Új home office-szabály élesedhet: erre készülhet minden ötödik dolgozó

A járvány utáni időkben is általános maradhat a távmunka, azonban ennek kereteit újra kell szabályozni, mert a veszélyhelyzeti átmeneti megoldásai hosszú távon nem lesznek elégségesek. Magyarországon még dolgoznak az újraszabályozáson, viszont az Unióban már néhány tagállam túl van a jogalkotáson. Ez iránymutató lehet abban, milyen szabályok várhatók itthon.

Az elmúlt egy év megmutatta, hogy a távmunka, a home office jól tud működni, rácáfolva a korábbi félelmekre, a széles körű alkalmazástól az adminisztratív és egyéb nehézségek tartották csak vissza a cégeket. Minden ötödik európai munkavállalónak a járványt követően is lehetősége lesz legalább részben a munkahelyen kívüli munkavégzésre, így a távmunka újraszabályozása egyre inkább napirendre kerül az Európai Unióban - írja a Magyar Nemzet. Az új nemzeti szabályok megalkotása elkerülhetetlen, mivel a legtöbb tagországban a járvány előtt alkalmazott előírások vagy elavultak, vagy hiányosak.

A távmunka szabályainak hiányosságai nagyjából mindenhol ugyanazokra a területekre terjednek ki, mint pl. a lecsatlakozás joga (right to disconnect), melynek lényege, hogy a távoli munkavégzéskor ne mosódjon össze a munka és a magánélet, vagyis a rugalmasság ne jelentse a korlátok nélküli munkavégzést. Ehhez meg kell határozni, mikor teheti meg a beosztott, hogy nem reagál a munkahelyi levelekre, jelzésekre, vagy akár a vezetője telefonhívására, vagy azt, hogy a rugalmasságért cserébe milyen módon kell a munkáltató rendelkezésére állni.

Nehéz szabályalkotás vár a munkáltatók ellenőrzési kötelezettségére is. A munkaadónak kötelessége azoknak a feltételeknek a kialakítása, amelyek garantálják a munkavállalók egészségének a védelmét. Az otthoni munkavégzéskor a magánélet tiszteletben tartását is figyelembe kell vennie a munkáltatónak, így nem kötelezheti például a lakás átrendezésére a dolgozót. Továbbá hasonlóan a hazai szabályokhoz, más európai országokban is előírás, hogy

a munkaadónak minden a munkavégzéshez szükséges eszközt rendelkezésre kell bocsátania.

Szabályozásra vár ugyanakkor, hogy ennek milyen módon tehet eleget a foglalkoztató. Gyakorlat például saját eszközök használata esetén hozzájárulás az alkalmazott költségeihez, tartós otthoni munkavégzésnél elterjedt a hazaihoz hasonló, kedvezményes rezsi-hozzájárulás lehetősége is.

Mikor jönnek az új szabályok?

Magyarországon csak a későbbiekben várható a munka törvénykönyvének az esetleges módosítása. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke korábban arról beszélt, most vette kezdetét az az időszak, amikor már nem a járvány elleni védekezés miatt hozott átmeneti, sokszor gyorsan változó intézkedésekhez kell hozzáigazítani a működést, hanem a hosszú távon is megmaradó gyakorlatok kialakítása veheti kezdetét. A kamara elnöke szerint nálunk is meghonosodott a távmunka, a járvány előtt hagyományos munkaszervezési gyakorlatok pedig idejétmúlttá váltak.

Emiatt idehaza is elkerülhetetlen a jelenlegi szabályok felülvizsgálata, ám ezt a következő időszakban kialakuló munkahelyi gyakorlatokat figyelembe véve kell megtenni, amelyre csak később lesz lehetőség.