Döntött a kormány: rengeteg álláshelyet szüntetnek meg, hogy lehessen béremelés

Folytatódik a béremelés a közszférában, de hogy ehhez meglegyen a forrás, elvonják az álláshelyek 10 százalékát. A kormány szerint ez leginkább a betöltetlen álláshelyekre vonatkozik, nem lesz tömeges leépítés.

Folytatódhat a béremelés a közszférában és módosult a kormánytisztviselői bértábla is - derült ki a Magyar Közlönyből. Azonban, ahogyan bő egy hónapja a Pénzcentrum is beszámolt róla, a béremeléshez a kormány költségvetési forrást oly módon biztosít, hogy elrendeli az álláshelyek 10 százalékának elvonását, és az ezáltal felszabaduló bértömeget nem vonja el. Ez pedig, mint kiderült, így is történik.

A béremelés sem a minisztériumokban, sem a kormányhivatalokban nem automatikus, hanem lehetőség a munkáltatók részére. Mint a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményéből kiderült, a minisztériumi és a kormányhivatali tisztviselőkre vonatkozó bértábla részben eltér, a rendelet a tisztviselő besorolás fokozatától függően az illetmény alsó és felső határát állapítja meg, a pontos összeget a munkáltató határozhatja meg.

A KTK szerint "leginkább a betöltetlen, üres minisztériumi álláshelyek bérfedezetét fordíthatják béremelésre, tömeges elbocsátás nem várható".

