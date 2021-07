Beütött a munkaerőhiány: ilyen órabérrel csábítják dolgozni a magyar nyugdíjasokat

A járvány után sem csökkent a munkaerőhiány, a diákok mellett nagyon várják a multik és a kkv-k a nyugdíj mellett munkát vállaló idősebb magyarokat is. A Pénzcentrum most összeszedte, az ország különböző pontjain mennyit lehet keresni a felkínált pozíciókban.

Ma már nem csak a multik, hanem a kkv szektor döntéshozói is egyre gyakrabban alkalmaznak atipikus keretek között foglalkoztatottakat, azaz diákokat, nyugdíjasokat, kismamákat, megváltozott munkaképességűeket, hiszen nélkülük egyre nehezebb feltölteni a szükséges létszámot. Szinte minden szektorban dinamikusan érezhető az élénkülés, úgy a szakképzetlen, mint a szakképzett fizikai állomány felvételére vonatkozóan.

Egyértelműen felgyorsította a munkaerő-piaci változásokat a Covid-19 úgy hazánkban, mint nemzetközileg. A koronavírus-járvány kitörése nélkül lehetetlen lett volna ilyen gyorsan, ennyire látványos eredményt elérni azokon a területeken, ahol korábban csak irodai környezetben elképzelhető munkakörökbe kerestek dolgozókat vagy a toborzás az eredménytelenség miatt már múlt év februárjában megfeneklett.

– állapította meg Dénes Rajmund Roland, az MMOSZ elnöke.

Nagyon várják a magyar nyugdíjasokat

Minden jó nyugdíjas szakembernek nagyon örülnek a magyar cégek, kifejezetten kompromisszumkészek a vállalkozások – fogalmazott egy korábbi közleményben Dolgos Attila KÖZÉSZ alelnök, majd hozzátette. A termelési volumenekkel együtt növekszik a munkalehetőségek és a betöltésre váró állások száma. Néhány kattintás után máris válogathatunk a tengernyi ajánlat közül:

Csomagoló/operátor munka: Budapest 9. kerületében, a bérezés a második hónaptól bruttó 1250 Ft/óra , 4,6, de akár 8 órában is lehet dolgozni – ez esetben havi bruttó 200 ezer forintot lehet megkeresni.

munka: Budapest 9. kerületében, a bérezés a második hónaptól bruttó , 4,6, de akár 8 órában is lehet dolgozni – ez esetben havi bruttó 200 ezer forintot lehet megkeresni. Nyomdai minőségellenőr : 8 órában, bruttó 1500 forintos órabér, ami bruttó 240 ezer forintot jelent egy hónapban.

: 8 órában, bruttó ami bruttó 240 ezer forintot jelent egy hónapban. Feketemosogatóként br. 1200 forintot lehet megkeresni

br. lehet megkeresni Tálaló segítőt Kecskeméten keresnek bruttó 1200 forintos órabérért keresnek

Kecskeméten keresnek bruttó keresnek Pécsi pékségbe eladóként br. 1259 forintos órabérrel lehet elhelyezkedni

br. lehet elhelyezkedni Dunaújvárosban kézbesítőként óránként br. 1600 forintot is meg lehet keresni, ez havonta br. 256 ezer forintot jelent.

óránként is meg lehet keresni, ez havonta br. 256 ezer forintot jelent. Húspult eladó-pénztárost Bicskén keresnek óránkén br. 2047 forintos órabérrel, ami 8 órás munkaidő esetén havonta bruttó 327 250 forintos fizetést jelent. Végzettség, gyakorlat nem feltétel, de előnyt jelent, egyébként a betanulás biztosított.

Bicskén keresnek óránkén br. ami 8 órás munkaidő esetén havonta bruttó 327 250 forintos fizetést jelent. Végzettség, gyakorlat nem feltétel, de előnyt jelent, egyébként a betanulás biztosított. Szolnokon a nyugdíjasszövetkezeten keresztül foglalkoztatott takarítóknak 1220 forintot fizetnek óránként.

Tatai hipermarketbe árufeltöltő-eladó-pénztáros munkakörben br. 2154 forintot is meg lehet keresni óránként, ez heti 40 órával számolva

Fontos tudni, hogy a jelenlegi szabályok szerint a munkaviszonyban dolgozó nyugdíjasok keresetéből csak a 15 százalékos személyi jövedelemadót (szja) vonják le, a munkavállalói járulékokat nem.

Vissza kell térni a normális élethez

A nyugdíjas szövetkezeti tagok, munkavállalók is bátran léphetnek már, a magas átoltottság és a kedvező járványügyi adatok is azt mutatják, hogy lehet és kell is visszatérniük a normális életünkhöz. Komoly feladat előtt állnak az atipikus foglalkoztatás szakemberei, hiszen nem elég a hirtelen megnövekvő igényeket kiszolgálni, a munkaerőpiacon belüli átmeneti átrendeződéseket is kezelniük kell - mondta el Dolgos Attila KÖZÉSZ alelnöke.