Sokkolta az albérletpiacot a járvány: komoly kedvezményeket kapnak a bérlők

Sokkolta a járvány az albérletpiacot, ami nem csak a bérleti díjak csökkenését okozta, de a tulajdonosok is rendkívüli engedményeket biztosítottak a bérlőik számára. A tulajdonosok 35 százaléka ajánlott kedvezményt a koronavírus-járvány miatt a jelenlegi bérlőjének anélkül, hogy az kérte volna. A bérlők 38 százaléka kért engedményt és a kiadók pedig adtak is nekik. A tulajdonosok mindössze 2 százaléka utasította el a bérlők kedvezményre vonatkozó kérelmét. A KSH az ingatlan.com adatai alapján statisztikát készített, amiből kiderül, hogy 1000 lakásra vetítve a fővárosban leginkább a pesti belső kerületekben ugrott meg a kiadó lakások kínálata.

A járvány szinte azonnal megjelent az albérletpiacon, és elsősorban a budapesti kiadó lakások piacát rendezte át. A lakásukat kiadó tulajdonosok egy jelentős része alkalmazkodott a járványból adódó kedvezőtlen helyzethez - derül ki az ingatlan.com ingatlanjukat eladásra vagy kiadásra hirdető tulajdonosok körében májusban elvégzett - nem reprezentatív - felméréséből, amelyben több mint 1200-an vettek részt.

Többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakástulajdonosok és a bérlők hogyan reagáltak a járványra. Például adtak-e, kértek-e kedvezményt a bérleti díjból a kedvezőtlen helyzet miatt

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: “A felmérésből kiderült, hogy a tulajdonosok többsége alkalmazkodott a változásokhoz, és figyelembe vették azt, hogy a bérlők egy része anyagilag nehéz helyzetbe került." - fogalmazott a szakember.

Továbbra is hosszú távra köteleződnének el

Az ingatlan.com felmérése többek között megvizsgálta, hogy a tulajdonosok nagy többsége (60 százaléka) a koronavírus-járvány hatásait is figyelembe véve legalább egy évre kötne szerződést a bérlőjével. Legalább egy hónapos, de határozatlan idejű ingatlanok kínálata 13 százalékot tesz ki. Az egy évnél rövidebb időre határozott idejű szerződést ajánló bérbeadók pedig kevesebb mint 30 százalékot tesznek ki.

Komoly engedményeket adnának a bérbeadók, kevesebb kaucióval is beérnék

Vegyesen reagáltak a lakásukat kiadók arra, hogy a járvány miatt a bérlők egy része elvesztette a munkáját, elesett a jövedelmétől vagy a korábbihoz képest kisebb fizetéssel kell beérnie. A bérlők 40 százaléka kért a tulajdonosoktól fizetési kedvezményt, akik belementek ebbe, mivel csak 2,5 százalékuk utasította el a fizetési engedményt. A bérbeadók 35 százaléka ráadásul magától ajánlott engedményt a bérlőnek, anélkül, hogy kérték volna erre. Azok a bérlők és tulajdonosok, akik fizetési engedményben állapodtak meg 70 százalékban a fizetendő bérleti díj átmeneti csökkentéséről döntöttek, az esetek 15 százalékában pedig a bérlőknek ideiglenesen teljesen elengedték a bérleti díjat, és csak a rezsit, illetve közös költséget kell kifizetni a nehéz időszakban.

A fizetési engedményektől függetlenül a tulajdonosok a 43 százaléka abba is belemenne, hogy a bérbevevők a fizetési kötelezettségeiket a kaució terhére teljesítsék, amíg nem rendeződik a helyzetük. Minden negyedik válaszadó tulajdonos nyilatkozott úgy, hogy a vírushelyzet miatt kevesebb kaucióval is beérné, ha új bérlő költözne az ingatlanába: kétharmaduk továbbra is két havi kauciót tart szükségesnek, viszont 26 százalékuk egy havi kaucióval is megelégedne. A bérbeadók 4 százaléka viszont teljesen eltekintene a kauciótól.

Megugrott a kínálat

Az ingatlan.com adatai alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) statisztikát készített a kiadó lakások kínálatának változásáról is. Ebből kiderül, hogy Budapesten 1000 lakásra vetítve leginkább a pesti belső kerületekben a legnagyobb a kiadó lakások kínálata: 2020 első negyedévéhez képest áprilisban 10 százalékról 17 százalékra nőtt. Az ingatlanhirdetési portál adatai alapján készített KSH statisztikából az is látszik, hogy az 1000 darab 1-2 szobás lakásra vetítve a hasonló méretű kiadó lakások kínálata a koronavírus járvány idején az V., VI. és VII. kerületekben volt a legnagyobb.

