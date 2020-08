Kirúgtak, megvágták a fizud? Itt van néhány tuti módszer, amikkel kijöhetsz a gödörből

A koronavírus-járvány nyomában kirobbanó gazdasági válság sok magyar család pénzügyi helyzetét kavarta meg; különösen azokét, ahol a családfenntartó elveszítette a munkáját. Vannak azonban lehetőségek, amelyekkel egy ilyen kritikus helyzetet is át lehet vészelni. Mutatjuk!

A koronavírus-járvány miatt jelentősen nőtt a második negyedévben a munkanélküliek száma Magyarországon. A KSH adatai szerint az április és június közötti időszakban 103 ezer fővel többen voltak állás nélkül, mint egy évvel korábban - vázolta a valóságot a Pénzcentrum megkeresésére Veres Patrik. A Bank360 szakértője szerintazonban egy ilyen kiszolgáltatott éethelyzetben sem kell pánikolni.

Többféle lehetőséggel is élhet az, aki elvesztette a munkáját; hitelek, megtakarítások és biztosítások egyaránt szóba jöhetnek

- fogalmazott Veres Patrik.

Az alábbiakban ezeket a lehetőségeket vesszük alaposabban is górcső alá. Előre szólunk, mindig az adott élethelyzettől függ, és az egyéni pénzügyi preferenciákon - például teherviselési hajlandóság - is múlik, mikor, melyik megoldás jelent kiutat az átmeneti pénzügyi nehézségből. Nézzük!

Hitel

Akinek van hitele, annak most nem kell aggódnia, hiszen a kormány az év végéig hitelmoratóriumot hirdetett, azaz nem kell sem a jelzáloghiteleket, sem a személyi kölcsönöket törleszteni. Aki mégis a törlesztést választotta, annak ezt kifejezetten kérnie kellett. Fontos azonban felkészülni arra, hogy januártól ismét fizetni kell majd ezeket a hiteleket.

A mostani időszak alkalmas lehet arra, hogy végiggondoljuk, milyen hiteleink vannak, és azokat érdemes-e kiváltani.

Az adósságrendezéssel ugyanis sokat spórolhatunk. Mivel még öt hónapig nem kell törleszteni, elegendő időnk van arra, hogy a megfelelő konstrukciót kiválasszuk. A hitelkiváltás révén leginkább a személyi kölcsönöknél lehet jobb feltételeket találni. Ezek kamata ugyanis jóval alacsonyabb most, mint akár csak néhány évvel ezelőtt.

Három évvel ezelőtt elvétve akadt olyan személyi kölcsön ajánlat, amelynek THM-je egyszámjegyű volt. A legolcsóbb 3 millió forint 72 hónapra felvett személyi kölcsön THM-je 7,83 százalék, feltéve, ha a nettó jövedelmünk eléri a 250 ezer forintot. Érdemes fejben tartani, hogy két százalékpont kamatkülönbözet ennél a hitelnél havonta több mint 2 ezer forintot jelent a törlesztőrészletekben.

Megtakarítás

Ha elveszítettük a munkánkat és azonnal szükségünk van pénzre, elsőként az olyan megtakarításokhoz érdemes nyúlni, mint az állampapír. A Magyar Állampapír Plusz a kamatfizetést követő öt napig névértéken adható el, vagyis visszakapjuk a befektetett pénzünket, ráadásul megkapjuk a megtakarítási időszakban elért kamatot is.

Ha nem tudjuk megvárni a kamatfordulót, akkor is eladhatjuk a papírt, de nem 100 százalékos, hanem 99,75 százalékos áron - az Államkincstár nem számít fel ezért plusz költséget, ám ha például bankon keresztül vásároltuk meg a papírt, az eladásnak is van díja. Attól függően, hogy mennyire sürgős a megtakarítás feltörése, érdemes kivárni a kamatfordulót.

A különbség a névérték és a 99,75 százalék között ugyanakkor nem olyan jelentős, hogy adott esetben ne érné meg ezt a veszteséget beáldozni. 100 ezer forint esetén ez a veszteség 250 forint. Vagyis ha az áramszámla befizetését kockáztatjuk, akkor ez a költség valószínűleg megéri.

