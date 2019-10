Keményen büntet a bankod, ha nem figyelsz: ezt a hibát ne kövesd el

Gyakran írunk róla, hogy a bankok nagy kamatkedvezményt adnak azoknak az ügyfeleknek, akik vállalják, hogy személyi hitelfelvéltelkor folyószámlát is nyitnak náluk. Ezzel valóban sokkal alacsonyabb kamatot lehet elérni, de kapunk-e kedvezményt az egyéb díjakból? Ezt úgy lehet megnézni, ha kiszámoljuk a THM és a kamat közti különbséget. Mi most egyszerűen megnéztük ezt a Pénzcentrum kalkulátorában a legtöbb banki termékre nézve, és azt is elmagyarázzuk röviden, hogy mi a különbség THM és kamat között.

Hitelfelvételkor mindenki tisztában szeretne lenni azzal, hogy mennyi is lesz a havi kiadása. Ezt a törlesztőrészlet mutatja meg, amit - mivel a személyi hitelek jórészt fix kamatozásúak - a futamidő teljes hossza alatt egyforma mértékben fizetünk. A törlesztőrészlet nagysága viszont attól függ, hogy mekkora a kamat. Vagy a THM. A kamat vagy a THM? Ezt magyarázzuk most el.

A kamat fogalmával a legtöbben tisztában vagyunk: ez az a százalékban kifejezett érték, amelyet a teljes hitelösszeghez viszonyítva éves szinten fizetünk a banknak. Ez világos, de akkor mi az a THM? A teljes hiteldíj muntató magában foglalja a kamatot, és még egy sor egyéb költséget is: pontosabban a jogszabály szerint minden olyan díjat magában kell foglalnia, amelyet a hitelfelvevő nem tud elkerülni. Így például a számlavezetés díja, a folyósítás díja, lakáshiteleknél az értékbecslési díj, hitelbírálati díj stb. Nem tartalmazza viszont az esetlegesen felmerülő szerződésmódosítási díjat, késedelmi kamatot, és minden olyan költséget, ami nem automatikusan merül fel az ügyfélnek.

Ebből következően a THM-nek magasabbnak kell lennie, mint a kamatnak. Ez kétségkívül így is van, bankonként eltérő azonban, hogy mekkora a különbség a kamat és a THM között. Ez leginkább azért jelentős, mert ez is megmutatja, hogy a bankok mekkora egyéb - gyakran azonnal felmerülő - díjakat számolnak fel a hitelfelvételkor a kamat felett. Nézzük hát!

A Pénzcentrum kalkulátorában előbb kis összegű hiteleket néztünk meg. 500 ezer forintra, 60 hónap futamidő mellett, bankváltással az alábbiakat találtuk:

A CIB személyi hitelének a kamata 7,77 százalék, a THM 8,17, így az eltérés itt egészen minimális, 0,4 százalékpontos. Az MKB-nál ez már sokkal magasabb, az eltérés 2,38 százalékpont, a K&H-nál 0,8 százalék. A Raiffeisennél 1,59 százalékponttal magasabb a THM mint a kamat, a Cetelemnél 1,40 százalékponttal. Az OTP-nél a különbség 1,74 százalékpont, a Budapest Banknál kereken 2. Ismét kiemeljük, hogy ahol ez a különbség nagy, ott a kamaton felüli egyéb költségek arányaiban magasabbak a többi bankhoz képest.

Ha nincs jövedelemátutalás, akkor a különbségek is nőnek - ez arra enged következtetni, hogy amennyiben vállaljuk, hogy a bank ügyfelei leszünk, akkor nem csak a kamatok lesznek alacsonyabbak, de a bankok hajlamosak az egyéb felmerülő díjakból is kedvezményt adni. A CIB-nél például a különbség kétszerese az előzőnek, és egyedül az MKB az, ahol a különbség nem nő, hanem csökken.

Nagyobb hitelösszegnél kisebb eltéréseket láthatunk. Kétmillió forintnál, ha vállaljuk a bankváltást, akkor az Ersténél a különbség 1,06 százalékpontra mérséklődik, az OTP-nél 1,39 százalékpont. Csökkenés látható a Raiffeisennél is, ahol ez az eltérés immár csak 1,02 százalékpontos, de az MKB-nál is mérséklődik: ott 1,22 százalékpont.

Ha nem váltunk bankot, akkor - ahogy ez az eddigiekben is volt - magasabb lesz a különbség, viszont még így is sokkal alacsonyabb a kisebb hitelösszegekhez képest. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a hitelfelvételi egyéb díjak közül sok fix költségnek tekinthető, amelynek mértéke nem függ a hitelösszegtől, így arányaiban a THM-ben is kisebb részesedéssel szerepel. Nézzünk meg most egy nagyobb összeget.

Ahogy az tisztán látható, itt már egyáltalán nincs 1 százalékpont feletti eltérés, ha vállaljuk a bankváltást. A Cetelemnél például 0,82 százalékpont az eltér,s de a Budapest Banknál is egészen kicsire olvadt: 0,6 százalékpontra. Az MKB-nál a legnagyobb a különbség, de ott sem éri el az egy százalékpontot.

Ötmillió forintnál már ismét megjelennek egész nagy különbségek, ha nem vállaljuk a bankváltást. A CIB hitelénél például 2,06 százalékpontos a különbség, az MKB-nál 1,41 százalékpont. A Raiffeisennél 1,22 százalékpont. Jól látható tehát, hogy a bankok erőteljesen sarcolják azokat, akik nem lesznek az ügyfeleik - vagy úgy is mondhatnánk, jelentős kedvezményeket adnak azoknak, akik igen.