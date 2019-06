Új megoldás a magyar hiteldilemmára: így zúzd le a törlesztődet

Mivel járunk jobban? Ha visszafizetjük minél hamarabb az adósságunkat előtörlesztve, vagy inkább félreteszünk? Megnéztük, mi szól az egyik és mi a másik megközelítés mellett.

Az adósságrendezés és a rendszeres megtakarítás két olyan pénzügyi cél, amelyek egyaránt jelentősen javíthatják az életszínvonalunkat, ez nem vitás. Ugyanakkor Magyarországon a különböző mérések alapján igen alacsony a megtakarítási hajlandóság, és azok száma is elenyésző, akik például hitelkiváltásra adják a fejüket, vagy hamarabb végtörlesztik a hitelüket.

De mi a helyzet akkor, ha mi tudatosabbak vagyunk, és tudjuk: nyugdíjas korunkban jól jön majd, hogy nincs adósságunk és van némi megtakarításunk is, ugyanakkor limitáltak a pénzügyi lehetőségeink? Melyik magatartással járhatunk jobban? Előbb a hitelt fizessük vissza és csak utána tegyünk félre? Vagy fordítva? Esetleg keverjük a kettőt? Mindegyik megoldásnak van előnye és hátránya.

A hitelt fizetnéd vissza?



Nem tűnik rossz ötletnek, hogy előbb az összes tartozásunkat kifizessük, majd csak ezek után tegyünk félre. Ugyanakkor egyértelmű: egy több milliós lakáshitelt nem lehet egyik napról a másikra visszafizetni, de még ha erre is koncentrálunk, védtelenek vagyunk megtakarítás nélkül a hirtelen felmerülő kiadások ellen. Ha előbb a tartozásainkat rendeznénk, érdemes rendszerezni, hogy melyikkel kezdjük és mit fizessünk vissza.

Ahogy azt már korábbi cikkeinkben is boncolgattuk, érdemes a hitel visszafizetésével kezdeni, ha az egy drágább, de kisebb összegű tartozás, mint például a hitelkártya-tartozások, áruhitel vagy személyi kölcsön, hiszen koncentrált módon ezeket gyorsan letudhatjuk és nem kell a magas kamatok után tovább fizetnünk. Amint letudtuk az egyik tartozást, a felszabaduló tőkét az egyre nagyobb összegű, de alacsonyabb kamatozású hitelekbe forgathatjuk előtörlesztéssel.

Nagyon egyszerű példával szemléltethetjük, hogy mennyit veszítünk, ha húzzuk-halasztjuk a hitel visszafizetését és ketyeg a kamat: másfél milliós személyi kölcsönnél 13 százalékos éves kamat és 96 hónap futamidő mellett 920 245 forintot fizetünk ki csak a kamatra. Ha viszont nagyjából 10 000 forinttal többet is tudunk áldozni a havi törlesztőrészletre és vállaljuk a 60 hónapos futamidőt, akkor 547 777 forintot fizetünk ki kamatra, azaz közel 400 000 forinttal járunk jobban.

A módszer előnye, hogy hamarabb szabadulunk meg a hitelektől és hajthatjuk álomra nyugodtan a fejünket, hiszen nem lebeg már ott Damoklész kardja, viszont amíg nem teszünk félre, kiszolgáltatottak vagyunk anyagilag a nem várt eseményeknek. Miből fizetünk egy esetleges orvosi beavatkozást, vagy ha lerobban a kocsi? Hátrány tehát, hogy valószínűleg egy újabb hitelkártyára támaszkodunk ilyen esetben, vagy személyi kölcsönre.

Inkább a megtakarításra koncentrálsz?

Persze számolhatunk úgy is, hogy fizetjük a hitelek törlesztőrészleteit és a fennmaradó pénzt félretesszük későbbre. Ha nincs semmi, amihez nehéz helyzetben nyúlhatnánk, legalább vésztartalékot érdemes képezni és félretenni 3-6 havi megélhetési költséget. Így, ha kicsúszna a lábunk alól a talaj, lesz mihez nyúlni és tudjuk miből fizetni a törlesztőrészletet is.

Nem nehéz ilyen szituációt kitalálni: elég, ha lebetegszünk vagy elveszítjük az állásunkat és megcsappan a bevételünk. De a megtakarítás nem csak a veszélyektől óvhat meg, hanem lehetővé teszi, hogy hitel törlesztése mellett akár egy nyaralás, új autó, vagy egy felújítás, bővítés is összejöjjön, hogy csak néhány példát említsünk.

