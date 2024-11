Valóságos pokol lesz néhány hét rengeteg magyar munkahelyen: erre jobb mindenkinek felkészülni

„Nyakunkon a karácsony” – ezt már olykor viccesen augusztus környékén is meg szoktuk jegyezni egymás között. De ahogy közelednek az ünnepek cégtulajdonosként óhatlatlanul foglalkoztat két dolog. Egyrészt hogyan szólhatna ez az időszak valóban a pihenésről? Másrészt hogyan indulhatna az újévaz első munkanaptól kezdve lendülettel és konkrét célokkal?

Sok tulajdonos az ünnepek alatt nehezen tud távol maradni a napi feladatoktól, rosszabb esetben az irodától is. Ez jelentheti e-mailek megválaszolását, hívások fogadását. Megbeszélésből kevesebb lesz, de ettől még a nyugodt pihenésről könnyen lehet, hogy le kell mondanod. A sikeres vállalatépítéshez hozzátartozik a pihenőidő hatékony kihasználása. Nézzük meg, mi kell ahhoz, hogy az ünnepek valóban a pihenésről szóljanak.

1. Delegálni, delegálni, delegálni!

Ha még nem tetted önjáróvá a vállalkozásod, nagy valószínűséggel egyszerre több szerepben is helytállsz. Lehet, hogy nem csupán ügyvezető vagy, hanem értékesítési és gazdasági vezető is egyben. Találkoztam már olyan céggel, ahol az tulajdonos öt különböző feladatkört is ellátott. Minél több szerepet töltesz be, annál valószínűbb, hogy ügyfeleid és kollégáid meg fognak találni különböző kérdésekkel – hiszen nemcsak a cég vezetője, hanem az adott területek felelőse is te vagy. Gondold át, hogy első körben milyen feladatokat adhatsz át előre tervezett és megbeszélt módon erre az időszakra: első lépésben lehet, hogy ez egy szűkebb lista lesz, de ettől még érdemes elkezdeni.

2. Jelölj ki helyettest!

A helyettesítő nem azért van, hogy téged helyettesítsen, hiszen, ha így lenne, már rég ő foglalkozna mindennel, amit te nem tudsz vagy nem akarsz csinálni. Ez sok cégtulajdonos álma, de egy ilyen modellre átállni nem éppen egy szabadság előtti kipipálandó feladat. A helyettes fő feladata, hogy megszűrje azokat a megkereséseket, amelyek közvetlenül hozzád érkeznének. Ha elvárod tőle, sok mindent meg tud válaszolni – a kollégák segítségével még többet –, és idővel egyre jobbak lesztek abban, hogy meghatározzátok, hogy a távolléted alatt mikor elengedhetetlen téged bevonni. Gondolj bele, mennyivel jobb úgy szabadságra menni, hogy a korábbi megkereséseknek csak töredékét kapod, és azt is egyetlen embertől!

3. Kommunikáljátok a partnereknek, mi lesz az ünnepi munkarend!

Tapasztalatom szerint legtöbbjük megértő, részben azért is, mert ők is végre egy kis nyugalomra vágynak. Ennek a lépésnek az a legnagyobb haszna, hogy ha valaki előre tudja, hogy mikor milyen üzleti üggyel nem lesztek elérhetők, legalább az esetek egy részében kísérletet fog tenni arra, hogy előtte keressen fel.

4. Amit lehet, ütemezz be előre!

Vannak cégek, akik teljesen be tudnak zárni a teljes ünnepi időszakra. De lehet, hogy te az üzletmeneted ritmusából adódóan nem vagy ilyen szerencsés. Ha ez a helyzet – és nem szeretnél januárig várni a pihenéssel – akkor azzal könnyíthetsz ezen az időszakon, ha részletesen – akár napi szinten – megtervezed ezt a két hetet. Azt tapasztalom, hogy egyre több marketing kampány jár sikerrel az ünnepek alatt is, hiszen sok – hozzád hasonlóan elfoglalt – embernek ilyenkor nyílik lehetősége új ügyekkel foglalkozni. Ha a te üzleted is ilyen, akkor érdemes erre már időben felkészülni és amit lehet előre tervezett módon automatizálni. Nem kérdés, hogy ez igényel átgondolást és előre készülést, de bőségesen megtérül, amikor pihenni szeretnél.