Befektetési biztosítás

A megtakarítások speciális fajtája lehet a befektetési egységhez kötött életbiztosítás. Ezeket hosszú távra kötik, jellemzően 15-20 évre. Ez alatt az időszak alatt folyamatosan fizetjük őket, bár vannak egyszeri díjas biztosítások is.

Ha nagy a baj, ezeket a szerződéseket is fel lehet bontani és hozzá tudunk jutni idő előtt a felhalmozott vagyon egy részéhez, amennyiben a biztosító visszavásárolja a terméket. Nagyon óvatosan kell azonban ezzel élni, mert az idő előtt feltört biztosítással nagyon rosszul jár az ügyfél. A befizetett összegnek csak egy részét látja viszont, ráadásul minél hamarabb történik meg a visszavásárlás, annál kisebb részét. Az első pár évben gyakran semmit, majd szép lassan emelkedik ez az arány, néhány év után éri el a teljes összeget.

Ez azt jelenti, hogy az ilyen biztosítást csak akkor érdemes feltörni, azaz visszavásárlást kérni, ha tényleg nincs más lehetőség, és szükségünk van a hozzáférhető összegre.

Ha csak az a cél, hogy most, a nehéz időszakban ne kelljen fizetni a havi díjat, érdemes megkeresni a biztosítót és valamilyen közös megoldást találni. Ilyen megoldás lehet a díjfizetés szüneteltetése, a díj csökkentése vagy a biztosítás díjmentesítése. Előbbi esetén 6-12 hónapig nem kell fizetni a díjat. Ennek speciális szabályai vannak, csak bizonyos idő után vehető igénybe és a teljes szerződéses időszakban is csak meghatározott alkalommal. A díjcsökkentés hosszabb távra is szólhat, elsősorban akkor érdemes ezt a megoldást választani, ha tartósan romlik az anyagi helyzetünk. A díjmentesítésnél a biztosításba nem kell több díjat fizetni, de a lejáratig a termék költségeit rendszeresen vonja megtakarításunkból a biztosító.

Egyéb biztosítás

Felmerülhet a kérdés, hogy megéri-e a baleset-, lakás- vagy egészségbiztosítási szerződéseket felmondani. Alapvetően nem éri meg. Ezek a biztosítások ugyanis akkor fizetnek, ha valóban bekövetkezik valamilyen váratlan helyzet, akkor pedig nagyon hasznosak. Lakásbiztosítást semmiképp nem érdemes felmondani, hiszen ha a lakásunkat valamilyen kár éri, az sokkal nagyobb csapást jelenthet, mint amit most a meg nem fizetett díjakon megspórolunk.

Az egyéni egészségbiztosítás, balesetbiztosítás esetében mérlegelés kérdése, hogy időszakosan lemondjunk-e ezekről. Ha a felmondás mellett döntünk, azt írásban kell jelezni. A döntésnek alapvetően nincs hosszú távú következménye, vagyis bármikor újat köthetünk, akár ugyanannál a biztosítónál is. Persze az új szerződéskötés előtt az új feltételeknek kell megfelelni, így egy egészségbiztosítás esetében akár azzal is számolni kell, hogy bizonyos betegségeket ki fog zárni a szerződés, vagy korunk miatt kockázatosabb besorolást kapunk.

Összegezve

Ha a koronavírus-járvány következtében elveszítettük a munkánkat, több lehetőségünk is adódhat arra, hogy csökkentsük a havi kiadásainkat vagy pénzhez jussunk. Bármilyen döntést is hozzunk, előtte mindenképpen számoljunk utána, hogy az hosszú távon mekkora veszteséggel jár. Egy biztosítás visszavásárlásánál valószínűleg jobb megoldás a díjfizetés szüneteltetése, de például az állampapír kamatforduló előtti eladása nem jár feltétlenül akkora veszteséggel, mint egy késedelmes közüzemi számla.

Ami a hiteleket illeti, ha igénybe vettük a hitelmoratóriumot, érdemes most utánaszámolni, hogy a jövőben nem járunk-e jobban egy hitelkiváltással. Most van idő arra, hogy kiszámoljuk egy esetleges adósságrendezés hatását, és el is indítsuk a folyamatot.

