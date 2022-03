Megszólalt a leghíresebb magyar ketrecharcos: ennyi pénzt lehet szakítani az UFC-ben, Bellatorban

Borics Ádám, magyar MMA-s saját Youtube csatornáján beszélt arról, mennyit is keres manapság egy bunyós, aki a világ leghíresebb ketrecharcos szervezeteinél küzd. A gázsik a pár milliós szinttől akár több száz milliós tételekig (forintban számolva) terjedhetnek. A szórás tehát nagy, és a költségek is magasak.

Borics Ádám, Magyarország legismertebb MMA (kevert harcművészet) versenyzője éppen az éjjel egyhangú pontozással legyőzte a dán Mads Burnellt a St. Louisban rendezett Bellator 276 gáláján. A fiatal harcos azonban nemrégiben saját Youtube-csatornájára egy videóval is beköszönt, ahol edzőjével arról beszélgettek, mennyit is keres manapság az az MMA-harcos, aki a világ legismertebb szervezeteinél harcol.

Nagy a szórás a keresetekben

Borics Ádám először a legismertebb MMA szervezetről, az UFC-ről beszélt. A magyar sportoló szerint egy UFC harcos gázsija alap esetben két részből tevődik össze, az egyik magáért a harcért járó pénz, a másik pedig az úgynevezett győzelmi pénz. Szikáran ebből a kettőből tevődik össze egy harcért járó bér, persze efölött még lehet összeszedni bónuszokat, illetve szponzorációs pénzeket is.

Borics számításai szerint, egy harcos, aki élete első UFC meccsét bunyózza, az úgy kalkulálhat, hogy 10-12 ezer dollárt kap a meccsért, és további 10-12 ezret, ha nyer. Ez azt jelenti, hogy egy kezdő, ha MMA harcot vívhat, és nyer is, a meccsel bezsebelhet 7-8,4 millió forintnyi összeget dollárban. Erre pedig még jöhet egy 2000-2500 dolláros pénz a gála szponzorától, ami 700-800 ezer forintnak megfelelő összeg. Efölött azonban még bónuszokat is lehet gyűjteni, amik elérhetik az 50 000 dollárt is, azaz mintegy 17 millió forintot.

Összesen tehát egy harcos egy küzdelemmel, ha mindent összeszámolunk, 24-25 millió forintnak megfelelő dollárt is kaszálhat egy küzdelemmel.

Igen ám, de a sportolóknak megvannak a költségeik is, a legalapvetőbb költségek Borics szerint egyfelől a csapatnak mennek, ez a gázsiból elvisz 10 százalékot, a következő nagy pénzt a menedzsment kapja, ez általában a gázsi 20 százaléka, majd ezután jön az adó, ami 30 százalék. Ez azt jelenti, hogy a versenyző bérének 60 százaléka gyakorlatilag egyből ugrik is. Ezen felül pedig még lehet számolni egy átlagos 500 dolláros, meccseket megelőző orvosi vizsgálati díjjal, ami azt jelenti,

ha egy győztes például 20 ezer dollárral távozik a ringből, akkor abból 12 500 dollár a költsége. Tehát a 7 milliós gázsijából 3,7 millió marad.

És ebbe Borics szerint még a meccset megelőző általában 2 hónapos tábor költségét is bele kell számolni. Ami azt jelenti, hogy egy MMA harcos első meccséből, ha győz, kb. 5 500 dollárja, azaz 1,9 milliója marad.

Ez csak a jéghegy csúcsa

A kezdő példa után Borics Ádám persze beszél arról is, hogy ezeknél az összegeknél azért jóval több pénzt is lehet keresni az MMA világában. Egy sztár, aki bajnokként főmérkőzést meccselt, Borics példájában kb. 1 millió dollárt, azaz kb. 350 millió forintot vihetett haza fixen. Persze a költségei neki is ugyanúgy elmennek a menedzsmentre, illetve az adóra.

A magyar sportoló szerint a belépő szint, illetve a sztár szint között azt lehet mondani, hogy a közepes fizetések azok 20 ezer + 20 ezer (meccs + győzelmi pénz) dollár között mozognak, amik forintban 7 + 7 milliót jelentnek.

Mi a helyzet Bellatorban?

Az UFC mellett a Bellator a másik nagy MMA-szervező vállat, Borics is itt bunyózik egyébként. Itt egy bajnok a bunyójáért 175 ezer + 75 ezer dolláros bónusszal is számolhat, ami majd 90 millió forintnak megfelelő forint. A videó szakértői beszélnek arról is, hogy ha nem világsztárokról van szó, akkor azért a Bellatorban átlagosan 35-40 százalékokkal kisebbek a pénzek, mint az UFC-ben.

EZ IS ÉRDEKELHET Elárulta a profi ketrecharcos: ennyit lehet keresni bunyósként az arénában A többszörös országos bajnok ketrecharcost, Boráros Gábort Szlovákiában mindenki ismeri. A szlovák címek mellett Csehországban és Magyarországon is nyert rangos versenyeket, valamint szerepelt több tévéshowban is. A szlovák országos hírnevet az Oktagon Vyzva című tévéshow hozta el számára, a magyar nézők pedig a Ninja Warriorban találkozhattak vele először. A Pénzcentrum az egyre népszerűbbé váló sportág, az elért eredmények és a nehézségek mellett az MMA pénzügyi vonatkozásairól is beszélt vele. Kiderült, hogy egy-egy mérkőzésre bár több hónapig is készül egy profi ketrecharcos, még országos bajnokként sem lehet kizárólag a sportból megélni.

De ez sem mindig igaz, hiszen például a pehelysúly, azaz a 60 kiló alattiak harca annyira például nem népszerű, így könnyen elképzelhető, hogy egy pehelysúlyú UFC bajnok a nap végén kevesebbel megy haza, mint egy vesztes címmérkőzést elszenvedő, de nagyobb súlycsoportban mérkőző Bellator harcos. Sőt, olyan harcosok is vannak, akik az UFC-ben lettek híresek, de a Bellatorban jobban keresnek, ezek azonban inkább egyedi esetek Borics szerint.

Borics Ádám zárásként beszélt a legnagyobb amerikai úgynevezett „major” ligák bevételeiről is. Abból az apropóból, hogy például az NBA vagy az NHL (kosárlabda, hoki) a bevételek 40-45 százalékát a játékosoknak adja, az Bellator esetében ez kb. 41 százalék Borics szerint, az UFC esetében viszont ez mindössze 8-9 százalék.

(Címlapkép - Borics Ádám hivatalos Youtube csatornája)