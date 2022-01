Kapkodnak a dolgozók után ezek a boltláncok: már a 300 ezres ajánlat sem ritka

Hiába a 300 ezer feletti javadalmazás, a munkaerő piacon januárt követően is fagyos hónapok várnak a boltos világra. A nagy láncok ugyanúgy keresnek eladót januárban, mint karácsony előtt. A határokon túl is kapós a bolti dolgozó: külföldön több mint 100 ezer embert keresnek.

A boltos piac 2021-ben a járvány előtti szint felett zárt, de ez sokba kerül a boltosoknak. A drágulás és az árstoppok közepette különösen - van ilyen a benzinkúton, ami 15% körüli része a boltos piacnak, és lesz ilyen az élelmiszeres boltokban is, melyek a boltos költekezés felét adják - írja közleményében a blokkk.com. Például ha lejjebb megy a 2,8%-os UHT tej, vagy a csirkemell ára, mi lesz akkor az 1,5%-ossal, vagy a csirkecombbal? - teszi fel a kérdést. Mozogni fog szinte mindennek az ára, hiszen a drágulás azért még nem veszi a kalapját, és fog kelleni a munkáskéz, jócskán - állapítja meg.

Kevés a jó munkaerő

Máshol is, hiszen az uniós foglalkoztatási portálon (EURES) 107 ezer bolti eladó álláshelyet kínálnak, például Németországban 42 ezret, Ausztriában 10 ezernél többet. És ez nem sokkal, de több, mint a decemberi állás kínálat.

A legnagyobb magyar láncok sem kapcsolhattak vissza az eladókeresésben, még úgy sem, hogy most már abban is versenyeznek, ki jelenti be előbb az új esztendő javadalmazási kínálatát. És a kezdeti tapasztalatok egyike, hogy a szakszervezet lemaradt, hiszen 300 ezer forint alatti juttatásokkal nehéz labdába rúgni, ezt pedig a munkaerőpiac diktálja. Sőt, a legnagyobbak 350 ezer forint feletti ajánlatok környékén sétafikálnak.

Az eladók pedig tartják a markukat, tarthatják is, ameddig keresik őket. A 2022-es esztendő első hónapjában pedig hasonló, sőt nagyobb számú álláshelyeket hirdetnek a boltosok, mint amikor az előző év vége előtti vásárlási rohamhoz toborozták a dolgozókat. Hozzátartozik a képhez az az apróság is, hogy letisztultabbak az állásokat kínáló honlaprészek, nem kell annyit bújócskázni az álláskeresésekben. Bérben persze a többség még mindig titkolózik, de hát az előbb-utóbb kiderül. És egy-egy meghirdetett pozíció több munkahelyet is takarhat.

A blokkk lajstromában a bolti dolgozók mellett a teljes munkaerő keresési körről is képet ad, hiszen nem sok olyan munkakör van, ahol sorban állnának a jelentkezők:

összesen: ebből bolti dolgozó: ebből logisztika: ebből web: Aldi 212 103 15 - Auchan 118 86 11 5 Lidl 159 128 6 - Penny 189 158 12 - Spar 119 77 5 5 Tesco 127 96 10 4

Az iparcikkes piac egy része még nem állt teljesen a lábára, de úgy tűnik, az eladóhiány már itt is felfutott:

összesen: ebből bolti dolgozó: Decathlon 42 36 Deichmann 26 26 Media Markt 39 7 Praktiker 46 42 H&M 24 24 dm 45 37 Rossmann 40 33

(Források: céges honlapok, 2022. január 19.)