Óriási karácsonyi dobásra készül a Tesco: súlyos pénzeket spórolhatsz 2024 végén, roham indulhat

Valószínűleg sok felnőtt ábrándozott már arról, hogy az ünnepek előtti készülődős hajrá helyett csak leadja a kívánságlistát a télapónak, aki rénszarvas húzta szánon házhoz hozza az ajándékokat. A vágyakozás most könnyen valósággá válhat. Az online választékban több ezer karácsonyi termék közül válogathatunk, így a kiszállítási asszisztensek nem csupán az ajándékba szánt meglepetéseket, de a műfenyőtől az ünnepi menü hozzávalóin át a dekorációs kellékekig mindent házhoz visznek akár már a rendelés napján, féláron. Levélírás helyett pedig elég néhány kattintás a webes felületen vagy a mobilos appban.

Az áruházlánc közel 15 ezer féle terméket tartalmazó kínálatából válogatva mobilapplikáción keresztül is bepakolhatunk a virtuális kosarunkba, a rendelést pedig akár már aznap átvehetjük lakásunk ajtajában. Az online vásárlással nemcsak időt, hanem pénzt is spórolhatunk, a kiszállítási költség felét ugyanis 2024. december 4-ig a Tesco most elengedi. Míg a december 5. és 23. között leadott rendelések után 1500 értékű ajándékkupont ad, amely a karácsonyt követő időszakban, egészen január 8-ig váltható be 10.000 Ft-os vásárlási érték felett.

Az országszerte már mintegy 2,7 millió háztartásba szállító Tesco idén is számos különlegességgel készült az ünnepekre. A karácsonyi menü hozzávalóit épp ugyanolyan könnyedén beszerezhetjük a weben, mint az ajándékokat a család minden tagjának. A fogásokhoz szükséges élelmiszerek skálája a pontytól és lazactól kezdve az olyan speciális ételeken át, mint a konfitált kacsacomb, a dámszarvas comb, az őzhús vagy a szivárványos pisztráng, a mákos, diós, gesztenyés és marcipános bejgliig, valamint az akár gluténmentes változatban is elérhető Panettonéig terjed. Érdemes továbbá kipróbálni a Tesco Finest prémium élelmiszerek széles kínálatát is.

A karácsonyi felkészüléshez számos konyhai eszköz elérhető, felnőttek számára pedig választhatunk ajándékba a rengetegféle kozmetikai csomag vagy díszdobozos ital közül. A gyerekek kedvenc játékainak széles választékában a LEGO építőjátékok, valamint a Magyarországon kizárólag a Tescóban kapható ADDO játékok Clubcarddal akár 25 százalékkal olcsóbban vásárolhatók meg.

Természetesen a karácsonyi hangulatról is gondoskodhatunk az otthonunk kényelméből: 90 féle fényfüzér és 4000 fajta dísz, valamint 72 fajta szaloncukor érhető el a virtuális polcokon. Ha netán Törley pezsgős, isler- vagy mézeskalácsízre vágynánk, esetleg a hozzáadott cukrot kerülnénk, a Tescónál azt is megtaláljuk a szaloncukrok palettáján.

Érdemes előre gondolkodni, és a Tesco Online Club tagjaként hosszabb távon kihasználni a házhozszállítás előnyeit, amelyeket csatlakozás esetén most egy hónapig havi 10 forintért élvezhetünk. Ezek közé tartozik a nulla forintos kiszállítási, illetve átvételi díj az aznapi kiszállítások esetén is, az új tagoknak az első 3 hónapban járó dupla Clubcard pontok, valamint az akár 4 héttel előre is foglalható szállítási időpontok.