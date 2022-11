600 ezres bérrel toboroz dolgozókat a KFC: durvul a bérháború a gyorséttermi láncoknál

Ugyan hagyományosan a gyorséttermi munkákért viszonylag alacsony fizetéseket szoktak kínálni, azonban nagyon úgy tűnik, hogy ezt felülírja az utóbbi időben tapasztalt munkaerőhiány és a magas infláció. A Pénzcentrum szúrta ki, hogy a KFC bruttó 633 ezer forintos fizetéssel keres étteremvezetőket, az álláshirdetés szerint ehhez középfokú végzettség sem kell. Most megnéztük, milyen béreket kínálnak a legnagyobb hazai gyorsétteremláncok, mekkora különbség van a managerek és az éttermi dolgozók fizetése között, valamint emelkedtek-e idén a fizetések a Burger Kingnél, a McDonald'snál és a KFC-nél.

Jelenleg nincsenek könnyű helyzetben itthon a munkaadók, ugyanis továbbra is komoly munkaerőhiány van itthon, miközben a 20% feletti infláció is komoly nyomást helyez a cégekre: egyre magasabb fizetéseket kell ajánlanak olyan területeken is, ahol korábban ez elképzelhetetlen lett volna. Ezt láthatjuk most a gyorséttermeknél is, ahol hagyományosan nehéz, és alacsonyan fizetett munkáról van szó, így ezekre a pozíciókra már korábban sem volt könnyű embert találni. Most viszont úgy néz ki, a bérekkel igyekeznek meggyőzni a gyorséttermi láncok az álláskeresőket: egy olyan álláshirdetést fogtunk el, melyben a KFC bruttó 633 ezer forintos bérrel próbál étteremvezetőket toborozni.

Bőven az átlag felett?

A KFC állásportálján ígért bruttó 633 ezer forintos bér csak átlag, amit a budapesti étteremvezetői munkakör esetében kínálnak napi 8 órás munkavégzésért cserébe. Érdemes megjegyezni, hogy a KSH adatai szerint itthon a bruttó átlagbér augusztusban 497 ezer forint volt, aminek jóval felette van az említett 633 ezer forintos fizetés. Ahhoz viszont, hogy valaki ennyit keressen, elvárás a korábbi vendéglátóipari tapasztalat, a csapatvezetői képesség, valamint a forgalom és a bevétel növelése a vezetett étteremben.

Ugyan a leírás erre nem tér ki, de nagyon valószínű, hogy a kezdéskor ennél alacsonyabb bért lehet keresni a gyorsétterem-láncnál. A hirdetésben szintén szerepel még, hogy járnak bónuszok, dolgozói kedvezmények és manager tréning is, azonban pontos összegeket vagy konkrét arányokat ezekkel kapcsolatban sem tudunk meg.

A bérverseny egyértelmű nyertese?

Szintén megnéztük, mi a helyzet a két legnagyobb hazai gyorsétterem-lánc, a Burger King és a McDonald’s esetében, hogy vajon itt is hasonlóan magas béreket ígérnek-e az éttermi vezetőknek. A Burger Kingnél a legmagasabb meghirdetett munkakör a Junior Manager: az erre jelentkezőknek bruttó 436 ezer forintos bért kínálnak a budapesti éttermekben. Ugyan e mellé a leírás szerint jár még cafeteria és bónuszok, valamint itt is vannak képzések és étkezési kedvezmények is, azonban akárhogy is nézzük, ez majdnem bruttó 200 ezerrel kevesebb a KFC által kínált fizetésnél.

Ugyan a Burger Kingnél elvárás a középfokú végzettség, viszont nem feltétel a korábbi tapasztalat a vendéglátásban és a csapatvezetésen. Érdemes megjegyezni, hogy már a 3. és a 6. hónap fizetésemelést ígérnek a potenciális munkavállalóknak, de valószínű, hogy úgy sem közelítené meg a KFC-nél kereshető összeg a bruttó 600 ezer forint feletti bérsávot.

