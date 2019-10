Külföldiek vásárolják fel a budapesti ingatlanokat: innen jönnek a legtöbben

Budapest mindig is kiemelt helyen szerepelt a külföldi ingatlanvásárlók térképén, ami az ingatlanpiac fellendülésével még tovább erősödött. A főváros egyes belvárosi kerületeiben már a 26 százalékot is eléri a vásárlók között a külföldiek aránya. Nemzetiségüket vizsgálva kiemelkedő a kínaiak aránya, sokuk nem is csak befektető.

A turisták mellett ingatlan-befektetők is szép számmal érkeztek az elmúlt években Budapestre. A KSH 2019 júliusában közzétett lakáspiaci elemzése szerint - amely kitér a külföldi magánszemélyek által 2018-ban vásárolt magyarországi lakásállomány vizsgálatára is - a hazai lakáspiac összforgalmát tekintve 2,3 százalékos a külföldi lakásvásárlási arány. Ez nem tűnik jelentősnek, azonban számottevő a különbség az országos átlag és a főváros között, Budapesten ugyanis az ingatlanforgalom 12 százalékát teszik ki a külföldiek vásárlásai, néhány belső, budapesti kerületben pedig a lakásvásárlók több mint egynegyede volt a vizsgált időszakban külföldi állampolgár - derül ki az OTP Ingatlanpont összeállításából.

A nemzetiségek megoszlását tekintve országos és budapesti viszonylatban is kiemelkedő a kínai lakásvásárlók jelenléte, a második helyen szerepelnek a külföldi vásárlók között a németek mögött. Míg azonban a németek által vásárolt ingatlanok csupán 13 százaléka budapesti, addig a kínaiak 91 százalékban a fővárosban vásároltak ingatlant.

"A kínai érdeklődők közül kétféle vásárlói kört különíthetünk el, melyet alapjaiban a vásárlási szándék és az anyagi háttér határoz meg: vagy maguknak keresnek lakást vagy befektetési céllal vásárolnak ingatlant. - mondta Laczi Csaba, az OTP Ingatlanpont régióvezetője. Lakhatási céllal a kínai vásárlók egy része a budai hegyvidéket részesíti előnyben, ahol például egy II. kerületi lakás négyzetméterenkénti ára átlagosan 656 000 forint, tehát jellemzően 100 millió forint feletti értékben keresnek lakóingatlant, ezen belül is főként családi házat. A belvárosi kerületek közül a XIII. kerületi lakóingatlanok a népszerűek körükben. A kínai ingatlanvásárlók másik csoportja kifejezetten a X. kerületi kínai tulajdonban lévő piac közelében keres panellakást, ezek átlagosan 390 000 forintos négyzetméteráron kelnek el. A kínai érdekeltségen túl egy másik Ázsiából származó nemzetiség is jelen van a hazai ingatlanpiacon: a vietnámi vásárlók által megvett ingatlanok közel 95 százaléka szintén Budapesten található, ám ők inkább a XI. kerületben keresnek lakást" - tette hozzá az Ingatlanpont régióvezetője.

A kedvező hozam miatt a befektetési szándékkal vásárló külföldi lakástulajdonosok száma is jelentős Budapesten. A kisbefektetők jellemzően egy-egy lakóingatlan bérbeadásával foglalkoznak, míg a nagybefektetők egész irodaházakat keresnek.

"Az izraeli, francia, orosz és a német nagybefektetők mellett a kínaiak is jelen vannak a fővárosban. A kínai befektetők körében általában az exkluzív irodaházak, szállodák a keresettek. Főként a belvárosban, az Andrássy út vagy a Hősök tere környékén lévő 2-3 ezer négyzetméteres, egybefüggő kereskedelmi ingatlanok és a belvárosban teljes házak a kelendők" - mutatott rá Heinrich Krisztina, az OTP Ingatlanpont munkatársa.A két szakértő tapasztalatai szerint a kínai lakáskeresők szokásaiban olyan kulturális jellemzők is megmutatkoznak, amelyek eltérnek az európai vásárlókétól. Budapestre általában egyszerre többen érkeznek, így hullámokban keresnek lakást és egy időben többet, továbbá egymás támogatásában bízva, általában egymáshoz közeli ingatlanokat.

"A kínai érdeklődőknél az üzleti folyamatban is érezhető egyfajta kulturális eltérés a megszokotthoz képest. Próbálnak az ingatlanvásárlás során alkudni, de ennek a mai magyar ingatlanpiaci helyzet nem ad teret, nincs rá nagyon lehetőség, amit a végén természetesen ők is belátnak." - tette hozzá Laczi Csaba, az OTP Ingatlanpont régióvezetője. A külföldiek érdeklődése a magyar ingatlanpiac iránt várhatóan 2020-ban sem csappan meg, hiszen Budapest európai viszonylatban még mindig az egyik legolcsóbb város, és az egyik legjobb hozammal rendelkezik, ezért mind a kisbefektetői mind pedig a nagybefektetői oldal számára vonzó helyszín maradhat.