Ezen áll vagy bukik az álommeló: az IQ-nál ma már sokkal fontosabb ez EQ

Jövőbiztos skillekről szólt a Portfolio Gen Z Fest 2024 konferencia egyik panelbeszélgetése, melyben a legfiatalabbakat gyötrő aktuális kérdésekre keresték a válaszokat a résztvevők. Mint kiderült, a soft skillek ma már sokkal fontosabbak, mint a hard skillek, azaz a diplománál sokkal fontosabbak a készségek és a valódi érdeklődés egy terület iránt.

Többek között a munkakezdés kihívásairól szólt a Portfolio Gen Z Fest 2024 konferencia egyik panelbeszélgetése, melyben a jövőbiztos skilleket keresték a résztvevők. Az elvárás nehézségeiről beszélt bemelegítésként Ferenczy Dóra, az OTP Bank tehetség-bevonzás és karriermenedzsment osztályvezetője.

A szülői nyomás még elképesztően nagy lehet a Z generáción, Molnár Dániel, az OTP Bank irányítási modell szakértője is találkozott ezzel. Mindenkinek azt javasolja, inkább a saját döntése legyen a továbbtanulás iránya. Mint elmondta,

vannak ugyan szabályok minden munkahelyen, amit be kell tartani, de egy jó vállalatnál tere van az önmegvalósításnak.

Nagy ellentét feszül a társadalomban a türelem körül, de egy munkahelyen ki kell várni az előrelépést. A tanulás, a munka hosszú távú befektetés, aminek a gyümölcse lassabban érik be, mint azt az ember nagyon fiatal korában elképzeli.

Ferenczy Dóra szerint nem az a baj, ha valaki türelmetlen, ez szerinte természetes, de nem szabad összekeverni az innovációt, a kreativitást egy jó ötlettel. A fejlődés abból fakad, hogy valaki meg is tudja valósítani a saját egyedi elképzeléseit.

A munkakeresésnél ma már sok helyről azt hallani, sokkal fontosabb az EQ, mint az IQ. Ezt Dóra is megerősítette, mint elmondta, egyik legfontosabb kritérium egy új munkatársnál, hogy csapatjátékos legyen. Nem feltétlenül a tudást keresik, sokkal inkább a készségeket. Éppen ezért ma már a diverz tanulási lehetőségeket nyújtó szakok a legnépszerűbbek, ahol sokféle tudást fel lehet szedni. De a készségeket az iskolapadon kívül meg lehet tanulni különböző platformokon, például diákszervezetekben. Ferenczy Dóra elmondta azt is, hogy

ha én keresek magam mellé kollégát, ma már egyáltalán nem nézem meg, mit tanult az egyetemen, sokkal fontosabb, hogy mi érdekli, és ezért tesz-e. Ez a vízválasztó.

Molnár Dániel a készségfejlesztéssel kapcsolatban megemlítette a beszélgetés során, hogy a soft skilleket amúgy különböző kurzusokon, csapatmunka során is el lehet sajátítani – ez már most is fontos, de a jövőben még inkább felértékelődik. Ki kell tűnni a tömegből, ez nagy előnyt jelent majd a munkaerőpiacon.