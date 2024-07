Magyar melósokat várnak német munkára: 570 ezer a fizu, nyelvtudás és végzettség sem kell

Az átlagos bruttó fizetése a hazánkban dolgozó állatgondozóknak megközelítőleg havi nettó 200 000 és 300 000 forint között mozog, míg egy magyar nyelvű Németországba szóló hirdetésben egy sertéstelepen havonta akár 570 ezer forintot is adnak ugyanezért a munkáért. Megvizsgáltuk a hzánkban dolgozó az állatgondozók béreit különböző szűrők alapján. Például az állatkertekben és menhelyeken dolgozók általában az alsóbb sávban helyezkednek el, míg a kutatóintézetek és magánkézben lévő állatmenhelyek magasabb béreket kínálhatnak. A pályakezdő állatgondozók fizetése alacsonyabb, míg a többéves tapasztalattal rendelkezők és a felsőfokú végzettséggel bírók magasabb bérre számíthatnak. Az állami intézményekben dolgozók bére általában alacsonyabb, míg a magánintézmények versenyképesebb fizetést kínálnak.

Az állatgondozó munkája nem csupán egy foglalkozás, hanem igazi hivatás, amely elhivatottságot is követel, hiszen számos olyan részmunkát kell ellátni, amit nem szívesen vállalnak az emberek, beleértve ebbe az állatok helyének és testfelületének tisztán tartását is. Viszont erről a munkakörről elmondható, hogy igen változatos, nagyon sokrétű és nagyon ritka, hogy két ugyanolyan nap lenn egymás után.

Az interneten meghirdetésre kerülő németországi hirdetésekre lettünk figyelmesek, melyek magyar nyelven vannak és állatgondozókat keresnek telephelyekre. Az elvárások között nem szerepel különösebb iskolai végzettség, elsősorban az állatok szeretete, tisztelete, felelősségteljes munkavégzés, terhelhetőség, rugalmasság és B kategóriás jogosítvány vannak megjelölve. A munka egy sertéstelepre szól, ott kel tisztán tartani az állatokat és a telepet, valamint a feladatok közzé tartozik továbbá a mezőgazdasági gépek kezelése, állatok etetése, napi, állattartással kapcsolatos feladatok ellátása.

A német nyelvtudás nem elvárás a fizetés pedig 12- 16 euró között mozog óránként, tehát nagyjából 4 681 és 6 242 forint között mozog. Tehát hetente nagyjából nettó 188 ezer és 248 ezer forint, ami havonta 752 ezer és 992 ezer közötti bért jelent nettó. Ha átszámoljuk ezt a bért annak megfelelően, hogy a a kinti árszínvonal mellett ez hogyan alakulnak elmondható, hogy

ez a fizetés átlagosan nettó közel 432 ezer és 570 ezer forintnak felel meg itthon.

Magyarországi hirdetések

Ezek után megnéztük, hogy ebben a munkakörben milyen magyar hirdetések vannak és milyen bérajánlatokat kínálnak. Magyarországon az állatgondozók fizetése több tényezőtől függ, beleértve a munkavégzés helyét, a tapasztalat mértékét, valamint a munkáltató típusát.

Az állatgondozók átlagos bruttó fizetése Magyarországon nagyjából 200 000 és 300 000 forint között mozog havonta az általunk talált hirdetések alapján-. Ez az összeg különböző tényezőktől függően változhat. Ezek közzé tartozik például a magának a munkavégzésnek a helye, a tapasztalat megléte, a képzettség szintje.

A munkavégzés helye szerint az állatkertekben és menhelyekben dolgozó állatgondozók fizetése gyakran az átlag alsó sávjában helyezkedik el, azaz körülbelül nettó 200 000 és 250 000 forint között mozog a bérük, míg például a kutatóintézetek és laboratóriumok dolgozói valamivel magasabb fizetést kapnak, nettó 250 000 és 300 000 forint között.

A magánkézben lévő állatmenhelyek vagy exkluzív állatkertek esetében az állatgondozók fizetése akár nettó 350 000 forintot is elérhet. A mezőgazdasági szektorban pedig igen nagy ingadozás mutatkozik, egészen a nettó 150 ezres fizetéstől a 400 ezer forintig találtunk meghirdetett állást. Azonban fontos kiemelni, hogy a magasabb bérek több felelősséget i jelentenek és jellemezően több feladatot is. Ahogy a tapasztalat és képzettség is rendkívül számottevő katalizátorként mutatkoznak.

A pályakezdő állatgondozók fizetése általában alacsonyabb, körülbelül nettó 180 000 és 220 000 forint között mozognak. Míg a többéves tapasztalattal rendelkező állatgondozók bére magasabb lehet, valahol nettó 250 000 és 300 000 forint között. Azok az állatgondozók, akik rendelkeznek felsőfokú végzettséggel (például biológia, állatorvos-asszisztens), természetesen magasabb fizetésre számíthatnak. Az állatorvos szakmáról korábban megjelent egy átfogó cikkünk, melyben körbejártuk a szakma jelenlegi kihívásait, kitérve arra is, hogy a vidéki állatorvosok száma radikális csökkenést mutat az elmúlt évtizedekben, de ennek oka több tényezőben kereshető.

A munkáltató típusa is nagyban befolyásolja a béreket, mint ahogy ez a legtöbb szakmában elmondható. Az állami intézményekben dolgozó állatgondozók bére általában az átlagos sáv alsó részében találhatóak. Ezzel szemben a magánintézmények, különösen a jól finanszírozott állatkertek és kutatóintézetek, versenyképesebb fizetést kínálnak.

Tehát összességében elmondható, hogy a német sertéstelepen meghirdetett állásban ajánlott fizetés meglehetősen a magyar fizetések felett helyezkednek el, annak ellenére, hogy az sem tűnik egy kimondottan magas bérnek.

Ezeken felül számos telep és menhely kínál bónuszokat és extra juttatásokat is, úgy mint az étkezési hozzájárulás, munkaruha, valamint képzési és továbbképzési lehetőségek. A magánszektorban dolgozók esetében előfordulhat, hogy év végi bónuszokat is kapnak.

A KSH által kalkuláltak szerint 2024. áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 645 300, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 444 000 forint volt. A mezőgazdasági szektorra kb. bruttó 484 ezer forintot kalkuláltak átlagos fizetésnek, ami 2023-ban még a bruttó 430 ezer forintot sem érte el, így azért látható némi növekedés a szektorban. Az általunk vizsgált munkákban ehhez képest valamivel alacsonyabb fizetéseket találtunk, ugyanis a KSH által kalkulált bruttó 430 ezer megközelítőleg nettó 285 ezer körüli fizetést jelent, míg mi átlagosan nettó 200 és 250 ezer forint körüli béreket találtunk.