Drogéria-háború Magyarországon: ennyiért melóznak a Rossmannban, DM-ben, Müllerben dolgozók

Óriási a verseny Magyarországon a nagy drogéria-láncok között. Igaz, a 2020-as üzleti évre vonatkozóan a Rossmann utcahosszal vezet adózott eredmény tekintetében a DM és Müller előtt. És az is igaz, hogy ugyanebben az időszakban a Rossmannál voltak a legmagasabbak az egy főre jutó átlagos havi bruttó bérek is.

Továbbra is óriási a harc Magyarország legnagyobb drogéria-láncai között. A szoros vetélkedést pedig az aktuális éves céges beszámolók is alátámasztják. Ám, mielőtt ezeket részletesebben bemutatnánk érdemes tisztázni, hogy:

a Rossmann aktuális beszámolója 2019. jan 1. – 2020. dec. 31.;

a DM aktuális beszámolója 2019. október 01. – 2020. szeptember 30.;

míg a Müller aktuális beszámolója 2019. 07.01. – 2020. 06.30. közötti időszakról szól.

A legfrissebb adatokból pedig kiderül, hogy az adózott eredmények tekintetében 2020-ban egyértelműen a Rossmann vitte a prímet, a maga 4,7 milliárdos összegével. Ettől majdnem ugyanakkora távolsággal maradt le a másik két hazai vetélytárs a maga gazdasági évében számolt eredményével, ami a DM esetében 3 milliárd 271 millió, míg a Müller esetében 3 milliárd 164 millió forint volt.

A grafikonokból látszik, hogy bár mindhárom drogéria-lánc növelni tudta eredményeit, a legsikeresebb, két gazdasági év közötti eredménynövekedést azonban a DM produkálta, ennek a mértéke ugyanis 21 százalékos volt. Szemben a Rossmann 4, és a Müller alig 1 százalékos növekedésével.

Mekkora munkaerővel dolgoznak a drogérialáncok?

A céges beszámolók másik érdekes aspektusa, hogy a láncok hány üzletet visznek az országban, és hogy ezekben mennyien dolgoznak. Az összehasonlításból kiderül például, hogy a Rossmannak 2020-ban 222 boltja volt az országban, szemben a 2019-es 216-hoz. A DM-nek ezzel szemben országosan 263 bolt áll a rendelkezésére, miközben a Müller ezektől a számoktól jócskán elmaradva mindösszesen 33 üzlettel rendelkezik az országban.

Az üzletszámok természetesen a dolgozók számát is előrevetítik. A cégek mindegyike átlagos állományi mennyiséget ad meg beszámolójában, amelyből kiderült, hogy a 2020-as gazdasági évre vonatkozóan a legtöbb embert a DM foglalkoztatta, átlagosan 2 538-at, amit a Rossmann követett 1 844-el, miközben a hazai Müllerekben átlagosan 1 064-en dolgoztak.

Mennyit lehet keresni a drogériákban?

A drogéria-láncoknál dolgozók létszáma abból az aspektusból is érdekes, hogy a beszámolókból kiolvasható az is, a cégek mennyit fizetnek adott évben bérköltségre. Ebből pedig az átlagos létszámokat ismerve megtudhatjuk azt is, hogy az egyes láncoknál hogyan alakultak az átlagos havi bruttó bérek (egyéb juttatások nélkül) adott gazdasági évben.

A táblázatból kiolvasható, hogy a 2020-as gazdasági évben átlagosan a Rossmann dolgozói kerestek a legjobban, a maguk 327 496 forintos bruttó bérükkel, amitől nem sokkal maradt el átlagban a DM sem, ahol az átlagos havi bruttó bér 320 115 forint volt. A két nagy lánctól azonban bérek tekintetében a Müller már jobban elmaradt, ott egy átlagos dolgozó ugyanis már csak bruttó 274 350 forintot vihetett haza. Ki kell azonban emelni, hogy ezek az összegen semmilyen egyéb juttatást nem tartalmaznak.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a beszámolók „sajnos” mindhárom cég esetében teljesen más időszakra vonatkoznak. Így egy teljes naptári éves változást csak a Rossmann esetében tudunk vizsgálni, abból viszont kiderült, hogy a drogéira-láncnál egy év alatt 11 százalékkal nőttek a bérek.