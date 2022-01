Fontos bejelentési-változás a NAV-nál: erről, jobb ha mindenki tud

Új szolgáltatással bővült az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA), mostantól az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO bejelentés) is rögzíthető az oldalon - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-t.

Kiemelték: az adóhivatal saját fejlesztésű webes alkalmazásának használatához nincs szükség semmilyen külső program telepítésére, egyszerűen, internetes eléréssel, akár okoseszközről is elintézhető számos ügy, ha valakinek van ügyfélkapuja. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló bejelentés - KAÜ-azonosítás után - akár közvetlenül a munkakezdés előtt is beadható - jegyezték meg. A küldés előtt a felhasználó az érvényes bejelentéseket lekérdezheti és az új adatokat visszavonhatja és törölheti is - tették hozzá.

A dokumentumok garantáltan hiba nélkül kerülnek a NAV-hoz, ugyanis a hibás adatokat blokkolja a rendszer, a feldolgozhatatlan bejelentés nem küldhető be. Így azt is ellenőrzi az ONYA, hogy a foglalkoztatott neve és az adóazonosító jel összetartozik-e, és erről visszajelez az adózónak. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is elérhető az Általános Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ÁNYK) a 'T1042E' jelű űrlap, amelyen bejelenthető az egyszerűsített foglalkoztatás, azonban az ONYA könnyebb megoldást jelent.

Az ONYA a hivatal honlapján az "Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás" menüpontból érhető el - tájékoztattak. Arra is kitértek a közleményben, hogy a NAV-nál online intézhető ügyek köre folyamatosan bővül.