Hiába a korlátozás: így is szárnyal a hazai álláspiac

Jól indult az év a hazai álláspiacon, egyáltalán nem érte a 2020 márciusihoz hasonló sokként a magyar munkaerőpiacot a koronavírus második és harmadik hulláma. Már tavaly év végén a stabilizálódás biztató jelei látszottak, és 2021 első negyedévét is ez a tendencia jellemezte: Nógrád és Baranya megyében például különösen nagyot nőtt a feladott álláshirdetések száma. Elkészült a Profession.hu első negyedéves jelentése.

Kedvezően alakulnak 2021 első negyedévének mutatói 2020 első három hónapjának eredményeivel összevetve. 2020 negyedik negyedéve már a válságból kilábalás egyértelmű jeleit mutatta fokozatosan emelkedő hirdetésszámokkal, ez a tendencia pedig 2021 első negyedévében is kitartott a koronavírus harmadik hulláma és a korlátozások ellenére is – derül ki a Profession.hu friss, első negyedéves jelentésének adataiból.

Állásportálunkon a regisztrált felhasználók száma 2020 első negyedévéhez képest 13 százalékkal nőtt, a feltöltött önéletrajzok száma 27 százalékos emelkedést mutat. 2020 első negyedévéhez képest az álláskeresők is jóval több lehetőségből válogathatnak, hiszen a vállalatok nagy hányada 2021-ben már bővülésben gondolkodik

– sorolja Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója a biztató jeleket álláskeresői és hirdetői oldalról egyaránt.

Tovább növekvő hirdetésszámok

A tavalyi év azonos időszakához képest 7 százalékkal több hirdetést adtak fel a hazai cégek. A megyék közül Nógrádban és Baranyában adták fel a legtöbb álláshirdetést. Hagyományosan ezekben a megyékben kevés új pozíciót hirdetnek meg, most azonban növekedésben az elsők: Baranya megyében 59 százalékkal, Nógrád megyében pedig 78 százalékkal nőtt a betölthető állások száma.

A legnagyobb növekedést a feladott új hirdetések számában Borsod megyében a vendéglátás és idegenforgalom, a bank és biztosítás, a marketing-média-PR, az építőipar és a mérnök kategóriákban regisztráltuk 2020 első negyedévével összehasonlítva. Komárom-Esztergom megyében a jog, az egészségügy és gyógyszeripar, az oktatás-kutatás, az ügyfélszolgálat, valamint a mezőgazdaság voltak a legjobban növekvő kategóriák. Győr-Moson-Sopron megyében IT üzemeltetés-telekommunikáció, mezőgazdaság, gyártás-termelés, bank és biztosítás, illetve ügyfélszolgálati területekre kerestek több munkavállalót, mint egy éve.

Fejér megyében pedig a marketing-média-PR, az oktatás-kutatás, az építőipar, az IT programozás-fejlesztés és a mérnök munkakörökben meghirdetett állások száma nőtt meg. Veszprém megyében a jog, a marketing-média-PR, az adminisztráció, az építőipar és az IT programozás-fejlesztés voltak hirdetői oldalról a legjobban növekvő területek.

Szintén emelkedő jelentkezésszámok

A jelentkezések száma 16 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. A legmagasabb arányban Szabolcs-Szatmár-Bereg (65 százalék), Nógrád (64 százalék) és Komárom-Esztergom (49 százalék) megyékben nőtt az álláshirdetésekre jelentkezők száma. A legnagyobb csökkenést Tolna megyében regisztráltuk (-2 százalék), Hajdú-Bihar megyében pedig stagnált a jelentkezőszám. Az ország minden más táján növekedés volt tapasztalható.

Az álláskategóriákat tekintve a tavalyi év első negyedévéhez képest jelentős növekedés látszik az egy álláshirdetésre eső jelentkezésszámokban az ügyfélszolgálat (48%), a szakmunka (31%), a fizikai munka (26%), az adminisztráció (24%) és az üzleti támogató központok (12%) területén.

Megyei bontásban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében sorrendben a mezőgazdaság, a HR, az IT programozás-fejlesztés, a cégvezetés-menedzsment és a marketing-média-PR kategóriákban ugrott meg az egy álláshirdetésre jelentkezők száma a tavalyi év azonos időszakához képest. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a pénzügy-könyvelés, építőipar, ügyfélszolgálat, szakmunka és gyártás-termelés, Komárom-Esztergom megyében pedig az IT programozás-fejlesztés, a marketing-média-PR, a mezőgazdaság, az IT üzemeltetés és telekommunikáció, valamint az üzleti támogató központok vonzottak több jelentkezőt, mint egy évvel korábban.

Győr-Moson-Sopron megyében a mezőgazdaság, az oktatás-kutatás, a cégvezetés-menedzsment, az ügyfélszolgálat és az IT programozás-fejlesztés területén volt számottevő a jelentkezőszámok növekedése. Fejér megyében a marketing-média-PR, a HR, az IT programozás-fejlesztés, az egészségügy-gyógyszeripar és a közigazgatás, míg Hajdú-Bihar megyében pedig az oktatás-kutatás, az üzleti támogató központok, a bank-biztosítás, az IT üzemeltetés-telekommunikáció és az adminisztráció területén jelentkeztek jelentősen többen a meghirdetett állásokra, mint egy évvel korábban.