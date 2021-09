Drasztikus változás a magyar munkahelyeken: már egy dolgozónak sincs biztonságban a helye

Mióta egyes cégek a hibrid munkavégzés alatt kevesebb asztalt tartanak fenn, előfordulhat, hogy az irodai beosztás felborul. Lehet, hogy az asztalunk már nem csak a mi asztalunk, sőt lehet, hogy különböző helyeken kell dolgoznunk, kihasználva az irodaépület különböző helységeit.

Már rég nincs bent mindenki egyszerre az irodában, ezért nincs is szükség annyi irodai felszerelésre sem. A munkahelyen eltöltött egy-két nap alatt az ülésrend is dinamikusan változik, így előfordulhat, hogy az asztalunk foglalt. Ez a hot desking, ahol mindenki ott ül, ahol épp talál helyet, már létezett a hibrid munkavégzés előtt is, azonban most egyre népszerűbbé válik.

Régen az iroda, olyan volt, mint egy otthon, amit ismerünk. Most hotelszobád van. Míg a házadban ismered a széked, az asztalod, képeket rakhatsz ki, minden ismerős, addig egy hotelszobában minden alkalommal minden új.

- mondta Brian Kropp, kutatási vezető a Gartner Human Resources Practice-nél a CNN-nek.

Több cég szüntette meg azt a rendszert, ahol minden dolgozónak van saját íróasztala, ehelyett a távmunka mellett a flex-desk koncepciót alkalmazzák. Ennek sok előnye is van, azonban hátránya is akad, hiszen így előfordulhat, hogy nem tudunk leülni a megszokott asztalunkhoz, valamint folyamatosan vinnünk kell a felszerelésünket magunkkal.

Ezekre a problémákra kínál megoldást Dorie Clark, az Entreprenurial You szerzője.

Csak olyan dolgokat vigyünk magunkkal, amikre valóban szükségünk van, igyekezzünk könnyen, és praktikusan csomagolni, valamint szerezzünk be egy jó táskát.

Sok irodai dolgozónak szüksége van a napi rutinra, amelyben a saját íróasztal fontos szerepet kap. Ha számunkra nehéz úgy dolgozni, hogy nincs saját helyünk, úgy törekedjünk új, dinamikus rutin kialakítására. Clark azt javasolta, hogy akár munka előtt a reggeli kávé alatt írjuk össze, hogy mi az aznapi teendő, mivel kell foglalkoznunk, így az irodába beérve követni tudjuk a teendőket.

Alakítsd úgy a napjaidat, hogy azok úgy nézzenek ki, ahogy te szeretnéd, hiszen fontos, hogy olyan környezetben dolgozz, ami téged segít

- tette hozzá Ariel Lopez, a Knac munkaközvetítő alkalmazás vezetője.

Mivel az új irodai kialakítás lehetővé teszi azt, hogy mozogj, és különböző helyeken dolgozz, bátran használd ki ezt a lehetőséget a nap folyamán. A reggelt kezdheted akár az ablaknál, majd később akár a munka jellegétől függően átülhetsz máshova is.

Fontos, hogy kísérletezzünk, idővel pedig megtaláljuk azt a helyet, ahol kényelmesen érezzük magunkat hosszabb időre is. Sőt, különböző munkafolyamatokhoz köthetünk különböző helyeket.

-tette hozzá Clark.

Azonban a kialakult helyzetben a legfontosabb tanács az, hogy mindig legyünk tekintettel munkatársainkra is. Mivel az íróasztalokat, munkahelységeket nem egyedül használjuk, fontos, hogy ezt tartsuk mindig fejben. Lisa Pool, a Perkins&Will munkatársa elmondta, hogy ő például nem ebédel az asztalánál, mióta tudja, hogy más is fogja azt használni. Ezen kívül kiemelte, hogy az is fontos, hogy a dinamikus berendezkedés miatt a munkatársak kerüljék a nyitott irodában való hangos beszélgetéseket. Ha pedig valaki a kedvenc helyünkön ül, ne bosszankodjunk, hiszen ebben a kialakításban mindenki oda ül, ahol talál helyet, és egy asztal, vagy egy kényelmes fotel nem feltétlen tartozik hozzád.

Hazánkban is a hibrid munkavégzés az új norma, amelyről a Pénzcentrum is írt. Az új rendszer alapján csak heti pár napot töltenek a munkavégzők az irodában, a többit pedig távmunkában. Bár a vélemények megosztóak, ám a világjárvány előtti időben uralkodó munkahelyi beállítottság már nem nyújt sok lehetőséget, a kontroll és a helyszín helyett az a fontos, hogy milyen munkát végez a munkavállaló, és hogyan végzi azt.