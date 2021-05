Komoly bajban az építőipar: csak így mászhatnak ki a gödörből

A gondokat minden iparági szereplő ismeri: krónikus munkaerőhiány, teljes brigádok kiesése a járvány miatt, növekvő arányú késedelmes kifizetések, csúszások, alapanyag-drágulás, fennakadások az ellátási láncban. Egy friss felmérés eredményéből azonban az is kiderült, hogy a koronavírusnak volt „pozitív mellékhatása” is az építőiparban. Felgyorsult a digitalizáció.

Az ÉVOSZ kutatásában megkérdezett hazai vállalkozások úgy ítélik meg, hogy a piaci nehézségek ellenére a járvány jó esélyt kínál a megújulásra, hozzájárul az innovatív megoldások elterjedéséhez. A válaszokból az derül ki, hogy Magyarországon az elmúlt hónapokban felgyorsult a külföldön már bevált módszerek adaptálása, különösen az integrált építőipari információs rendszerek, a BIM területén. Egyre többen térnek át az informatikai eszközök használatára a napi munkában, ennek köszönhetően javult az irányítás, a munkaszervezés hatékonysága. A folyamat kiterjedésének a válaszok alapján jelenleg az építőipar szereplői közötti bizalmatlanság és együttműködési készség hiánya szab korlátokat.

Külföldi tapasztalatok

A felhasználók körében végzett külföldi felmérések azt igazolják, hogy a tervezést, a kivitelezést és az ingatlanfenntartást egybekapcsoló, átfogó digitalizációt megvalósító vállalatok időt és ezzel pénzt takarítanak meg. Nem is keveset. A PlanRadar építőipari, épületüzemeltetési szoftvert fejlesztő és forgalmazó cég kutatásából kiderült, hogy az ügyfelek többsége, több mint háromnegyede a gyors és rugalmas hibakezelési funkciót tartja a legfontosabbnak, ezt követi a projektdokumentáció kezelése, valamint a helyszíni ellenőrzések eredményeinek rögzítése, feldolgozása.

A számok azt mutatják, hogy a válaszadók 87 százaléka a hibakezelésben, 79 százaléka a feladatok hatékony megosztásában és az elvégzett munka ellenőrzésében, a nyomon követésben, 77 százaléka pedig a helyszíni ellenőrzésekben ér el jelentős időmegtakarítást. A válaszok alapján egy átlagos felhasználó heti 7+ munkaórát nyer a szoftver használatával

– mondja Simon Szilárd, a PlanRadar magyarországi részlegének vezetője. A szakember konkrét példát is említett, egy hotel építését, amikor a helyszíni szemlére kiküldött munkatárs aprólékosan feljegyezte, dokumentálta, hogy milyen hibákat talált az egyik készülő szobában. Azt viszont már nem írta le, hogy melyikben, így a kivitelezés egy napot csúszott, mert másnap végig kellett járni az összes, első ránézésre teljesen egyforma szobát. A megfelelő szoftver alkalmazásával ez a csúszás is elkerülhető lett volna.

Rugalmasan, könnyedén

A kutatás eredménye arra is rámutatott, hogy a felhasználók több mint fele korábban jegyzeteket, e-mailt, Excel-táblázatokat használt az adott projektek szereplői közötti információcserére, ami azt jelzi, hogy a hotelépítési példához kapcsolódó, hagyományos munkakörnyezetben is jól alkalmazható a szoftver. Ennél is magasabb, 95 százalék azoknak az ügyfeleknek az aránya, akik új projektjeikben is használnák ezt a megoldást, az újításoktól leginkább idegenkedő alvállalkozók közül 100-ból 88-an válaszolták azt, hogy nem okozott nehézséget az átállás, amit pluszköltség nélkül valósítottak meg.