A Mekinél csak junior étteremvezető helyettes pozíciót találtunk meghirdetve, ami valószínűleg alacsonyabb bérkategóriát jelent az étteremvezetőnél és a managernél, temrészetesen itt is megnéztük a fizetéseket. Az említett munkakörben minimum havi nettó kezdőbért ígérnek, ami a junior étteremvezetők esetében 302 ezer forint. Ennyit egyébként adókedvezmények nélkül bruttó 460 ezres fizetés után lehet kézhez kapni. Ez alapján pedig a Mekinél magasabb kezdőbért kínálnak a junior étteremvezető helyetteseknek, mint a Burger Kingnél a magasabb beosztásban dolgozó Junior Managereknek. A McDonald’s esetében nem szerepelnek a jelentkezés feltételei a leírásban, csak az, hogy itt is van éttermi kedvezmény, valamint juttatásként szerepel még a SZÉP-kártya.

Még mindig nem állommunka

Az étteremvezető, junior manager, valamint a junior manager helyettes mind magasabb pozíciók, így az előbb felsorolt bérek nyilván nem azonosak azzal, amennyit egy gyorsétteremben általában keresni lehet. Emiatt összehasonlításképpen megnéztük azt is, milyen béreket kínál a három lánc azoknak, akik éttermi dolgozóként vállalnának náluk munkát. Jelenleg KFC esetében napi 8 órás munkarend mellett bruttó 362 ezer forintot lehet keresni az elérhető bónusszal együtt. A Burger Kingnél azt találtuk, hogy juttatásokkal együtt bruttó 337 ezerre jön ki a fizetés ebben a munkakörben, míg a Mekinél pedig nettó 194 ezer forintra, ami bruttó bérre átszámolva nagyjából 295 ezer forintot jelent.

Ugyan az éttermi dolgozóknál egyik láncnál sem elvárás a hasonló területen szerzett tapasztalat vagy az érettségi, azonban fontos megemlíteni, hogy nagyon kemény fizikai munkáról van szó, ráadásul a munkabeosztás miatt könnyen előfordulnak a 8 óránál jóval hosszabb műszakok is.

Elértéktelenedő bérek

Ugyan az utóbbi egy évben tapasztalt magas infláció és munkaerőhiány miatt sok területen kénytelenek voltak akár évközi kiegészítő emelést is adni cégek, úgy tűnik, a gyorséttermeknél nem nőttek a fizetések. Az év elején megnéztük, hogy milyen órabért a Meki, a Burger King és a KFC az éttermi munkatársaknak, ezek pedig az általunk talált álláshirdetésekkel összehasonlítva nem változtak számottevően.

Ez alapján a fizetések év közben csak a KFC-ben nőttek, bár ez az emelkedés is csak 10%-os volt, ami jóval elmarad az idén tapasztalt drágulás mértékétől. Ehhez természetesen hozzá kell venni, hogyha valaki például éjszakai vagy hétvégi műszakokat vállal, akkor a túlóra miatt ennél jobban kereshet, azonban kérdés, hogy a 21,1%-os infláció mellett mennyire lesznek tarthatóak ezek az órabérek.

Ugyan étteremvezetőként akár a bruttó 633 ezer forintot is lehet keresni, azonban kérdés, hogy az alacsonyabb munkakörökben fele akkora bruttó bér mellett meddig lehet megtartani a munkavállókat.

A jelenlegi munkaerőhiányban rengeteg nyitott pozíció van olyan munkakörökben, ahol hasonló képzettség mellett, akár tapasztalat nélkül is lehet bruttó 400-500 ezret keresni például pénztárosként, arról pedig korábban írtunk, hogy a Burger Kingnél bruttó 450 ezer forintos bérrel keresnek raktárosokat. A gyorséttermek így kétségtelenül nehéz helyzetben vannak, ha meg akarják tartani az éttermi alkalmazottaikat, hiszen a működéshez nem elég, ha csak a magasabb munkakörökben kínálnak versenyképes fizetést.