Három eszköz ahhoz, hogy lendületesen indítsd az újévet

Az év zárása sokszor önmagában is ünnep. Ha sikerek vannak azért, ha pedig egy nehéz év volt – ami talán az idei évben gyakrabban fordulhat elő – akkor pedig azért, mert végre lehet új lapot nyitni. Az újév sikere ugyanakkor sokszor azon is múlik, hogy milyen rajtot veszel. Ez pedig már idén eldől. A sikeres vállalatépítés része, hogy minden napot kihasználsz a fejlődésre. Itt van néhány tipp, amivel gondoskodhatsz arról, hogy megfelelően felkészülj az újévre.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 173 855 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 141 413 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a K&H Banknál 6,64% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a MagNet Banknál 6,75%, a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Tűzd ki még az idén a jövő évi célokat!

Ne hagyd, hogy egy nehéz év elrontsa a következőt! Ezért még az idén határozd meg – ha lehet a vezetői csapatoddal közösen – a jövő évi célokat. Ez nem jóslás. Mindenki tudja, hogy milyen nehéz a mai környezetben konkrét célokat felelősségteljesen kitűzni. De ne feledd, hogy a célkitűzés arról szól, amit el szeretnél érni, és azon feladatok meghatározásáról, amelyek el fognak vezetni ehhez a célhoz. Célok nélkül a céges feladatok csak az „adjunk bele mindent, ami tőlünk telik” elv alapján leszel képes meghatározni. Így azt a lehetőséget is elveszíted, hogy hétről hétre vagy hónapról hónapra értékeld jövőre, hogy mennyiben tértél el a céljaidtól és így milyen akciókra volna szükség ahhoz, hogy korrigáld ezt az eltérést.

Használd az évértékelőt a célok kommunikálására!

Az év végi tulajdonosi értékelés egyik fókusza a visszatekintés. De azt sokan elfelejtik, hogy legalább olyan fontos arról tájékoztatnod a kollégákat, hogy mik a jövő évi célok. Azt követően, hogy számot vetsz azzal, hogy mikre vagytok büszkék, mikből kell tanulnotok, tedd a mondandód középpontjába a jövő évet. Mondd el nekik azt is, hogy hová szeretnél velük együtt eljutni, mit kérsz tőlük, mik a terveid és – ha magad mellé szeretnéd állítani őket – akkor azt is, hogyan fogod őket ebben támogatni.

Határozz meg még idén konkrét első negyedéves célokat!

Végül pedig legyen egyértelmű, hogy milyen folyamatoknak, feladatoknak kell már az újév első hetétől elindulni és hová kívántok eljutni az első negyedév végére. A következő év nem február elején, a sorok rendezését követően kezdődik, hanem január első munkanapján. Kár lenne az első 3-4 hetet ébredezéssel és gondolkodással eltölteni, ha a cselekvésre is van idő. A negyedéves célkitűzés erre jó eszköz, hiszen segíti téged és a kollégákat is abban, hogy mindössze 12-13 hétre előre meghatározott célokat bontsatok le heti részcélokra. Ha minden negyedévben 40 új ügyfelet kell szereznetek, akkor az 13 hét alatt nagyjából heti 3. Ha februárban kezdtek neki – és nem kezeled „rugalmasan” a céljaidat – akkor heti 5.



Sok olyan kisebb-nagyobb lépést tudsz megtenni ezekben a hetekben, ami jövőre nagy mértékben egyszerűsíteni fogja a dolgod cégvezetőként. Nem mindig könnyű erre időt szakítani, de mint sok befektetés, amit már korábban tettél a cégedben a befektetett többlet erőfeszítés árán fog megtérülni.