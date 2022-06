Magyar dolgozók haltak bele munkahelyi mérgezésbe: több tízmilliós kártérítést fizet az állam

8 évet vártak rá, most végre megkaphatja a kártérítést a selypi azbesztgyár károsultjainak egy része - adta hírül az RTL Klub Híradója.

Fejenként 40 millió forintot ítélt meg a bíróság két özvegynek, akiknek férje az azbeszt okozta daganatos betegségben halt meg a 2010-es évek közepén - derült ki a csatorna riportjából. Mindkét tragédiáért a korábban Lőrinci és Zagyvaszántó határában működő cementgyár a felelős, amely évtizedeken keresztül szennyezte a levegőt.

A kártérítést a magyar államnak kell megfizetnie, ugyanis a bíróság szerint az államnak tudnia kellett (volna), hogy mennyire veszélyes, mérgező vegyületek szabadulnak fel a cementgyártáskor. A védőügyvéd a riportban elmondta, mások is perben állnak a magyar állammal, náluk is hasonló az ügyük tényállása. Éppen azért a szakember abban bízik, hogy azokban a perekben is hasonló ítélet születik.