláció márciusban 5%-ra csökkenhet, év végére lehet 4% körül az árak év/év alapú növekedése. Vagyis már most azzal számolnak, hogy az éves átlag meghaladja a 3,2 százalékot. Az sem kizárt tehát, hogy éves átlagban az eredeti tervekhez képest egy 2-2,3 százalékpontos inflációs többlet alakul ki 2025-ben. Ha pedig az infláció meghaladja a 3,2 százalékot a nyugdíjakat korrigálni kell, legkésőbb novemberben. Ez a jelenlegi átlagnyugdíj szintjén, a 2,3 százalékpontos korrekcióval számítva havi 5600 forintot jelentene pluszban. Ha az elemzők várakozásai beigazolódnak, akkor az érintettek novemberben egyszeri korrekcióban részesülnek, valamint a novemberi nyugdíjukat már a megemelt összegben kapják kézhez novemberben. Az átlagnyugdíj szintjén az egyszeri kompenzáció összege 61 200 forint körül lehet, ha a 2,3 százalékpontos tobblettel számolunk. Egy ilyen nyugdíjkorrekció 165 milliárd forintba kerülhet a költségvetés számára, ez a GDP arányában 0,2 százalékpontnál is kisebb egyenlegromlást eredményezhet. A novemberben esedékes nyugdíjkorrekció mellett ősszel érkezhet az időskorúak számára az áfa-visszatérítés is bizonyos élelmiszerek esetén.

Címlapkép: Getty Images