A megtakarítás-fókusz hátránya, hogy a törlesztés nagyon elhúzódhat és akár még nyugdíjas korunkban is nyögnünk kell a hitelt kamatostul.

Amennyiben nem tettünk félre eleget, ez igen kockázatos, hiszen a bevételeink valószínűleg csökkenni fognak, ahogy egyre idősebbek leszünk. Nem beszélve arról, hogy a hosszú futamidő alatt több pénzt dobunk ki az ablakon, hiszen jóval többet fizetünk ki hosszú távon a banki kamatokra, a tartozásunk viszont csak nagyon lassan csökken.

És mi a helyzet a hozamokkal?

Na persze nem ennyire fekete-fehér a helyzet. Mert mi van akkor például, ha van egy biztonságos megtakarítási forma, ami magasabb hozamot kínál, mint amekkora kamatot fizetünk például a lakáshitelünkre? Nos, akár most is találhatunk ilyen szituációt: ha összehasonlítjuk az 5 éves kamatperiódusú lakáshiteleket és a nem régóta elérhető Magyar Állampapír Pluszt - hívta fel a Pénzcentrum figyelmét a Bank360. Ma akár 4,02 százalékos THM-mel is vehetünk fel hitelt, míg az 5 éves futamidőre vett szuperállampapír hozama 4,95 százalék.

Ha például ilyen feltételekkel veszünk fel 10 millió forint lakáshitelt 20 évre, az induló kamattal számolva 1 804 594 forintot fizetünk ki a kamatokra az első 5 évben, 60 335 forintos törlesztőrészlettel. Ha viszont félretennénk és az alacsonyabb törlesztőrészlethez hosszabb, 30 éves futamidőt választunk, akkor az induló törlesztőrészlet 47 684 forint lesz, a kifizetett kamat az első 5 évben pedig 1 904 324 forint.

Ha a fennmaradó 12 641 forintot a törlesztéssel egy időben befektetjük a szuperállampapírba, a futamidő végén 965 898 forintot kapunk vissza, amelyből a hozam 207 438 forint. azaz a hozammal 5 év alatt nagyjából 100 000 forinttal jobban járunk, mintha csak rövidebb futamidővel, 20 évre vennénk fel a kölcsönt nagyobb törlesztővel és nem takarítunk meg közben.

Hasonló lehetőség volt korábban a lakástakarék is, amellyel tavaly októberig akár 12 százalékos hozamot is el lehetett érni, illetve befektetési alapok között is találhatunk olyat, amely kétszámjegyű hozamot produkált befektetőinek tavaly, mérsékelt kockázat mellett. Hab a tortán, hogy egyes megtakarítási formákat az állami is támogat. Például a nyugdíj-előtakarékosság esetén 20 százalékos adójóváírást és adómentességet kaphatunk, de már egy Tartós Befektetési Számlával is adómentessé tehetjük a hozamunkat.

Mindig az egyedi helyzetek döntenek

A képlet tehát leegyszerűsítve a következő: ha több kamatot fizetünk, mint amekkora hozamot szerezhetünk a pénzzel, érdemes előbb a hitelt letudni, ha viszont fordítva van, és a hozam magasabb, mint a kamat, inkább a megtakarítást növeljük. Persze vegyük számításba azt is, hogy milyen biztonságos az eszköz, amivel ezt a hozamot elérhetjük? Van vésztartalékunk félretéve? Tudnánk csökkenteni a hitellel kapcsolatos kiadásokat adósságrendezéssel is?

A Bank360 szakértői szerint hitelkártya-tartozásokat és áruhiteleket egy személyi kölcsönnel is kiválthatunk, amelynek akár 15-20 százalékponttal is alacsonyabb lehet a kamata - olyan mértékkel, amelyet csak kínkeservesen és magas kockázattal érhetünk el például a tőzsdén. Az pedig a legtöbb esetben nem reális, hogy addig ne takarítsunk meg, amíg a több milliós lakáshitelünket nem fizettük teljesen vissza - bár a babaváró támogatással a nagycsaládot tervezők már ezt is megtehetik.

A legtöbbünk számára ugyanakkor az egészséges egyensúly lehet a megoldás a törlesztés és megtakarítás között. A hitelek törlesztése mellett valamennyit mindig érdemes félretenni és keresni a jó megtakarítási lehetőségeket, de időről időre fontos, hogy megnézzük, hol tudnánk csökkenteni a kiadásokat akár egy olcsóbb hitellel vagy egy olcsóbb bankszámlával.