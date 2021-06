A nyugdíjasok lehetnek a munkaerőhiány nagy nyertesei: rájuk most nagy szükség van

A pandémia felgyorsította a munkaerő-piaci folyamatokat, hatékonyabb és rugalmasabb lett a munkaszervezés. Nyárra ismételten kialakult a korábbi évekből már ismert munkaerőhiány, ami miatt az egyre bővülő hiányszakmák esetében hosszabb toborzási idővel és nagyobb költséggel kell számolni a munkaadóknak.

A korábbiaknál komolyabb és felelősségteljesebb feladatok várnak az atipikus keretek között foglalkoztatottakra, mert már nemcsak a multinacionális nagyvállalatok, hanem a KKV szektorba tartozó cégek is közülük választanak jelölteket a betöltetlen pozíciókra - tette közé az összesen 420 ezer atipikus keretek között foglalkoztatott dolgozók kétharmadát képviselő tagszervezeteik legfrissebb adatai alapján a DiákÉSZ, a KÖZÉSZ és az MMOSZ.

A minőségi munkaerőállomány kiválasztása, képzése és megtartása olyan versenyelőnnyé vált, hogy a HR-szolgáltatóknak egyre nagyobb szerepe, feladata és felelőssége lett a cégek életében. Az atipikus foglalkoztatás rugalmas, projektszemléletű, garanciális elemekkel kiegészített, ami a jelen helyzetben különösen fontos szempont, ezért előnyben részesítik a munkaadók.

Szinte minden szektorban dinamikusan érezhető az élénkülés, úgy a szakképzetlen, mint a szakképzett fizikai állomány felvételére vonatkozóan. A fizikai munkák iránt csökkent a munkavállalói kereslet, miközben már megfordult a trend: jobban megfizetik, mint a „fehérgalléros” kollégáikat. A diplomás és nem diplomás szellemi tevékenységet végzők tekintetében nem mutatkozik jelentősebb változás, mert a home office lehetőségei miatt egy új, rugalmasabb és mindkét fél által kedveltebb, működőképesebb foglalkoztatási forma került jelentős volumenben kialakításra, ezért ezekben a munkakörökben kevéssé volt jellemző a munkahelyek megszűnése.

Egyértelműen felgyorsította a munkaerő-piaci változásokat a Covid-19 úgy hazánkban, mint nemzetközileg. A koronavírus-járvány kitörése nélkül lehetetlen lett volna ilyen gyorsan, ennyire látványos eredményt elérni azokon a területeken, ahol korábban csak irodai környezetben elképzelhető munkakörökbe kerestek dolgozókat vagy a toborzás az eredménytelenség miatt már múlt év februárjában megfeneklett. További pozitív hozadék, hogy összehozta a 21. századi munkavállalói igényeket a vállalatvezetők érdekeivel

– állapította meg Dénes Rajmund Roland, az MMOSZ elnöke. Azon területek, vállalatok, akik előbb meg tudtak indulni, nyitni, termelni, ők rendkívüli versenyelőnyre tettek szert: hozzájuk vándoroltak át azok a gyakorlattal és munkatapasztalattal rendelkező munkavállalók, akik a Covid-19 által mélyebben érintett iparágakban, cégeknél elvesztették munkájukat, egzisztenciájukat.

Mind munkavállalói, mind partneri oldalról egyre nagyobb igény van a digitális, online megoldásokra a gyorsaság, földrajzi távolságok áthidalása miatt, s mert a munkaerőpiacon egyre aktívabb Y és Z generációnak az elvárásai is ebbe az irányba mutatnak. A bővülő lehetőségekkel a felelősség is fokozott, ezért felhívják a cégek figyelmét, hogy minden esetben ellenőrizzék, kölcsönbeadó partnereik szerepelnek-e a Munkaerő-kölcsönzők országos listáján, eleget tettek-e a vagyoni letétemelés követelményének, rendelkeznek-e érvényes kölcsönzési engedéllyel.

Majzik Nándor DiákÉSZ főtitkár szerint az atipikus foglalkoztatás kiváló lakmusza a gazdaság működésének, mert itt mutatkozik meg először a válság, ahogy az újjáépítés is itt indul. „Érzékenyen érintette a diákokat a koronavírus-járvány kitörése: korábban válogathattak a munkákban, aztán ez a helyzet egyik pillanatról a másikra megváltozott, sokkal kevesebb lehetőségük lett” - fogalmazott.

Ambiciózus cél, de azt remélik, hogy idén nyáron ismét elérik a 2019-es foglalkoztatási volument. Már most a szokásoknak megfelelő, s még azon is túlmutató a vendéglátás, a turizmus és a rendezvények megnövekedett igénye. Komoly kihívást jelent első munkatapasztalatként a frekventált belföldi üdülőhelyek főszezonja, ezért különösen fontos, hogy a diákszövetkezetek mentorszerepet is ellátnak.

Nyugdíjasokat foglalkoztatva azt tapasztaljuk, hogy minden jó szakembernek nagyon örülnek és kompromisszumkészek a vállalkozások

– fogalmaz Dolgos Attila KÖZÉSZ alelnök. A termelési volumenekkel együtt növekszik a munkalehetőségek és a betöltésre váró állások száma. „Úgy gondolom, a nyugdíjas szövetkezeti tagok, munkavállalók is bátran léphetnek már, a magas átoltottság és a kedvező járványügyi adatok is azt mutatják, hogy lehet és kell is visszatérniük a normális életünkhöz.” Komoly feladat előtt állnak az atipikus foglalkoztatás szakemberei, hiszen nem elég a hirtelen megnövekvő igényeket kiszolgálni, a munkaerőpiacon belüli átmeneti átrendeződéseket is kezelniük kell.